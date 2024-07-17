Le Conseil d’administration de la BEI approuve 8,4 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui du logement, de l’éducation, de l’énergie, de l’eau et de l’investissement des entreprises

MKB Fastighets AB

3,4 milliards d’euros pour le logement et l’éducation

2,2 milliards d’euros pour l’énergie propre et l’eau

1,7 milliard d’euros pour les transports durables et l’amélioration des communications

1,1 milliard d’euros pour l’innovation et le financement des entreprises

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant total de 8,4 milliards d’euros. Ces ressources serviront à appuyer la construction de logements et d’écoles, l’exploitation des énergies renouvelables, la modernisation de réseaux d’eau, de transport et de communication, ainsi que l’innovation et la croissance des entreprises en Europe et dans le monde.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Aujourd’hui, nous avons approuvé 8,4 milliards d’euros pour de nouveaux projets qui amélioreront les conditions de vie et ouvriront des perspectives dans toute l’Europe et au-delà. Ces projets concerneront notamment la construction d’écoles en France, l’amélioration de liaisons ferroviaires en Pologne ou encore la modernisation de réseaux d’eau en Finlande. Nous avons également décidé de soutenir la construction de milliers de logements abordables et durables en Allemagne, en Espagne et en Suède. »

La réunion du Conseil d’administration s’est tenue en amont d’un sommet sur le logement organisé par la BEI. L’événement, qui se déroulera le jeudi 18 juillet, sera consacré au renforcement de l’investissement et permettra le partage de bonnes pratiques issues de projets de logements durables et abordables à fort impact mis en œuvre en Europe.

« Dans toute l’Europe, l’accès au logement abordable est un défi et nous devons, pour le relever, mobiliser tous les acteurs européens et nationaux concernés, qu’ils soient publics ou privés. Demain, nous organiserons une première rencontre avec plus de 300 parties prenantes clés pour renforcer les financements à l’appui de logements meilleurs pour l’environnement et pour les familles européennes », a également expliqué la présidente Nadia Calviño.

Investir dans de nouveaux logements et de meilleures écoles et universités

Le Conseil d’administration a validé l’octroi de 3,4 milliards d’euros pour remédier à la pénurie de logements, moderniser des écoles et des universités et renforcer les services locaux.

Les milliers de logements concernés en Allemagne, en Espagne et en Suède seront économes en énergie, ce qui limitera leur empreinte carbone et réduira la facture de chauffage.

De nouveaux financements pour la reconstruction et la modernisation d’écoles dans le nord de la France et en Allemagne, y compris l’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’infrastructure liée aux technologies de l’information, ainsi que pour la construction d’installations universitaires au Portugal, vont également être mis à disposition.

Exploiter l’énergie propre et améliorer les réseaux d’eau

Le Conseil d’administration a donné son aval à de nouveaux financements dans le secteur de l’énergie et de l’eau à hauteur de 2,2 milliards d’euros. Ces ressources serviront notamment à soutenir la construction de centrales hydroélectriques en Espagne et en Serbie ainsi que des projets solaires en Autriche.

Un nouveau programme rationalisé de financement des énergies renouvelables ciblant des projets d’énergie solaire et éolienne, de stockage par batteries et de raccordement au réseau en Estonie, en Lettonie et en Lituanie a été validé, de même qu’un appui à l’amélioration de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau de distribution d’électricité en Slovénie et à la production d’énergie d’origine renouvelable en Colombie.

Le Conseil d’administration a aussi approuvé une participation en fonds propres dans un nouveau fonds ayant vocation à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de l’électromobilité et à promouvoir l’efficacité énergétique dans l’industrie en Asie et en Amérique latine.

Par ailleurs, le feu vert a été donné à un financement pour la modernisation des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement dans la capitale de la Finlande, Helsinki, et à un autre pour le traitement des eaux usées dans la ville allemande de Cologne, de même qu’à une initiative visant à débloquer des financements innovants pour l’adaptation aux effets des changements climatiques dans les Caraïbes.

Améliorer les transports et les communications

Le Conseil d’administration a décidé de déployer 1,7 milliard d’euros de nouvelles ressources à l’appui du transport local et régional en Europe et de l’expansion des réseaux internet à haut débit.

Des projets portant sur la modernisation de 220 kilomètres de lignes ferroviaires longue distance pour le transport de voyageurs et de marchandises en Pologne ainsi que de 118 kilomètres de voies ferrées en Serbie et sur l’extension d’une ligne de métro en Espagne, ou encore sur l’expansion des capacités portuaires au Danemark et en Italie, seront aussi financés.

De nouveaux réseaux internet à haut débit à fibre optique en Allemagne et en Italie bénéficieront également d’un concours de la BEI.

Aider les entreprises à croître et à innover

Le Conseil d’administration a donné son feu vert à de nouveaux financements pour les entreprises à hauteur de 2,2 milliards d’euros au total, avec pour objectif de stimuler l’innovation des grandes entreprises et la croissance des petites entreprises.

Il a en outre approuvé un programme de financement rationalisé visant à favoriser la recherche, l’innovation et la transformation numérique des entreprises dans toute l’Europe, de même que des lignes de crédit locales destinées à améliorer l’accès au financement de la croissance et à accélérer les investissements des petites entreprises dans l’action en faveur du climat en Autriche, au Danemark, en Roumanie et en Espagne.

Remettre sur pied les communautés dévastées par les tremblements de terre au Maroc

Lors de sa réunion de juillet, le Conseil d’administration de la BEI a aussi décidé de soutenir la mise en place d’installations scolaires et sanitaires provisoires ainsi que la reconstruction de routes dans les zones du centre du Maroc dévastées par les tremblements de terre de septembre 2023.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.