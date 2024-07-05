France : la BEI signe un contrat de financement de 90 millions d’euros pour la réouverture de la ligne ferroviaire régionale Nancy-Contrexéville

Le projet prévoit trois ans et demi de travaux de rénovation et la mise en place à partir de 2028 de 14 allers-retours par jour avec une hausse de la fréquentation de 55%

La réouverture de cette ligne de 75 km contribuera au désenclavement des territoires ruraux de l’ouest vosgien et du sud meurthe-et-mosellan et au développement de mobilités durables et décarbonées dans la région Grand Est

Cette réouverture dans le cadre d'une ouverture à la concurrence constitue une première en France

La Banque européenne d'investissement annonce la signature d’un contrat de prêt de 90 millions d’euros avec la société « Nova 14 » dédiée à la rénovation, à l’exploitation et à la maintenance de la ligne ferroviaire régionale Nancy-Contrexéville fermée depuis 2016. Cette opération intervient dans le cadre de la concession d’une durée de 22 ans mise en place entre Nova 14 et la Région Grand Est.

Le financement bancaire fait intervenir en tête de file la Banque européenne d’investissement à hauteur de près de 50% du financement, le reste du financement pour un montant total de près de 200 millions d’euros étant assuré à parts égales par le CIC, La Banque Postale, La Caisse d’Epargne Grand Est et Nord LB

La société concessionnaire Nova 14 est un groupement constitué du groupe de BTP NGE Concessions (50 %), de l'opérateur de transport Transdev (20 %) et de la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts et Consignations (30 %) afin de réaliser des travaux d'un montant de 150 millions d'euros et de mettre en place, à compter de janvier 2028, l’exploitation de la ligne rénovée.

Les travaux, d’une durée de 3 ans et demi, seront réalisés par un groupement de neuf entreprises locales et spécialisées filiales du Groupe NGE et menées par TSO, filiale ferroviaire du Groupe. L’exploitation et la maintenance seront réalisées par une société d’exploitation détenue à 75 % par Transdev Rail et 25 % par NGE Exploitation, en charge de l’organisation de la circulation de la maintenance des trains ainsi que de la sécurité de la ligne pendant les 22 ans de la durée de la concession.

L’association de la Banque européenne d’Investissement et de banques commerciales attachées au développement du territoire témoigne du symbole fort que représente la Ligne 14 pour le désenclavement et l’attractivité de l’ouest vosgien et du sud meurthe-et-mosellan dans le cadre du développement de mobilités durables et décarbonées. Alors que cette voie ne comptait que 4 allers-retours par jour, ce seront 14 allers-retours quotidiens qui relieront Nancy à Contrexéville à partir de 2028.

Ce projet de rénovation et de modernisation d’une ligne de 75 km desservant 12 communes pour une durée de trajet de 1h10 entre Nancy et Contrexéville comprend également la création d’un pôle ferroviaire de maintenance situé sur la commune de Mirecourt. A raison d'un aller-retour par heure en moyenne, la desserte Nancy-Contrexéville répondra aux besoins quotidiens d'un bassin de population rural tout en contribuant à relancer la station thermale de Vittel. Une fréquentation de 550 000 voyageurs est attendue à la réouverture de la ligne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La participation de la Banque européenne d’investissement au financement de la ligne rénovée Nancy-Contrexéville répond pleinement à la politique d’investissement de long terme de la banque publique européenne en faveur de moyens de transport publics régionaux décarbonés et facilement accessibles aux usagers. Cet engagement aux côtés d’acteurs publics et privés va permettre de redonner vie à une ligne ferroviaire de proximité essentielle pour ce territoire de la Région Grand Est. Nous sommes très satisfaits que l’Europe, à travers la BEI, puisse s’associer à un projet qui aura un impact très concret et bénéfique sur la vie quotidienne des habitants de ce territoire rural ».

