Serbie : BEI Monde met 96 millions d’euros à disposition pour moderniser le réseau de distribution d’électricité et améliorer le transport par voie d’eau

Robert de Groot, vice-président de la BEI, a exprimé son soutien indéfectible à une connectivité durable et à la transition écologique et numérique en Serbie.

La banque de l’UE a signé un prêt de 80 millions d’euros pour financer l’amélioration de l’efficacité énergétique du réseau de distribution d’électricité grâce à l’installation de compteurs intelligents.

La BEI a également signé une subvention de 16 millions d’euros au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux pour soutenir des investissements dans le réseau de voies navigables intérieures.

Le financement de l’UE à l’appui de ces deux projets aidera la Serbie à créer des infrastructures d’électricité et de transport modernes et résilientes.

Lors de sa première visite en Serbie, Robert de Groot, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) chargé des opérations dans les Balkans occidentaux, a assisté à la cérémonie de signature d’un prêt de 80 millions d’euros avec Elektrodistribucija Srbije d.o.o (EDS), la société serbe de distribution d’électricité. Ces fonds serviront à remplacer des compteurs électromécaniques obsolètes par environ 400 000 compteurs intelligents. Dans le cadre d’un programme plus large de modernisation du réseau électrique, l’installation de nouveaux compteurs intelligents aidera le gestionnaire de réseau de distribution à réduire les pertes d’électricité, à améliorer les taux de recouvrement et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables dans un avenir proche. La cérémonie de signature a réuni la ministre de l’exploitation minière et de l’énergie, Dubravka Đedović Handanović, le directeur du département Systèmes d’entreprise d’EDS, Vjekoslav Bobar, et la secrétaire d’État au ministère des finances, Ana Tripović.

En soutenant le déploiement de compteurs électriques intelligents, les fonds de la BEI aideront la Serbie à promouvoir l’efficacité énergétique, à mettre en œuvre des méthodes tarifaires optimisées et à fournir un approvisionnement fiable en électricité. Le projet sera cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et par la contribution budgétaire de l’UE au titre du train de mesures de soutien à l’énergie dans les Balkans occidentaux, qui a été adopté en 2022 pour renforcer la sécurité énergétique dans la région.

Lors de cette cérémonie, la BEI a également signé une subvention de l’UE de 16 millions d’euros au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, qui doit servir à financer l'enlèvement de navires coulés sur le tronçon du Danube entre la Serbie et la Roumanie. Ces fonds contribueront à garantir des conditions de navigation sûres, plus efficaces et fiables tout au long de l’année sur l’un des fleuves les importants d’Europe. L’élimination des goulets d’étranglement existants est également essentielle pour faire face à l’augmentation attendue du volume total de fret, garantir la fiabilité des infrastructures et promouvoir un transfert modal des routes vers les voies navigables, l’un des modes de transport les plus propres.

La convention de subvention a été signée par le vice-président de Groot, la ministre serbe de l'intégration européenne, Tanja Miščević, et le ministre de la construction, des transports et des infrastructures, Goran Vesić, en présence d’Emanuele Giaufret, chef de la délégation de l’UE en Serbie. La subvention vient compléter un prêt existant de la BEI, ainsi que l’assistance technique financée au titre de l’initiative « Résilience économique » de la BEI et du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Ces fonds s’inscrivent dans le cadre plus large d’investissements en cours visant à accroître la capacité, l’efficacité et la sécurité des voies navigables intérieures le long du Danube et de la Save.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Les accords signés ce jour témoignent de l’engagement de la BEI à renforcer la connectivité durable en Serbie, conformément au rôle de la BEI en tant que banque de l’UE pour le climat et aux objectifs du pays en matière de transition écologique. Les investissements profiteront à la population serbe par la mise à disposition d’infrastructures de transport et d’énergie plus fiables et plus efficaces. Ils soutiendront également la croissance économique du pays et de la région. »

Dubravka Đedović Handanović, ministre de l’exploitation minière et de l’énergie : « Aujourd’hui, nous avons signé un accord de prêt de 80 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement pour remplacer 400 000 compteurs et en installer de nouveaux qui utilisent la technologie la plus avancée. Ces mesures contribueront à réduire les pertes d’électricité et les erreurs de lecture des compteurs et permettront une gestion plus efficace de la consommation et une intégration plus facile des sources d’énergie renouvelables dans notre pays. L’Union européenne a déjà fait don de 110 millions d’euros pour l’installation de plus d’un demi-million de nouveaux compteurs, et nous prévoyons de remplacer la plupart des compteurs existants d’ici la fin de la décennie. Nous devons veiller à ce que notre système de distribution utilise les technologies les plus récentes afin de garantir un approvisionnement en électricité plus sûr et de meilleure qualité pour l’ensemble de notre population. »

Tanja Miščević, ministre serbe de l’intégration européenne : « Dans quatre ans, lorsque toutes les épaves auront été retirées de cette partie du Danube, le transport fluvial sera nettement plus compétitif en Serbie et dans la région, car la sécurité et l’efficacité de la navigation le long de ce corridor international répondront alors aux normes les plus élevées.

Les possibilités de transfert modal de la route vers les voies navigables intérieures seront améliorées. Cela aura non seulement pour effet d’accélérer le transport de marchandises, mais aussi de contribuer à protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, car il sera fait beaucoup plus largement recours au transport fluvial qu’à l’heure actuelle. Ce projet commun de la Serbie et de l’Union européenne, techniquement et financièrement ambitieux, permettra ainsi d’atteindre l’objectif pour lequel il a été lancé, à savoir apporter des avantages considérables à l’économie et à la population de la Serbie, ainsi qu’à la région et à l’Europe dans son ensemble. »

Goran Vesić, ministre de la construction, des transports et des infrastructures : « La Serbie est maintenant, pour la première fois, sur la bonne voie pour résoudre le problème des navires coulés. Grâce à ce projet avec l’UE, le pays sera en mesure de retirer 21 navires situés sur l’axe de navigation. Ensuite, nous réfléchirons à la façon d’extraire les quelque 200 épaves restantes. Au nom de mon ministère, je voudrais remercier l’UE pour la subvention accordée aujourd’hui. Je tiens à le souligner, car l’UE est à ce jour le seul partenaire de la Serbie à fournir ce type de soutien. Pour nous, c’est un signe que l’UE considère la Serbie comme un futur membre faisant partie du marché unique européen. »

Emanuele Giaufret, chef de la délégation de l’UE en Serbie : « Aujourd’hui, nous avons signé une convention de subvention d’un montant de 16 millions d’EUR – un don de l’UE à la Serbie à l’appui du projet d’enlèvement des navires coulés pendant la Seconde Guerre mondiale dans la partie serbe du Danube, en aval du port de Prahovo, dans les gorges de Djerdap, à la frontière avec la Roumanie. Ce projet améliorera la navigabilité du Danube en Serbie. Il rendra la navigation sur le fleuve plus sûre, plus respectueuse de l’environnement et plus efficace, réduisant ainsi les risques pour l’environnement et la sécurité. Il s’agit également d’un projet important pour le programme en matière d’environnement, car il facilitera le transfert modal indispensable de la route vers les voies navigables. Il s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement économique pour les Balkans occidentaux, qui vise à mobiliser jusqu’à 30 milliards d’euros pour la région. L’UE entend ainsi produire des résultats qui amélioreront la vie des citoyennes et citoyens serbes. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises (PME), l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses opérations dans le pays, elle a permis de mobiliser plus de 8 milliards d’EUR d’investissements dans les PME et la modernisation des infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2010, elle y a financé des projets pour un total de près de 11 milliards d’EUR.