Le Conseil d’administration de la BEI approuve 12,8 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui des transports, de l’énergie et de l’investissement des entreprises

Infraestruturas de Portugal SA

5 milliards d’euros pour les chemins de fer à grande vitesse, les transports urbains et la modernisation des ports

2,6 milliards d’euros pour l’éolien terrestre, la modernisation des réseaux électriques, les petites installations de production d’énergie renouvelable et les biocarburants

2,9 milliards d’euros pour l’aménagement urbain, l’éducation, le logement, la santé et l’eau

2,1 milliards d’euros pour le financement de l’innovation des entreprises et des activités en lien avec l’acier et les semi-conducteurs

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements à hauteur de 12,8 milliards d’euros. Ces fonds serviront à appuyer les transports durables, le recours aux énergies renouvelables, la construction de nouveaux logements étudiants, le renforcement de la protection contre les séismes et les inondations ainsi que le développement des entreprises.

« Nous avons approuvé aujourd’hui près de 13 milliards d’euros en faveur de projets phares en Europe et au-delà. Qu’il s’agisse du train à grande vitesse au Portugal, de transports durables à Kiev, Lille et Helsinki, d’énergies renouvelables en Lituanie et du soutien aux petites entreprises, ces investissements amélioreront les conditions de vie. Ils témoignent en outre de l’engagement du Groupe BEI à continuer de soutenir des investissements ciblés qui stimuleront la résilience, la croissance de la productivité et l’innovation en Europe », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la BEI.

Investissement dans l’amélioration des transports

Le Conseil d’administration a validé un financement de 5 milliards d’euros destiné à améliorer le transport ferroviaire dans toute l’Europe et les infrastructures portuaires à Cabo Verde.

La BEI a approuvé un investissement visant à construire une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Porto et Lisbonne, à moderniser des trains en Allemagne et en Tchéquie, à remplacer des tramways et des bus à Lille et à installer une ligne de métro léger à Helsinki.

Il a également été décidé d’un soutien supplémentaire aux investissements dans le transport ferroviaire et urbain en Ukraine.

Renforcement des énergies renouvelables

Le Conseil d’administration a donné son aval à de nouveaux financements dans le secteur de l’énergie à hauteur de 2,6 milliards d’euros. Il s’agira notamment d’appuyer de nouveaux aménagements dans les énergies éolienne et solaire, la modernisation et l’expansion de la distribution d’électricité, l’utilisation par l’industrie d’énergies renouvelables produites à petite échelle et la production de biocarburant et de biométhane.

Parmi les nouveaux aménagements en lien avec les énergies propres avalisés aujourd’hui figurent la construction d’un nouveau parc éolien terrestre en Lituanie, un réseau de chauffage urbain aux Pays-Bas et des projets de petite dimension dans les énergies renouvelables en France et en Grèce.

Soutien à l’innovation et à l’investissement des entreprises

Le Conseil d’administration a donné son feu vert à de nouveaux financements pour les entreprises à hauteur de 2,1 milliards d’euros, dont un soutien à l’expansion de la fabrication de semi-conducteurs, au développement de technologies de distribution numérique, à la production d’acier plus économe en énergie et à la conversion d’installations industrielles existantes afin de permettre la production d’emballages renouvelables.

Il a aussi été décidé de mettre en place de nouveaux dispositifs visant à améliorer l’accès au financement des entreprises en Ukraine et des entrepreneuses en Afrique et dans les Caraïbes.

Amélioration dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de la préparation aux catastrophes naturelles

De nouveaux financements destinés à renforcer les services de santé en Belgique et à Malte, à améliorer l’enseignement supérieur aux Pays-Bas, à augmenter l’offre de logements étudiants à Chypre et à relever les défis liés aux eaux usées en Allemagne ont été approuvés.

Il a également été convenu de soutenir la remise en état des bâtiments et des infrastructures endommagés par les récents séismes et de prendre des mesures pour faire face aux risques de glissements de terrain et d’inondations en Italie.

Appui à l’investissement des entreprises, à des projets de transport et aux dispositifs d’intervention d’urgence en Ukraine

Le Conseil d’administration a aussi donné son aval aujourd’hui à des concours visant à favoriser l’accès au financement des entreprises dans toute l’Ukraine, à moderniser les liaisons ferroviaires urbaines et nationales et à mettre en place dans le pays le 112, le numéro d’appel d’urgence.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.