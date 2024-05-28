Près de 200 élèves des villages de Pryvovchanske et Malooleksandrivka, dans l’oblast de Dnipropetrovsk, bénéficieront d’un meilleur environnement pédagogique, plus sûr, grâce à une restructuration complète de l’institution locale et à un nouvel abri antibombes.

Il s’agit du deuxième établissement qui a rouvert dans l’oblast de Dnipropetrovsk cette année, grâce à un prêt de 200 millions d’euros de la BEI destiné à aider les municipalités ukrainiennes à reconstruire leurs infrastructures sociales.

L’établissement scolaire du village de Pryvovchanske, dans l’oblast de Dnipropetrovsk, a rouvert ses portes après une restructuration majeure dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine financé par la Banque européenne d'investissement (BEI). Cette modernisation a permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’institution : près de 200 élèves des villages de Pryvovchanske et Malooleksandrivka devraient le fréquenter au cours de la prochaine année scolaire.

Des réparations de grande envergure (rénovation de l’extérieur et de l’intérieur) ont permis d’améliorer l’environnement pédagogique de l’établissement, qui dispose en outre d’un nouvel abri anti-aérien. Le projet comprenait aussi des améliorations aux réseaux d’eau et d’assainissement, au chauffage, à la plomberie, à l’éclairage et à l’infrastructure électrique. Des rampes ont également été installées pour garantir un libre accès, créant un environnement inclusif pour tous les élèves, y compris celles et ceux en situation de handicap. La reconstruction de l’établissement de Pryvovchanske a été financée grâce à un prêt de 630 000 euros de la BEI. Un montant supplémentaire de 180 000 euros provient du budget local.

Le projet de rénovation de l’établissement scolaire de Pryvovchanske a été mis en œuvre dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, une initiative conjointe de l’Union européenne et de sa banque, la Banque européenne d’investissement, en partenariat avec le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, le ministère des finances, l’administration publique régionale de Dnipropetrovsk, l’administration militaire du district de Pavlohrad et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine.

Dans l’oblast de Dnipropetrovsk, 26 projets de relance relevant de deux programmes de la BEI – le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine et le programme de relèvement de l’Ukraine (URP) – en sont à différents stades de mise en œuvre. Ces projets concernent 10 établissements scolaires, 12 hôpitaux, un bâtiment administratif et trois stations d’épuration. Quatre sous-projets sont déjà achevés avec succès, les projets restants se trouvant à divers stades de leur construction.

Vasyl Shkurakov, ministre par intérim du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « L’établissement scolaire de Pryvovchanske reflète l’engagement et l’efficacité du travail d’équipe qui sous-tendent les programmes de redressement de la BEI. Avec nos partenaires européens et locaux, nous continuons d’œuvrer pour offrir une vie et un avenir meilleurs à nos enfants touchés par la guerre menée par la Russie en Ukraine. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « La coopération efficace entre le ministère des finances, le ministère du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, l’Union européenne et sa banque, la BEI, améliore la vie des Ukrainiens et renforce notre économie. Soutenu par les programmes de redressement de la BEI, c’est le deuxième établissement rénové de l’oblast de Dnipropetrovsk qui rouvre ses portes en moins de deux mois et nous travaillons activement à la rénovation de plus de 200 autres établissements scolaires et hôpitaux et à la réalisation d’autres projets municipaux dans toute l’Ukraine. »

Denys Ryapalov, chef par intérim de l’administration militaire du district de Pavlohrad : « L’établissement scolaire du village de Pryvovchanske est le premier projet achevé – au titre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine – dans le district de Pavlohrad, situé dans l’oblast de Dnipropetrovsk. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires européens du soutien qu’ils accordent à l’amélioration de l’environnement pédagogique dans les petites collectivités ukrainiennes afin d’assurer un avenir meilleur à nos jeunes. »

Oleh Chupryna, chef du conseil municipal du village de Troitske : « Nous sommes ravis que les jeunes habitants des deux villages de Pryvovchanske et Malooleksandrivka bénéficient d’un meilleur environnement pédagogique, au sein d’une institution moderne accessible à toutes et tous. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de nos partenaires : l’Union européenne, sa banque la BEI et le PNUD. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Malgré les attaques quotidiennes, certaines collectivités ukrainiennes sont déjà sur la voie de la reprise, comme en témoigne l’ouverture aujourd’hui de l’établissement scolaire rénové de Pryvovchanske. La BEI reste déterminée à soutenir les collectivités ukrainiennes et à améliorer les conditions de vie en Ukraine de diverses manières, notamment par la remise en état des infrastructures sociales. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « Nous sommes fiers d’être un partenaire à long terme du programme de la BEI visant la remise en état des infrastructures, qui contribue à la reconstitution des collectivités ukrainiennes. L’établissement rénové que nous inaugurons aujourd’hui est un résultat tangible supplémentaire de notre soutien à l’éducation et à l’investissement dans l’avenir. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « La réouverture de l’établissement de Pryvovchanske marque une étape importante dans nos efforts collectifs pour reconstruire et renforcer les infrastructures éducatives de l’Ukraine. Cette collaboration avec l’Union européenne, sa banque, la Banque européenne d’investissement et nos partenaires locaux, est un exemple du type de changement efficace qui peut être mis en œuvre grâce à des efforts menés de concert. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après l’invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, la BEI a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer plus encore ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Programme de relèvement de l’Ukraine appuyé par la BEI

La rénovation de l’établissement scolaire de Pryvovchanske a été réalisée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine – un prêt-cadre multisectoriel de 200 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement. En donnant aux collectivités locales les moyens de remettre en état leurs infrastructures sociales, ce programme améliore les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil. En mai 2024, 98 projets avaient été menés à bien dans le cadre du programme, concernant notamment des établissements d’enseignement, des centres de soins de santé et des logements sociaux. En 2024 et 2025, 65 projets supplémentaires devraient être mis en œuvre.

Le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures coordonne le programme en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique, assurant l’exécution efficace et efficiente des projets.