Thierry Bodard, Président de la société concessionnaire et Président de NGE Concessions : « La Région Grand Est a clairement exprimé sa volonté de redonner vie à la ligne Nancy-Contrexéville et nous sommes fiers d’avoir été désignés pour l’accompagner dans cet objectif de développer la mobilité durable et décarbonée sur son territoire. Nova 14 et ses associés, Transdev, la Banque des Territoires et NGE Concessions, et fort du savoir-faire du constructeur mené par TSO, sont fiers de ce projet qui représente une première à deux titres : il s’agit du premier contrat ferroviaire que la Région Grand Est concède à un opérateur privé depuis l’ouverture à la concurrence et du premier contrat en France opéré sous un modèle nouveau, permettant à un prestataire unique d’assurer l’exploitation du service ferroviaire et la gestion de l’infrastructure. »

Edouard Hénaut, Directeur général Transdev France : « Il s’agit du premier contrat ferroviaire que la Région Grand Est concède à un opérateur privé, Nova 14, depuis l’ouverture à la concurrence et du premier contrat en France opéré sous un modèle nouveau, permettant à un prestataire unique d’assurer l’exploitation du service ferroviaire et la gestion de l’infrastructure. Etape clé pour la revitalisation de la ligne ferroviaire Nancy - Contrexéville, ce financement illustre la confiance du pool bancaire dans notre groupement en vue de la réouverture de la ligne en 2027. Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès qui ouvre un nouveau chapitre au service des habitants de la Région Grand Est et de leur mobilité. »

Olivier Sichel, Directeur général délégué de la Caisse des dépôts et Directeur de la Banque des Territoires : « Nous sommes fiers de participer aux côtés de NGE et Transdev, filiale du Groupe Caisse des Dépôts, au premier projet de concession ferroviaire régionale intégrée en France. La participation de la Banque des Territoires à ce projet illustre l’importance qu’elle attache aux enjeux de renouveau du transport ferroviaire régional, en particulier en Région Grand Est qu’elle accompagne déjà par ses financements dans le domaine du matériel roulant ferroviaire. »

Philippe Schatzlé, Responsable des financements de projets du CIC : « Le Crédit Industriel et Commercial se réjouit de soutenir Nova 14 et ses actionnaires (NGE, Transdev et la CDC), dans une opération qui s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale de financement des projets innovants en matière d’aménagement du territoire et de réduction de l’empreinte carbone des moyens de transport accessibles au grand public, permettant ainsi de contribuer à redynamiser ce territoire important de la Région Grand Est ».

Pascale Moreau, directrice générale adjointe de la BFI de La Banque Postale : « La Banque Postale est ravie d’accompagner Nova 14 et ses actionnaires sur ce projet dont l’ambition est de revitaliser nos territoires et notamment celui de la Région Grand Est. Favoriser la mobilité douce et assurer le lien social représentent des enjeux importants pour cette concession. En participant à l’arrangement et au financement de cette concession ferroviaire, La Banque Postale joue ainsi pleinement son rôle d’entreprise à mission d’une part et contribue d’autre part, au renforcement du grand pôle financier public aux côtés de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Jan-Patrick Daniel, Senior Director Infrastructure Origination : « NORD/LB est heureux de soutenir à nouveau la Région Grand Est dans ses ambitions d’améliorer et de revitaliser l’offre de transport public afin de répondre aux besoins de mobilité, de réduire l’empreinte carbone et de soutenir la croissance économique de la région. En collaboration avec nos partenaires financiers et nos conseils, nous sommes fiers d’avoir arrangé le financement pour Nova 14 et ses actionnaires NGE, Transdev et CDC. »

Informations générales

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des secteurs public et privé des prêts destinés à appuyer des investissements de qualité contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans la transition énergétique et verte avec un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique. Partenaire des collectivités territoriales, la BEI a consacré l’an dernier 2,5 milliards d’euros de financements aux transports publics ferroviaires et urbains et aux mobilités douces, son premier secteur d’investissement en France l’an dernier.