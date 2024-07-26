La BEI accorde 250 millions d’euros à WDP, spécialiste belge de l’immobilier logistique WDP, pour développer la production d’énergie verte sur ses sites européens

WDP

Le prêt de la BEI servira à financer des infrastructures de production d’énergie renouvelable et de transports propres dans les centres logistiques de WDP, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumanie

WDP fournira à ses locataires des toitures solaires et davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 250 millions d’euros à Warehouses De Pauw (WDP), une entreprise belge spécialiste de la construction et location de bâtiments logistiques dans toute l’Europe, afin d’installer des panneaux solaires en toiture et augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les sites en location. Le prêt, d’une durée maximale de 10 ans, sera destiné à des centres logistiques WDP existants, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumania, et également en Allemagne, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.

Il s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI à REPowerEU, le plan visant à mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. Il contribuera également à réduire l’empreinte carbone de WDP et de ses clients.

Les nouveaux panneaux solaires produiront jusqu’à 350 gigawattheures (GWh) d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de 150 000 personnes en Europe. Une grande partie de l’électricité sera utilisée sur place et la modernisation des infrastructures énergétiques permettra d’augmenter la valeur des bâtiments.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Des prêts comme celui-ci représentent une avancée pour le climat ainsi que pour l’indépendance énergétique de l’Europe. Ce projet accroît la production d’énergies renouvelables, favorise l’abandon des combustibles fossiles et réduit la dépendance de l’UE à l’égard des importations d’énergie. »

Mickael Van den Hauwe, directeur financier de WDP : « Ce financement soutiendra la croissance de nos investissements dans les énergies propres en Europe occidentale et en Roumanie. En outre, il s’agit d’une reconnaissance de notre mission visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement de nos clients grâce à des infrastructures liées aux énergies renouvelables et de nos efforts en faveur de l’électromobilité et de la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, quelque 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ont été attribués dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie. Plus d’information sur www.bei.org

WDP

WDP est l’un des principaux spécialistes européens de l’immobilier logistique. L’entreprise investit dans la conception et l’acquisition de bâtiments logistiques (entrepôts et bureaux). Elle dispose de plus de 7 millions de mètres carrés d’immeubles en portefeuille. Ce portefeuille international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur plus de 300 sites situés dans des centres logistiques de premier plan pour le stockage et la distribution en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Roumanie. Dans le cadre de son plan de croissance stratégique quadriennal, le groupe met au point des solutions de production d’énergie, de recharge et de stockage sur batteries sur site pour s’aligner sur les objectifs climatiques de ses clients.