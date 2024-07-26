Azerbaïdjan : des chemins de fer plus sûrs grâce à une première coopération avec la BEI et un financement de l’UE

EIB

Les chemins de fer azerbaïdjanais bénéficient des conseils de la BEI pour renforcer la sécurité ferroviaire tout en réduisant les temps de trajet, les coûts et les émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit de la première mission réalisée au titre du Mécanisme à l’appui d’investissements en faveur de la connectivité dans les pays du Partenariat oriental (EPIC) financé par l’UE.

Le projet vise à améliorer la sécurité aux passages à niveau sur la ligne de train Bakou-Boyuk Kesik.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a mené à bien une mission de 10 mois pour aider l’Azerbaïdjan à améliorer la sécurité et la fiabilité des chemins de fer. Il s’agit là du premier soutien consultatif de la BEI mis en œuvre au titre du Mécanisme à l’appui d’investissements en faveur de la connectivité du partenariat oriental (EPIC). Il a débouché sur des recommandations qui guideront la société des chemins de fer azerbaïdjanais pour la mise en œuvre d’un projet visant à renforcer la sécurité opérationnelle tout en réduisant les temps de trajet, les coûts et les émissions de gaz à effet de serre.

Le soutien consultatif a contribué à renforcer la sécurité aux passages à niveau existants sur l’axe ferroviaire majeur Bakou-Boyuk Kesik, long de 503 kilomètres, qui relie la capitale Bakou et son port au réseau de chemin de fer de la Géorgie voisine et se prolonge jusqu’à la mer Noire. Il fait partie du réseau central du RTE-T en Azerbaïdjan et constitue une liaison importante sur le « corridor médian », en particulier pour le fret.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque dans la région : « Nous sommes heureux d’annoncer la conclusion de la première mission au titre de l’EPIC, de sorte à transférer l’expérience et les meilleures pratiques dans le secteur des transports de l’UE au voisinage oriental. Je suis convaincue que les recommandations formulées par nos conseillers permettront d’améliorer le développement du projet, en mettant l’accent sur le renforcement de la sécurité et la réduction de l’impact environnemental de cette liaison ferroviaire vitale, au bénéfice de l’Azerbaïdjan et de la région. »

Peter Michalko, ambassadeur de l’Union européenne en Azerbaïdjan : « L’Azerbaïdjan, qui bénéficie d’une situation stratégique et d’un potentiel de renforcement de la coopération commerciale et économique, s’emploie à développer ses infrastructures. Par conséquent, il s’impose comme un partenaire stratégique dans le cadre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) étendu, contribuant fortement à améliorer la connectivité, le développement économique et l’intégration régionale. L’UE collabore avec l’Azerbaïdjan et la BEI à des projets clés en matière de transports et d’infrastructures. Nous continuerons d’offrir une assistance technique, des prêts et des garanties pour soutenir le développement des infrastructures et la transformation écologique et numérique, ainsi que pour renforcer la gouvernance des transports. »

Arif Agayev, conseiller du président d’Azerbaijan Railways CJSC : « La coopération internationale en matière de sécurité ferroviaire et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité absolue pour les chemins de fer azerbaïdjanais. Nous renforcerons la coopération avec nos partenaires dans ce domaine et mettrons en œuvre les meilleures normes internationales en matière d’opérations et d’infrastructure ferroviaires. »

Le mécanisme EPIC soutient des projets d’investissement liés au réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans le voisinage oriental. Il cible les projets définis comme prioritaires dans le plan d’action indicatif pour l’investissement dans le RTE-T et le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental. Il soutient ces projets pour qu’ils répondent aux exigences de l’UE et des institutions financières internationales de sorte qu’ils soient prêts à être financés tout en atténuant les incidences environnementales. Le mécanisme EPIC est financé par l’UE et géré par le programme de conseil de la BEI pour l’assistance conjointe à l’appui de projets dans les régions européennes (Jaspers).

Dans le cadre de la mission de conseil, les équipes de la BEI et des chemins de fer azerbaïdjanais ont travaillé en étroite collaboration pour recenser les passages à niveau à risque élevé qui pourraient faire l’objet de croisements dénivelés. Avec le soutien du mécanisme EPIC, la société des chemins de fer azerbaïdjanais a également dressé une liste des points les plus dangereux s’agissant de la traversée incontrôlée du bétail et des piétons sur la ligne. Le rapport d’identification du projet, établi sur la base de la mission de conseil de la BEI, jouera un rôle important dans le processus décisionnel concernant ces passages à niveau et dans la phase suivante du projet. En outre, la mission menée à bien a trait au corridor médian, qui est une priorité pour l’Azerbaïdjan et l’Eurasie. Les projets ferroviaires relevant de ce corridor relient la Chine à l’UE via l’Asie centrale, l’Azerbaïdjan et la Turquie et sont essentiels à moyen et à long terme.

Informations générales

À propos du Mécanisme à l’appui d’investissements en faveur de la connectivité dans les pays du Partenariat oriental (EPIC)

Financé par l’Union européenne et géré par le programme de conseil Jaspers de la BEI, le mécanisme EPIC propose aux pays du Partenariat oriental des services de conseil et d’assistance technique à titre gracieux pour améliorer les liaisons de transport. Il est mis en œuvre en coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale.

Les projets admissibles au titre du mécanisme EPIC peuvent relever de tous les sous-secteurs des transports – routiers, ferroviaires, aériens, par voie navigable et intermodaux. Ces projets permettront :

de réduire les coûts et le temps de déplacement ;

de supprimer les goulets d’étranglement ;

d’améliorer la sécurité routière ;

d’adapter les infrastructures de transport aux changements climatiques ;

de produire des avantages socio-économiques et environnementaux.

Actuellement, dans le cadre du mécanisme EPIC, la BEI offre des services de conseil ou d’assistance technique pour dix projets en Arménie, en Azerbaïdjan, en Moldavie et en Ukraine.

À propos de la BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde, dont la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, qui couvre l’Azerbaïdjan.