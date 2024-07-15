La BEI soutient l’activité de développement technologique de ZF pour préparer la mobilité de demain

ZF

Un prêt de la BEI de 425 millions d’euros appuie la mise au point de technologies innovantes pour les systèmes avancés de freinage et de direction.

L’innovation aide l’équipementier automobile à mener à bien la transition vers la conduite automatisée et à rester compétitif.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un prêt de 425 millions d’euros à l’équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen AG (ZF). Ce financement permettra à ZF d’investir un total de 1,3 milliard d’euros dans la recherche-développement de technologies hautement innovantes pour les systèmes de freinage et de direction et, partant, de façonner activement le passage à un véhicule défini par logiciel.

Le financement de la BEI aide ZF à mettre au point des technologies qui lui permettront de rester compétitive face à l’évolution du secteur de la mobilité vers la conduite hautement automatisée. L’entreprise joue déjà un rôle pionnier dans la mise au point et l’industrialisation de systèmes de châssis modernes.

Le prêt est principalement destiné à financer le développement de technologies dites « X-by-wire », dont le système de direction électronique (steer-by-wire), qui met fin à la liaison mécanique entre le volant et la direction. Ces technologies sont une condition préalable au passage à des niveaux d’automatisation plus élevés des véhicules. Elles permettent d’améliorer le contrôle du véhicule, la souplesse de la direction, la stabilité de conduite à grande vitesse, avec à la clé une sécurité et un confort globalement accrus.

Parallèlement aux composants matériels, le logiciel joue également un rôle central dans ce projet d’innovation. Cela s’inscrit dans une tendance claire de l’industrie automobile : les architectures globales de domaines et de zones prennent le pas sur les nombreuses commandes individuelles des composants matériels. De nouvelles architectures électriques et électroniques regroupent l’ensemble du logiciel pour une zone fonctionnelle spécifique du véhicule dans une unité de commande centrale. Il s’agit d’une étape importante sur la voie de la conduite autonome.

Le projet contribue ainsi à rendre la mobilité européenne plus efficace et plus durable. Environ 30 % des investissements prévus devraient être mis en œuvre en Pologne, en Roumanie et en Tchéquie, qui font partie des régions européennes moins prospères relevant de l’objectif de cohésion.

Le projet permettra de préserver et de créer des emplois tout en formant à de nouvelles compétences, en particulier dans le domaine des logiciels.

Il s’agit de la troisième opération conjointe de la BEI et de ZF. En 2016, l’accent portait sur l’amélioration de l’efficacité des moteurs à combustion et, en 2021, il était déjà mis sur l’innovation dans le domaine de la conduite autonome.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Ce projet illustre parfaitement comment la BEI soutient les capacités d’innovation de l’industrie automobile et des transports européenne. Le leadership technologique dans le domaine des systèmes de freinage et de direction hautement innovants est d’une importance capitale pour renforcer la compétitivité de l’industrie européenne et préserver l’emploi tout au long de la chaîne de création de valeur. Cette opération met en lumière le succès de la coopération stratégique mise en place avec ZF, un équipementier doté d’une grande force d’innovation dans ce secteur d’avenir. »

Michael Frick, membre du conseil de surveillance de ZF, qui, en plus des finances, est responsable de l’informatique, des prises de participations et des technologies de sécurité passive au sein du groupe : « C’est avec plaisir que nous prolongeons le partenariat que nous entretenons depuis des années avec la Banque européenne d’investissement. Du fait des financements à long terme qu’elle octroie, la BEI est considérée comme un investisseur durable, ce qui nous convient parfaitement en tant qu’entreprise ayant deux fondations comme actionnaires. »

Informations générales

À propos du Groupe BEI

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 1,26 milliard d’euros pour des projets en Autriche.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Les investissements dans les combustibles fossiles sans réduction des émissions de CO 2 ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements signés chaque année par le Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La banque promeut ainsi une croissance équitable et la convergence des niveaux de vie.

À propos de ZF

ZF est un groupe technologique présent dans le monde entier. L’entreprise fournit des produits et des systèmes avancés de mobilité pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les technologies industrielles. Sa gamme complète de produits est destinée principalement aux constructeurs automobiles, aux fournisseurs de services de mobilité et aux jeunes pousses du secteur des transports et de la mobilité. ZF équipe différentes catégories de véhicules électriques et contribue avec ses produits à réduire les émissions, à protéger le climat et à rendre la mobilité plus sûre. Outre le secteur automobile des voitures particulières et des véhicules utilitaires, ZF sert des segments du marché tels que les engins de construction et les machines agricoles, l’énergie éolienne, la navigation, la technologie ferroviaire et les systèmes d’essai.

En 2023, ZF enregistrait un chiffre d’affaires de 46,6 milliards d’euros, pour un effectif d’environ 168 700 personnes dans le monde. L’entreprise compte 162 sites de production dans 31 pays.