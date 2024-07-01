Égypte : BEI Monde appuie un programme de financement de 271 millions d’euros en faveur de l’action pour le climat, de la réduction de la pollution et de l’ajustement carbone aux frontières pour les entreprises

EIB

BEI Monde soutient les investissements dans l’efficacité énergétique, la réduction de la pollution et les énergies renouvelables

Elle appuie les entreprises égyptiennes dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Il s’agit du plus important financement jamais accordé par BEI Monde en faveur de l’investissement des entreprises dans l’action climatique en Égypte

Lors de la conférence UE-Égypte sur l’investissement qui s’est tenue au Caire, la Banque européenne d’investissement, par l’intermédiaire de BEI Monde, a annoncé son soutien à un programme de financement de 271 millions d’euros destiné à permettre aux industries égyptiennes de réduire la pollution, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’accroître le recours aux énergies renouvelables, de développer les pratiques relevant de l’économie circulaire et de renforcer les normes environnementales.

Le nouveau financement de 135 millions d’euros mis à disposition par BEI Monde, la subvention de 30 millions d’euros apportée par l’Union européenne (et gérée par BEI Monde) et le financement octroyé par l’Agence française de développement (AFD) devraient permettre de mobiliser près de 271 millions d’euros d’investissement des entreprises dans l’action climatique, ce qui contribuera de manière substantielle à la transition de l’Égypte vers une économie à faible intensité de carbone et plus respectueuse du climat et de l’environnement.

BEI Monde octroiera 135 millions d’euros en faveur du programme « Green Sustainable Industry » (GSI) pour une industrie verte et durable, lequel vise également à aider les entreprises égyptiennes à respecter les exigences du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne lorsque la taxe carbone sera imposée, à compter de 2026.

Rania Al-Mashat, ministre de la coopération internationale, Yasmine Fouad, ministre de l’environnement, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, et Gert Jan Koopman, directeur général de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne (DG NEAR), ont signé le plus grand soutien jamais accordé par BEI Monde à l’investissement des entreprises dans l’action climatique et la convention de subvention complémentaire de l’Union européenne.

« La coopération internationale est la pierre angulaire qui nous permettra d’accélérer la transition écologique. Aujourd’hui, avec la BEI, nous avons signé le programme de financement “Green Sustainable Industry”, signe de la volonté nationale de soutenir la transition de l’industrie égyptienne vers une économie verte, de réduire la pollution industrielle et de diminuer les émissions de carbone en proposant des stratégies en matière d’énergies renouvelables et d’économie circulaire, le tout dans le droit fil des priorités de l’Égypte. En tant que banque européenne du climat, la BEI est l’un de nos partenaires de longue date pour les initiatives climatiques et la transition écologique, notamment en tant que principal partenaire au titre du pilier “Transports durables” de la plateforme nationale égyptienne pour le programme NWFE. Nous nous réjouissons donc d’intensifier cette collaboration alors que nous traçons la voie vers un avenir plus vert et plus prospère pour l’Égypte », a déclaré S.E. Rania A. Al-Mashat, ministre de la coopération internationale de la République arabe d’Égypte.

« Le ministère de l’environnement travaille main dans la main avec le secteur industriel depuis 1997 pour maximiser les efforts visant à assurer la conformité avec la législation environnementale et atteindre la durabilité écologique. Le projet “Green Sustainable Industry” s’inscrit dans le prolongement des trois précédentes phases du programme égyptien de lutte contre la pollution environnementale (Egyptian Pollution Abatement Programme), qui ont été couronnées de succès. La quatrième phase de cette série de mesures de soutien à l’industrie s’appuiera sur les résultats obtenus afin de maximiser l’impact de la concrétisation d’un secteur industriel vert et durable. Le projet GSI soutiendra les investissements des entreprises industrielles dans les domaines suivants : l’élimination de la pollution industrielle de l’air, de l’eau, du sol et du lieu de travail ; la décarbonation au moyen de carburants plus propres tels que les énergies renouvelables, l’hydrogène bas carbone, le biogaz et les combustibles de substitution ; ainsi que les pratiques industrielles durables telles que l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire. Outre l’appui financier, l’assistance technique fournie aidera les entreprises à recenser les solutions technologiques qu’elles mettront en œuvre pour fonctionner de manière efficiente et répondre efficacement aux défis climatiques et environnementaux à l’échelle locale et mondiale », a expliqué S.E. Yasmine Fouad, ministre de l’environnement de la République arabe d’Égypte.

« Le programme “Green Sustainable Industry” illustre comment les partenaires égyptiens et européens luttent ensemble contre les changements climatiques. En associant la compréhension technique et l’engagement financier, les entreprises égyptiennes seront mieux à même d’accéder au financement de l’action climatique et de mobiliser de nouveaux investissements à grande échelle qui favorisent l’adoption des énergies renouvelables, améliorent le recyclage et réduisent la pollution. Le soutien de BEI Monde au programme de 271 millions d’euros en faveur de l’action pour le climat et de la protection de l’environnement officiellement approuvé lors de la conférence UE-Égypte sur l’investissement qui s’est tenue cette semaine représente le soutien le plus important jamais accordé par la Banque européenne d’investissement aux investissements des entreprises axés sur le climat en Égypte et témoigne de notre engagement commun en faveur de l’action climatique et du développement durable », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement : « L’Union européenne est fière de contribuer à hauteur de 30 millions d’euros au programme “Green Sustainable Industry” en Égypte, une priorité essentielle de notre soutien au pays et une étape cruciale vers un avenir plus durable. Cet investissement important jouera un rôle crucial dans l’atténuation des changements climatiques et la transition vers une économie neutre en CO 2 . Grâce à ce programme, nous nous attacherons à réduire la pollution industrielle, à décarboner l’économie égyptienne et à renforcer l’efficacité des ressources. Sur la base des discussions qui ont eu lieu aujourd’hui lors du Forum UE-Égypte sur l’investissement, que nous avons organisé conjointement avec l’Égypte, nous continuerons à mettre d’importantes ressources à disposition pour soutenir la transition écologique du pays et faciliter les investissements futurs. »

Cette initiative s’appuie sur le soutien accordé par la BEI aux investissements des entreprises ciblant la réduction de la pollution industrielle au cours des deux dernières décennies. Ces dernières années, BEI Monde a appuyé une série d’investissements industriels dans toute l’Égypte pour lutter contre la pollution. La nouvelle initiative annoncée ce jour renforcera encore le soutien ciblé aux investissements de l’industrie dans l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et la durabilité, qui sont les grandes priorités de la stratégie « Global Gateway » de l’UE.

Le programme « Green Sustainable Industry » a été élaboré par l’État égyptien, le secteur financier et les entreprises aux côtés des partenaires de l’Équipe Europe, dont la France et l’Union européenne, dans le cadre d’un partenariat unique axé sur le climat.

La mise en œuvre du programme bénéficiera d’une assistance technique spécifique répondant aux meilleures pratiques dans le domaine du numérique notamment.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde ; elle a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’Union européenne. Depuis 1979, elle a prêté plus de 15 milliards d’euros à l’appui d’investissements publics et privés porteurs de transformations en Égypte.

Ces dernières années, la BEI a soutenu les secteurs des entreprises, de l’eau, des énergies renouvelables et des transports durables dans tout le pays.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.