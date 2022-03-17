© Shutterstock

L’émission obligataire soutiendra un programme qui prévoit des investissements d’un montant total de 350 millions d’EUR dans le secteur de l’eau en Vénétie, grâce à la participation de la Banque européenne d’investissement (BEI), de Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et de Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit). Banca Finint intervient en tant qu’arrangeur et distributeur des titres.

Desservant plus de 290 municipalités et plus de 2,3 millions de résidents, Acque del Chiampo, Acque Veronesi, Bim Gestione Servizi Pubblici, ETRA, Livenza Tagliamento Acque et Piave Servizi sont les entreprises locales qui participent au projet.

Sur les quatre prochaines années, ce sont près de 350 millions d’EUR qui seront investis dans la modernisation et l’amélioration de l’efficacité du réseau d’eau de la Vénétie, au bénéfice d’entreprises et de ménages, et en conformité avec les principes de gestion durable de l’eau (objectif 6 du programme des Nations unies à l’horizon 2030). C’est dans cette perspective que les six opérateurs réunis au sein du consortium Viveracqua ont lancé l’émission obligataire à long terme Viveracqua Hydrobond 2022, d’un montant de 148,5 millions d’EUR, à laquelle ont souscrit la Banque européenne d’investissement (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit), au vu des résultats positifs obtenus lors de l’opération Viveracqua Hydrobond 2020.

Sous la forme d’un placement privé, l’emprunt permettra le financement innovant des projets d’investissement de six entreprises – Acque del Chiampo, Acque Veronesi, BIM Gestione Servizi Pubblici, ETRA, Livenza Tagliamento Acque et Piave Servizi – qui desservent plus de 290 communes et plus de 2,3 millions d’habitants grâce à un réseau d’aqueduc de plus de 22 000 kilomètres. Il est notamment prévu d’améliorer des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

Promue par Viveracqua et coordonnée par Banca Finint, Viveracqua Hydrobond 2022 est la quatrième opération de financement à l’appui des projets d’investissement des opérateurs réunis en consortium du service intégré de l’eau, qui fait directement appel au marché des capitaux. L’émission fait suite aux expériences positives de 2014 (150 millions d’EUR, qui ont permis de mobiliser plus de 341 millions d’EUR d’investissements), de 2016 (77 millions d’EUR, qui ont permis la réalisation de travaux pour un montant supérieur à 197 millions d’EUR) ainsi que de l’opération Viveracqua Hydrobond 2020 (248 millions d’EUR, avec 700 millions d’EUR d’investissements prévus).

Le groupement temporaire d’entreprises formé par Banca Finint et le cabinet d’avocats Cappelli RCCD a agi en qualité d’arrangeur, de distributeur et de conseiller juridique pour l’opération. Le cabinet d’avocats Legance a conseillé la BEI et CDP, tandis que Kommunalkredit a bénéficié de l’assistance d’une équipe dédiée du cabinet d’avocats Cappelli RCCD. Le cabinet Pirola Pennuto Zei a accompagné les opérateurs dans leurs processus de décision.

Monica Manto, présidente de Viveracqua : « Nous remercions les investisseurs pour la grande confiance accordée à nos projets. La rénovation des infrastructures liées à l’eau est stratégique pour le développement de nos territoires et pour la réalisation des objectifs du Programme 2030 concernant l’utilisation durable de l’eau. Le soutien apporté par ceux qui choisissent d’investir dans nos obligations est essentiel pour atteindre d’importants objectifs environnementaux dans les années à venir. La synergie consolidée entre les opérateurs du service des eaux de la Vénétie, à l’œuvre dans le consortium Viveracqua, s’est une fois de plus révélée un atout déterminant pour accéder à des modalités de financement avantageuses. Grâce à cette nouvelle émission obligataire, d’importants travaux de modernisation des réseaux d’assainissement et d’épuration vont pouvoir être engagés en Vénétie et dans une partie de la région Frioul-Vénétie Julienne. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Avec plus de 1 600 projets et près de 79 milliards d’EUR de financements, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. L’investissement dans ce secteur est en effet l’un des piliers de notre stratégie d’adaptation aux effets des changements climatiques. C’est pourquoi nous continuons à soutenir le consortium Viveracqua. Grâce à cette opération, plus de 2,3 millions de citoyens pourront à l’avenir bénéficier d’infrastructures plus modernes, efficaces et adaptées à une gestion durable des ressources en eau. »

Dario Scannapieco, PDG de CDP : « CDP confirme une fois de plus son engagement envers les entreprises locales qui souhaitent améliorer les services permettant de soutenir les collectivités locales. Ayant reçu encore récemment l’accueil favorable du marché, l’instrument « hydrobond » permet de garantir à la fois un investissement d’envergure et une planification à long terme. En œuvrant avec les autres institutions financières participant à l’émission obligataire, nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement durable du pays, conformément aux objectifs du plan stratégique pour 2022-2024. »

Enrico Marchi, président de Banca Finint : « Nous sommes fiers de notre intervention en qualité d’arrangeur pour les quatre émissions promues par Viveracqua ainsi que de la confiance qu’au fil du temps les opérateurs des services des eaux ont placé dans un instrument qui prévoit l’émission groupée d’obligations. À un moment historique d’attention maximale portée à l’environnement, faire en sorte que la capacité d’ingénierie financière caractéristique de notre établissement puisse bénéficier à l’investissement dans l’efficacité du réseau d’eau régional nous confère un rôle fort en faveur de la durabilité, conformément à l’objectif 6 du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. En outre, l’opération renforce davantage le partenariat entre Banca Finint et des investisseurs de premier plan comme la Banque européenne d’investissement, Cassa Depositi e Prestiti et Kommunalkredit Austria, corroborant ainsi la validité et la pertinence de l’instrument financier utilisé. »

Birgit Brinda, responsable Structuration & Exécution, Kommunalkredit : « Ayant déjà pris part à Viveracqua Hydrobond 2020, l’opération précédente, nous sommes très heureux de participer à cette nouvelle émission aux côtés de partenaires de confiance. Cette opération représente un nouveau pilier dans le cadre d’une approche innovante du financement d’investissements dans l’extension et la modernisation des infrastructures hydrauliques, avec à la clé des avantages concrets pour les collectivités. »