Les banques d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est font état d’une augmentation de la demande de prêts et d’une amélioration de la rentabilité

L’offre de crédit devrait s’améliorer considérablement cette année en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, la demande de crédit augmentant encore.

La rentabilité des banques a bénéficié de la hausse des revenus nets d’intérêts.

Les banques souhaitent se développer dans la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a publié aujourd’hui les derniers résultats de son enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE), qui fournit une analyse approfondie de la dynamique du crédit et de l’évolution du secteur bancaire dans 12 pays d’ECESE. L’enquête, qui couvre 70 banques nationales et filiales locales ainsi que 12 groupes bancaires internationaux, met en évidence des perspectives positives dans les mois à venir concernant l’activité de prêt.

Les banques prévoient une augmentation de la demande de prêts de la part de toutes les catégories de clients – la demande de prêts hypothécaires devrait enregistrer la plus forte croissance – ainsi que la reprise des investissements des entreprises après une période de croissance en berne.

Le durcissement des conditions de crédit au début de l’année 2022, entraîné par le conflit en Ukraine, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, devrait bientôt prendre fin pour laisser place à des améliorations notables dans tous les segments, en particulier pour les prêts hypothécaires et les prêts à la consommation.

Les banques de la région ont cité une amélioration des perspectives de marché et des conditions de financement comme facteurs contribuant à l’assouplissement des critères d’octroi de crédit, ce qui témoigne de leur plus grande prédisposition à accorder des crédits à leurs clients.

« Les perspectives positives reflétées dans l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE constituent un signe encourageant pour le développement économique de la région », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « À mesure que le secteur bancaire reprend des couleurs, nous espérons observer des progrès continus dans la convergence économique de la région et une augmentation des investissements, de la création d’emplois et de l’amélioration du niveau de vie en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est. »

Les ratios de fonds propres plus élevés offriront aux banques une plus grande flexibilité pour soutenir la croissance du crédit. En outre, les banques font état d’une amélioration de leur rentabilité dans les pays d’ECESE par rapport aux opérations à l’échelle du groupe, les filiales y étant dans l’ensemble plus rentables que leur banque mère.

Interrogés sur leurs stratégies à long terme, 58 % des groupes bancaires transfrontaliers ont fait part de leur volonté d’étendre de manière sélective leurs opérations dans la région ou de maintenir le même niveau d’activité. Il s’agit d’une amélioration manifeste par rapport aux trois cycles d’enquête précédents, où ce chiffre était respectivement de 50 %, 45 % et 30 %.

La qualité du crédit dans la région s’améliore également. Après un recul en 2023, les ratios de prêts non productifs devraient continuer de diminuer dans différents pays d’ECESE en 2024.

« L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE met en évidence un renforcement du secteur bancaire et des anticipations de croissance solide du crédit dans la région », a déclaré Debora Revoltella, directrice du département Analyses économiques de la BEI. « Après une période difficile, les banques sont de plus en plus optimistes quant aux perspectives économiques et à leurs propres perspectives commerciales. Néanmoins, dans la région, le financement repose presque exclusivement sur les banques, tandis que les transformations structurelles et l’innovation nécessitent des sources de financement plus diversifiées, ainsi que des marchés des capitaux plus développés et intégrés dans l’UE. »

Le rapport complet de l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE est disponible ici.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle apporte des financements et un savoir-faire à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les investissements durables, la création d’emplois, la croissance économique et l’innovation dans toute l’Europe.

À propos de l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE a été élaborée dans le cadre de l’initiative de Vienne 2.0 afin de suivre les activités bancaires transfrontalières, de comprendre la dynamique du crédit et de mieux saisir les stratégies commerciales des banques opérant en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est ainsi que leurs attentes vis-à-vis des marchés. L’enquête est conduite par la Banque européenne d’investissement.