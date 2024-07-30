Allemagne : Medtech Protembis obtient un soutien de 20 millions d’euros de la BEI pour la mise au point d’une technologie visant à protéger le cerveau des patients pendant une chirurgie cardiaque

Protembis

La BEI accorde un prêt d’amorçage-investissement à Protembis pour l’élaboration d’une technologie de nouvelle génération destinée à réduire le risque de lésions cérébrales chez les patients subissant une chirurgie cardiaque par voie percutanée.

Les fonds mis à disposition serviront à financer la fin des essais cliniques et à soutenir la commercialisation du système « ProtEmbo » de protection contre l’embolie cérébrale.

Ils permettront d’accélérer la recherche-développement et l’accès au marché en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

La Banque européenne d'investissement (BEI) va accorder un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros à la société allemande Protembis, spécialisée dans les technologies médicales, pour la mise au point d’un dispositif de nouvelle génération destiné à protéger le cerveau des patients subissant certains types de chirurgie cardiaque.

Le financement est destiné à soutenir les essais cliniques, la recherche-développement et l’accès au marché concernant le système « ProtEmbo » de protection contre l’embolie cérébrale. ProtEmbo est un dispositif de filtrage qui, lors d’une intervention sur le ventricule gauche, notamment le remplacement de la valve aortique par voie percutanée (ou TAVR, pour transcatheter aortic valve replacement), détourne les débris emboliques des artères menant au cerveau afin de prévenir les risques d’accident vasculaire cérébral et de déclin cognitif.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Cet accord témoigne de notre engagement à soutenir des entreprises telles que Protembis qui visent à améliorer la santé et le bien-être des citoyennes et citoyens européens. Sa technologie innovante, mise au point en Europe, permettra d’éviter aux patients qui doivent subir une chirurgie cardiaque de souffrir d’effets secondaires graves tels que des embolies cérébrales. »

L’accord conclu entre la BEI et Protembis s’inscrit dans le cadre du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires en faveur des nouvelles technologies d’ici à 2027. L'opération est conforme à l’objectif d’InvestEU consistant à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation.

Karl von Mangoldt et Conrad Rasmus, codirecteurs généraux de Protembis : « Nous sommes heureux d’annoncer la signature de cet accord avec la BEI. Nous tenons à saluer le travail acharné, les compétences et le professionnalisme de l’équipe de la BEI, tout en remerciant nos investisseurs actuels et notre conseil d’administration pour leur confiance inébranlable dans les avantages de ce mécanisme de financement supplémentaire. »

Le TAVR est une procédure guidée par rayons X visant à remplacer une valve aortique qui s’est rétrécie et ne s’ouvre pas complètement. Cette technique est peu invasive, c’est-à-dire qu’elle repose sur des incisions plus petites que la chirurgie valvulaire à cœur ouvert. À l’échelle mondiale, environ 430 000 patients atteints d’une sténose aortique sévère devraient être traités par TAVR d’ici à 2025.

Une complication importante du TAVR est le risque de délogement des débris qui tapissent la crosse de l’aorte et l’ancienne valve aortique. Ces débris peuvent atteindre le cerveau par l’intermédiaire de trois grandes artères qui prennent naissance dans le toit de la crosse aortique. Ils peuvent bloquer les petits vaisseaux dans le cerveau et créer des lésions, ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral ou contribuer à l’accélération du déclin cognitif.

Le dispositif ProtEmbo est inséré pendant le TAVR via l’artère du poignet gauche et vient tapisser le toit de la crosse aortique, protégeant ainsi le cerveau des débris délogés.

En mars 2024, Protembis a finalisé un tour de financement de série B de 30 millions d’euros pour faire avancer une étude pivot d’exemption de dispositif expérimental approuvée par la FDA, appelée « essai ProtEmbo ». Cet essai concernera entre 250 et 500 patients subissant un TAVR en Europe et aux États-Unis. L’objectif de cette étude randomisée est de démontrer la supériorité du dispositif ProtEmbo en comparant le groupe expérimental bénéficiant du dispositif à un groupe témoin hybride, la moitié de ce groupe témoin ne recevant pas de protection contre l’embolie et l’autre moitié bénéficiant du dispositif prédicat actuel, « Sentinel ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, PME, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de ProtEmbo et Protembis. Le système de protection cérébrale ProtEmbo est un dispositif de filtrage intra-aortique qui protège l’ensemble du cerveau contre les débris emboliques libérés lors du remplacement de la valve aortique par voie percutanée (ou TAVR, pour transcatheter aortic valve replacement). Il s’agit d’un système non thrombogène à profil bas qui protège tous les vaisseaux du cerveau et qui est mis en place via l’artère radiale gauche pour une implantation et une stabilité optimales. C’est un site d’accès idéal permettant aux médecins d’éviter les interférences avec l’équipement TAVR généralement mis en place via l’artère fémorale.

Le système ProtEmbo® a été mis au point par Protembis, une entreprise privée émergente spécialisée dans les technologies médicales. Protembis entend fournir une solution simple et fiable pour assurer une protection contre les lésions cérébrales pendant les interventions chirurgicales sur le ventricule gauche, ce qui contribuera à améliorer la qualité de vie des patients et à réduire le coût global des soins de santé liés aux lésions cérébrales provoquées lors de telles interventions. Le dispositif ProtEmbo® fait actuellement l’objet d’investigations cliniques.