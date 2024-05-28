© ETRA

Les travaux financés grâce aux ressources de la BEI contribueront à améliorer la couverture et la qualité des services intégrés de l’eau et la collecte des déchets en Vénétie.

L’opération est soutenue au titre d’InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne qui a pour but de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

La BEI a financé le secteur italien de l’eau à hauteur de 3,75 milliards d’euros au cours des cinq dernières années.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et ETRA SpA Società benefit ont signé un accord de 100 millions d’euros pour le renforcement des installations de recyclage et des services intégrés de l’eau en Vénétie.

Le financement de la BEI bénéficie de l’appui d’InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027. L’engagement du Groupe BEI en faveur de l’Italie dans le cadre d’InvestEU a déjà généré d’importantes retombées économiques pour le pays, le montant des financements y atteignant quelque 2,7 milliards d’euros.

Les principaux aménagements financés au moyen des ressources mises à disposition par la BEI portent plus précisément sur la rénovation et la construction d’installations de traitement des déchets et d’adduction d’eau, l’achat de véhicules alimentés au biométhane et l’extension des réseaux d’eau. Le projet contribuera donc à promouvoir l’action pour le climat et la transition vers une économie plus circulaire, lesquelles constituent des objectifs clés du pacte vert pour l’Europe.

En outre, la BEI a déjà financé la modernisation et l’amélioration de l’efficacité du réseau d’eau de Vénétie, en souscrivant en 2022 l’emprunt obligataire à long terme « Hydrobond », d’un montant de 148,5 millions d’euros, émis par le consortium constitué par six opérateurs de Viveracqua.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord, qui témoigne de la proximité entre la BEI et les entreprises de services collectifs italiennes, représente une avancée importante en faveur la transition vers une économie plus circulaire et plus résiliente ; il appuie des solutions innovantes qui contribueront à protéger l’environnement et à améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Il s’agit d’un excellent exemple de la manière dont le programme InvestEU, de concert avec la BEI, favorise la transition vers une économie plus verte et plus résiliente. L’accord soutiendra les investissements dans les installations de recyclage et les services de l’eau dans la région de Vénétie, contribuant ainsi à la transition vers une économie plus circulaire, à la protection de nos ressources naturelles et à l’atténuation des effets des changements climatiques. »

Domenico Lenzi, directeur général d’ETRA : « Notre entreprise s’est vu confier le service environnemental intégré pour une durée de 15 ans à compter de 2023 et a donc été en mesure de planifier des investissements substantiels pour améliorer la durabilité de ses activités. Dans le même temps, les investissements dans le secteur de l’eau, destinés à accroître la résilience et la résistance face aux changements climatiques, augmentent régulièrement depuis 2020. Le soutien de la BEI et de la Commission européenne est donc très important pour appuyer l’économie circulaire d’ETRA, tant en raison de sa durée (qui est plus longue que celle normalement disponible sur le marché du crédit) que des conditions très avantageuses dont il est assorti. »

3,75 milliards d’euros investis par la BEI dans le service de l’eau en Italie au cours des cinq dernières années

Avec plus de 1 600 projets et quelque 80 milliards d’euros de financements accordés depuis 1958, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Au cours des cinq dernières années, l’Italie a notamment été le principal bénéficiaire des ressources de la Banque consacrées au secteur de l’eau, avec 40 opérations financées pour un montant total de 3,75 milliards d’euros.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

ETRA S.p.A - Società benefit est une entreprise de services collectifs entièrement détenue par des capitaux publics, c’est-à-dire une société dont la gestion et la coordination sont assurées par les communes qui en sont membres sur la base de l’article 30 (comité de coordination) du décret législatif TUEL relatif aux collectivités locales. ETRA dessert le bassin de la rivière Brenta, qui s’étend du haut plateau d’Asiago aux monts euganéens et comprend la région de Bassano, l’Alta Padovana et la ceinture urbaine de Padoue. Ce territoire, par le canal de ses représentants (70 communes, le conseil du Bassin de la Brenta pour les services liés à l’eau et le conseil du Bassin de la Brenta pour les services relatifs aux déchets), a confié à ETRA des missions essentielles, à savoir la gestion des services liés à l’eau et des services environnementaux intégrés.