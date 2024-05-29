À ce jour, la BEI a engagé près de 3 milliards d’euros dans des fonds de participation ciblant notamment l’Afrique.

En 2023, près de 60 % des prises de participation de la BEI dans des fonds concernaient l’Afrique.

Amethis a soutenu la croissance de plus de 30 entreprises africaines employant plus de 40 000 personnes.

La Banque européenne d’investissement (en l’occurrence, BEI Monde) a investi 25 millions d’euros dans Amethis Fund III, un fonds panafricain fournissant du capital de croissance à des entreprises du continent de taille moyenne.

Amethis Fund III ciblera les entreprises fournissant des biens et des services aux populations à revenu faible et intermédiaire en Afrique. Les secteurs visés comprennent la santé, les services aux entreprises comme la logistique et l’informatique, l’industrie manufacturière et la distribution, y compris l’agro-industrie et les produits de grande consommation, ou encore les services financiers non bancaires, ainsi que les services liés aux infrastructures et à l’énergie.

La stratégie du fonds, dont la finalité est de soutenir le développement économique dans diverses zones géographiques, notamment dans les pays subsahariens, cadre avec les objectifs d’investissement de BEI Monde et ceux de la stratégie « Global Gateway » de l’UE. Le fonds poursuivra une stratégie axée sur l’impact élaborée par Amethis afin d’aborder des questions cruciales pour le développement durable du continent. Il se concentrera notamment sur l’égalité femmes-hommes, l’emploi durable, en mettant particulièrement l’accent sur la couverture santé, et les considérations climatiques.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI est heureuse de soutenir Amethis dans sa démarche d’investissement à l’appui des petites entreprises des pays d’Afrique à revenu faible et intermédiaire. Nous considérons l’Afrique comme un partenaire proche et important de la Banque, qui présente un grand potentiel et de nombreuses possibilités inexploitées. Toutefois, les entreprises africaines ne disposent toujours pas de fonds propres patients en quantité suffisante pour se développer, ce à quoi notre partenariat avec des fonds comme Amethis cherche à remédier. »

Et d’ajouter : « Le capital-investissement est un puissant moteur de développement économique en Afrique. Les fonds de capital-investissement, par le biais d’investissements dans des entreprises locales, jouent un rôle de catalyseur en apportant des financements externes ainsi que des connaissances et un savoir-faire technique aux entreprises dans lesquelles ils investissent. »

Luc Rigouzzo et Laurent Demey, associés gérants chez Amethis : « Nous sommes fiers de recevoir l’appui renouvelé de la Banque européenne d’investissement. S’inscrivant dans le prolongement de nos collaborations antérieures, son soutien stratégique nous permettra de continuer à aider les entreprises de taille moyenne à fournir de meilleurs biens et services aux consommateurs du continent et à devenir des champions africains par la promotion de leur intégration régionale et de leur croissance économique durable. »

La BEI a investi près de 3 milliards d’euros dans des fonds de capital-investissement ciblant notamment l’Afrique. Certains de ces fonds sont axés sur un pays précis, tandis que d’autres ciblent une région. En investissant précocement, la BEI a eu un effet de catalyseur : en raison des bonnes pratiques qu’elle applique en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sa présence a convaincu d’autres investisseurs d’investir dans des fonds, garantissant ainsi un impact maximal au niveau des entreprises en portefeuille.

Douze ans après sa création, Amethis a accompagné la croissance de plus de 30 entreprises africaines employant directement plus de 40 000 personnes. Ces entreprises contribuent non seulement au développement d’un tissu économique de haute qualité, mais aussi à la réalisation d’importants objectifs de développement durable pour le continent.

Amethis bénéficie d’une forte présence sur le terrain dans quatre capitales économiques africaines (Nairobi, Abidjan, Casablanca et Le Caire), ce qui lui permet de repérer de nouvelles possibilités et de suivre l’évolution du marché dans chacun des pays où elles sont situées. La société a ainsi pu se bâtir une réputation de partenaire de confiance auprès des entreprises qu’elle accompagne dans leurs nouvelles phases d’expansion, favorisant la création de valeur et l’impact.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Groupe BEI investit dans des fonds de capital-investissement depuis 30 ans pour promouvoir le développement durable et la croissance inclusive. Les fonds agissent comme des organismes de placement collectif gérés par un gestionnaire de fonds chargé d’investir les ressources de manière à générer un bénéfice lors de phase de désengagement.

À propos d’Amethis

Fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey, et membre du partenariat Edmond de Rothschild Private Equity, Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement actif en Afrique et en Europe, avec 1 milliard d’euros sous gestion et plus d’une trentaine d’investissements effectués à ce jour. Amethis fournit du capital de croissance à des champions prometteurs de taille moyenne dans divers secteurs, offrant un appui à la croissance grâce à son réseau international couvrant l’Europe et l’Afrique. Avec six bureaux à Paris, à Abidjan, à Casablanca, à Nairobi, au Caire et à Luxembourg, l’équipe d’Amethis comprend 50 professionnels expérimentés dotés d’une connaissance régionale et sectorielle approfondie. www.amethis.com