Le Conseil d’administration de la BEI approuve 12,8 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui des transports, de l’énergie et de l’investissement des entreprises

20 juin 2024
Infraestruturas de Portugal SA
  • 5 milliards d’euros pour les chemins de fer à grande vitesse, les transports urbains et la modernisation des ports
  • 2,6 milliards d’euros pour l’éolien terrestre, la modernisation des réseaux électriques, les petites installations de production d’énergie renouvelable et les biocarburants
  • 2,9 milliards d’euros pour l’aménagement urbain, l’éducation, le logement, la santé et l’eau
  • 2,1 milliards d’euros pour le financement de l’innovation des entreprises et des activités en lien avec l’acier et les semi-conducteurs

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements à hauteur de 12,8 milliards d’euros. Ces fonds serviront à appuyer les transports durables, le recours aux énergies renouvelables, la construction de nouveaux logements étudiants, le renforcement de la protection contre les séismes et les inondations ainsi que le développement des entreprises.

« Nous avons approuvé aujourd’hui près de 13 milliards d’euros en faveur de projets phares en Europe et au-delà. Qu’il s’agisse du train à grande vitesse au Portugal, de transports durables à Kiev, Lille et Helsinki, d’énergies renouvelables en Lituanie et du soutien aux petites entreprises, ces investissements amélioreront les conditions de vie. Ils témoignent en outre de l’engagement du Groupe BEI à continuer de soutenir des investissements ciblés qui stimuleront la résilience, la croissance de la productivité et l’innovation en Europe », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la BEI.

Investissement dans l’amélioration des transports

Le Conseil d’administration a validé un financement de 5 milliards d’euros destiné à améliorer le transport ferroviaire dans toute l’Europe et les infrastructures portuaires à Cabo Verde.

La BEI a approuvé un investissement visant à construire une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Porto et Lisbonne, à moderniser des trains en Allemagne et en Tchéquie, à remplacer des tramways et des bus à Lille et à installer une ligne de métro léger à Helsinki.

Il a également été décidé d’un soutien supplémentaire aux investissements dans le transport ferroviaire et urbain en Ukraine.

Renforcement des énergies renouvelables

Le Conseil d’administration a donné son aval à de nouveaux financements dans le secteur de l’énergie à hauteur de 2,6 milliards d’euros. Il s’agira notamment d’appuyer de nouveaux aménagements dans les énergies éolienne et solaire, la modernisation et l’expansion de la distribution d’électricité, l’utilisation par l’industrie d’énergies renouvelables produites à petite échelle et la production de biocarburant et de biométhane.

Parmi les nouveaux aménagements en lien avec les énergies propres avalisés aujourd’hui figurent la construction d’un nouveau parc éolien terrestre en Lituanie, un réseau de chauffage urbain aux Pays-Bas et des projets de petite dimension dans les énergies renouvelables en France et en Grèce.

Soutien à l’innovation et à l’investissement des entreprises

Le Conseil d’administration a donné son feu vert à de nouveaux financements pour les entreprises à hauteur de 2,1 milliards d’euros, dont un soutien à l’expansion de la fabrication de semi-conducteurs, au développement de technologies de distribution numérique, à la production d’acier plus économe en énergie et à la conversion d’installations industrielles existantes afin de permettre la production d’emballages renouvelables.

Il a aussi été décidé de mettre en place de nouveaux dispositifs visant à améliorer l’accès au financement des entreprises en Ukraine et des entrepreneuses en Afrique et dans les Caraïbes.

Amélioration dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de la préparation aux catastrophes naturelles

De nouveaux financements destinés à renforcer les services de santé en Belgique et à Malte, à améliorer l’enseignement supérieur aux Pays-Bas, à augmenter l’offre de logements étudiants à Chypre et à relever les défis liés aux eaux usées en Allemagne ont été approuvés.

Il a également été convenu de soutenir la remise en état des bâtiments et des infrastructures endommagés par les récents séismes et de prendre des mesures pour faire face aux risques de glissements de terrain et d’inondations en Italie.

Appui à l’investissement des entreprises, à des projets de transport et aux dispositifs d’intervention d’urgence en Ukraine

Le Conseil d’administration a aussi donné son aval aujourd’hui à des concours visant à favoriser l’accès au financement des entreprises dans toute l’Ukraine, à moderniser les liaisons ferroviaires urbaines et nationales et à mettre en place dans le pays le 112, le numéro d’appel d’urgence.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Télécharger original
Référence

2024-212-FR

  • conseil d'administration
  • infrastructures
  • Institutional
  • Transports
  • Le Comité de direction
  • Nadia Calviño
5 février 2025

Le Conseil d’administration de la BEI approuve 2,4 milliards d’euros de financements pour l’innovation des entreprises, les réseaux énergétiques, la résilience face aux inondations et les transports

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 2,4 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui des investissements des entreprises, des énergies propres, des transports, des télécommunications et de la protection contre les inondations en Europe.

Conseil d'administration Institutional Transports Le Comité de direction Nadia Calviño Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales Énergie
13 juillet 2022

La BEI renforce les prêts en faveur des transports durables et approuve une enveloppe de 8,6 milliards d’EUR pour l’innovation, les énergies renouvelables, l’éducation et l’eau

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a adopté ce jour une version révisée de la politique de prêt de la Banque afin de renforcer l’appui aux transports durables. Il a également approuvé 8,6 milliards d’EUR de nouveaux financements destinés à accélérer l’investissement dans l’innovation, l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé et le logement en Europe et dans le monde.

Conseil d'administration Eau Institutional Solidarity with Ukraine Transports Gestion de l'eau et des eaux usées Le Comité de direction Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.