BEI Monde soutient l’investissement de 350 millions de dollars de SPE dans des entreprises en pleine croissance en Afrique du Nord

EIB

À l’occasion de la Conférence UE-Égypte sur l’investissement organisée au Caire, la Banque européenne d’investissement a confirmé ce jour son soutien à un nouveau fonds d’investissement régional de 350 millions de dollars en faveur du secteur privé, géré par SPE Capital.

Le fonds devrait mobiliser des prises de participation à grande échelle dans des entreprises privées à forte croissance opérant dans des secteurs tels que les soins de santé, les produits pharmaceutiques, l’éducation, l’industrie manufacturière, les services financiers, la logistique et les biens de consommation en Égypte, en Tunisie et au Maroc.

Les nouveaux investissements devraient contribuer à la création de plus de 10 000 emplois qualifiés, soutenant ainsi le développement économique durable en Égypte et dans l’ensemble de l’Afrique du Nord.

« SPE Capital se réjouit de recevoir une fois de plus le soutien de référence de la BEI et son appui en faveur de cette initiative d’investissement vitale et opportune. L’Égypte et l’Afrique du Nord disposent d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une multitude d’entreprises innovantes prêtes à se développer. En associant l’investissement à long terme sous forme de prises de participation à une expérience stratégique et à des services de conseil, nous pouvons aider les entreprises à surmonter les défis, à accélérer la croissance et à contribuer à l’avancement économique de la région. Notre engagement vise à permettre à ces entreprises d’atteindre leur plein potentiel et d’avoir un impact économique substantiel. Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur l’expertise et les ressources combinées de nos partenaires de financement du développement afin de stimuler une croissance et une innovation significatives dans la région », a déclaré Nabil Triki, PDG de SPE Capital.

Le fonds apportera des capitaux à risque essentiels et des compétences en matière de gestion, qui soutiendront la croissance et l’internationalisation des entreprises locales. Il aidera les sociétés bénéficiaires à repérer et à saisir les possibilités de croissance, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à professionnaliser leurs processus et procédures de gestion, tout en fournissant un capital-risque indispensable, sous la forme de fonds propres, dans un contexte économique difficile.

L’accord a été signé lors de la Conférence UE-Égypte sur l’investissement par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Tarek Lababidi, partenaire d’investissement de SPE Capital basé au Caire, en présence de Rania Al-Mashat, ministre égyptienne de la coopération internationale.

BEI Monde s’engage à hauteur de 9,3 millions de dollars pour la première clôture de ce nouveau fonds, conformément à la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres partenaires de développement européens et internationaux, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), British International Investment (BII), la Société néerlandaise pour le financement du développement (FMO), BPI France et la Société financière internationale (IFC), entre autres.

La BEI a joué un rôle important dans l’histoire de SPE Capital, et cela depuis la mise en place de l’équipe en 2010. Au fil des ans, son rôle s’est révélé décisif dans l’institutionnalisation du gestionnaire de fonds. Elle a notamment aidé les fonds précédents à fournir aux entreprises locales des capitaux à risque indispensables sous la forme de fonds propres, en dépit d’un contexte économique difficile.

« L’appui de la BEI à ce fonds souligne sa détermination à favoriser la croissance économique et la création d’emplois en Égypte et dans la région. En soutenant les entreprises locales, elle vise à renforcer leur capacité à prospérer au niveau régional et à améliorer leur efficacité opérationnelle, ce qui est crucial pour le développement durable. La Banque européenne d’investissement s’est engagée à favoriser une croissance économique durable et la création d’emplois en Afrique du Nord. Par son appui aux entreprises à forte croissance en Égypte, en Tunisie et au Maroc, elle contribue à libérer le potentiel de la région et à stimuler la prospérité à long terme. Cet investissement souligne sa volonté d’améliorer les soins de santé, l’éducation et les services financiers, qui sont essentiels au développement de la région. La création de plus de 10 000 emplois qualifiés aura un impact transformateur sur la population et les économies locales », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« Les investissements en fonds propres changent la donne, car ils permettent la constitution d’une richesse à long terme en offrant un potentiel de rendement substantiel. Cela contribue au développement du secteur privé en améliorant l’accès des capitaux aux entreprises, qu’il s’agisse de PME ou de grandes entreprises. Aujourd’hui, j’ai assisté à la signature par la BEI d’un accord visant à soutenir un nouveau fonds d’investissement régional en faveur du secteur privé, géré par SPE Capital. En consacrant des financements à des entreprises en Afrique du Nord, y compris en Égypte, il permettra de créer de nouvelles possibilités d’emploi et de tirer parti des compétences des entreprises privées dans différents secteurs. Notre partenariat est le reflet d’une coopération de longue date avec la BEI, notre principal partenaire de développement lorsqu’il s’est agi d’assurer des financements à l’appui du secteur privé au cours des quatre dernières années », a déclaré Rania Al-Mashat, ministre égyptienne de la coopération internationale.

Le soutien de BEI Monde permettra au fonds de cibler des entreprises à fort potentiel de croissance, en leur fournissant le capital et l’expertise stratégique nécessaires pour développer leurs activités et atteindre de nouveaux marchés. L’équipe d’investissement, qui a fait ses preuves en matière de soutien à la croissance des entreprises dans la région, a déjà constitué une réserve diversifiée d’entreprises prometteuses.

Le nouveau soutien devrait aider les entreprises régionales à se développer, à créer des emplois qualifiés et à renforcer l’économie du secteur privé en Égypte et dans d’autres pays de la région. En dotant les entreprises du capital et de l’expertise nécessaires, cet investissement ouvrira la voie à une économie régionale plus robuste et plus résiliente.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de SPE Capital

SPE PEF III, LP est un fonds de capital-investissement dont la constitution a pour but d’effectuer des investissements dans des entreprises à fort potentiel de croissance établies en Afrique. Il place un accent particulier sur l’Afrique du Nord, tout en conservant la possibilité d’investir jusqu’à 25 % en Afrique subsaharienne, en vue de contribuer à une croissance économique durable dans la région. La stratégie du fonds est clairement axée sur les opérations avec prise de contrôle dans un ensemble défini de secteurs tels que l’industrie manufacturière (PGC, alimentation, emballage, etc.), les services d’entreprise à entreprise (logistique, distribution B2B, délocalisation, institutions financières non bancaires, etc.), l’éducation et les soins de santé.

Le fonds a bouclé sa levée de fonds initiale en mai 2024 en atteignant une taille cible de 350 millions de dollars, avec un plafond absolu de 400 millions de dollars.