Athènes : un réseau d’eau plus résilient aux changements climatiques grâce à un accord de services de conseil entre la BEI et EYDAP

Les services de conseil de la BEI appuieront le programme d’investissement d’EYDAP, la société des eaux d’Athènes.

Le savoir-faire de la BEI permettra de renforcer le plan d’EYDAP visant à garantir un approvisionnement sûr et ininterrompu en eau potable, dans le contexte de sa stratégie d’adaptation aux changements climatiques.

La BEI fournira gratuitement des services de conseil ciblés dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) dispensera des conseils à EYDAP, la société de distribution d’eau et d’assainissement d’Athènes, afin de soutenir son programme d’investissement de 2 milliards d’euros sur dix ans, qui vise à garantir un approvisionnement en eau plus résilient dans la capitale grecque.

Dans le cadre de l’accord signé aujourd’hui à Athènes, les services de conseil de la BEI aideront EYDAP à gérer les risques climatiques tels que les pénuries d’eau, les sécheresses et les vagues de chaleur, sachant qu’EYDAP dessert une population de 4,4 millions d’habitants et exploite un réseau d’adduction d’eau de 14 500 kilomètres.

En vertu de cet accord, qui relève du champ d’application de la plateforme de conseil InvestEU, les services d’assistance technique de la BEI aideront EYDAP à hiérarchiser ses mesures et à mettre en œuvre les projets de son portefeuille au titre de sa stratégie d’optimisation de l’efficacité pour son adaptation aux changements climatiques.

« La Grèce, comme de nombreux autres pays, dispose d’infrastructures et de services publics exposés à de multiples risques climatiques », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI. « Nos services de conseil aideront EYDAP à réaliser des investissements structurés et ciblés visant à garantir l’accès à la ressource la plus précieuse de toutes : l’eau. »

« Ce partenariat marque une avancée significative dans notre engagement à garantir l’accès à des infrastructures salubres et durables en matière d’eau et d’assainissement pour toute la population d’Athènes et de la région de l’Attique. Nous sommes convaincus que le savoir-faire d’EYDAP conjugué au soutien de la BEI peut avoir un impact positif et pérenne pour assurer un approvisionnement en eau propre à un prix abordable pour toutes et tous », a affirmé Harry Sachinis, PDG d’EYDAP.

L’accord conclu renforce le rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat. La mise en place de réseaux de distribution d’eau résistants aux changements climatiques et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en eau sont des dimensions clés relevant de ce rôle et, par l’intermédiaire de ses services de conseil, la BEI s’engage à aider ses partenaires locaux à surmonter les obstacles à l’investissement et à faire en sorte que les projets qu’elle finance soient les plus appropriés pour remédier aux lacunes du marché et réduire les déficits d’investissement.

La plateforme de conseil InvestEU

La plateforme de conseil InvestEU fournit aux promoteurs publics et privés de l’Union européenne des services de conseil pour la mise en place de projets d’investissement, ainsi que pour le renforcement de la capacité des promoteurs de projets et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement.

La plateforme de conseil est une composante du programme InvestEU qui vise à susciter une nouvelle vague d’investissements – plus de 372 milliards d’euros – au moyen d’une garantie budgétaire de l’UE. Le programme InvestEU, qui englobe également le Fonds InvestEU et le portail InvestEU, a pour objet de stimuler l’investissement, l’innovation et la création d’emplois en Europe au cours de la période 2021-2027.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Grèce pour un montant total de 2,5 milliards d’euros en 2023, dont 32 % consacrés à l’action pour le climat et la durabilité environnementale. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.