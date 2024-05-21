© UniMi

Constructeur du nouveau campus universitaire, Academo obtient de la BEI et de la CDP un financement en partie soutenu par la garantie InvestEU.

Relevant d’un investissement total de plus de 450 millions d’euros, le projet permettra d’accueillir au sein du quartier de l’innovation de Milan (le « MIND ») plus de 23 000 personnes, dont des étudiants, des chercheurs, des enseignants et d’autres membres du personnel.

Il s’agit de la première nouvelle installation universitaire et de recherche « zéro carbone » en Italie ayant le potentiel d’accéder au statut énergétique et environnemental de niveau « or » dans le cadre de LEED, le programme international de certification des bâtiments.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont accordé un financement de 215 millions d’euros, soutenu en partie par InvestEU, à Academo Srl, une société de projet formée par Lendlease et le fonds Equiter Infrastructure II (géré par Ersel AM) à laquelle l’université de Milan a confié le contrat de conception, de construction et d’exploitation de son nouveau campus scientifique et technologique situé dans le quartier de l’innovation de Milan (MIND). L’objectif est de soutenir la création de nouveaux espaces d’enseignement pour les étudiants et les chercheurs universitaires dans le cadre d’un projet plus large de régénération urbaine axé sur la durabilité environnementale à Milan.

Ce financement constitue la dernière étape de la phase de planification de l’opération coordonnée par Lendlease, qui représente un investissement total de plus de 450 millions d’euros.

Concrètement, les 215 millions d’euros de nouvelles ressources prendront la forme d’un prêt direct de type financement sur projet. Il comprendra une première tranche de 95 millions d’euros octroyée par la BEI, suivie d’une deuxième tranche de 95 millions d’euros supplémentaires mise à disposition par la CDP, et également fournie par la BEI. Cela signifie que les conditions de prêt favorables de la BEI s’appliqueront à un montant total de 190 millions d’euros sur un horizon de long terme, réduisant ainsi le coût du projet pour l’entité du secteur public qui attribue le contrat. La ligne de crédit mise à disposition par la CDP est soutenue par une garantie d’InvestEU, le programme de soutien aux investissements du secteur privé de l’Union européenne. La CDP mettra également à disposition une ligne de crédit visant à couvrir un montant de TVA de 25 millions d’euros[1] pour le projet.

Cette opération de transformation est d’une importance stratégique pour la ville de Milan et permettra à son université de créer un campus innovant rassemblant au même endroit des compétences scientifiques multidisciplinaires, en y transférant les activités d’enseignement et de recherche dans le cadre d’un programme global de développement de l’université.

Le projet serait admissible au statut énergétique et environnemental de niveau « or » dans le cadre du programme international de certification LEED[2] tel qu’évalué par un organisme certificateur tiers, et disposera d’un système de production d’énergie renouvelable utilisant des panneaux solaires et des eaux souterraines. En outre, les véhicules utilisés sur le campus – desservi par la nouvelle gare de banlieue MIND-Merlata – seront presque exclusivement électriques, ce qui contribuera à réaliser des économies d’énergie de plus de 24 % en moyenne par rapport aux bâtiments de référence standard.

L’opération est conforme au plan stratégique 2022-2024 de la CDP et à l’objectif de la BEI de soutenir les universités et la recherche. Elle respecte également les priorités identifiées dans les orientations sectorielles stratégiques de la CDP concernant les infrastructures sociales pour l’amélioration et la modernisation des établissements universitaires.

« La BEI soutient depuis longtemps l’éducation en Europe, un secteur en faveur duquel elle s’engage depuis plus de 20 ans. Au cours des dix dernières années, nous avons consacré plus de 3 milliards d’euros au soutien du système éducatif italien, en mettant l’accent sur la modernisation, la sécurité, l’efficacité énergétique, la construction de nouveaux logements pour les étudiants et l’expansion des infrastructures d’enseignement et de recherche », a déclaré Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI. « À la suite du récent accord avec Polo Strategico Nazionale, cette initiative confirme le rôle de la BEI en tant que partenaire financier de référence dans les opérations de financement sur projet, le but étant de promouvoir cette technique financière pour soutenir des projets et des partenariats stratégiques en Italie. »

« Ce partenariat avec les institutions européennes nous a permis d’aider l’université de Milan à mettre en œuvre un projet de partenariat public-privé à fort impact d’importance régionale, dont l’objectif principal est d’améliorer la vie universitaire des étudiants au sein du nouveau siège de la faculté des sciences », a ajouté Carlo Lamari, directeur des infrastructures auprès de la CDP. « L’opération annoncée ce jour est pleinement conforme aux orientations présentées dans notre plan stratégique 2022-2024 et confirme l’engagement continu de la CDP à soutenir le développement et la modernisation des infrastructures sociales en Italie. »

« L’étape importante franchie aujourd’hui consolide le cadre de financement du projet et garantit sa mise en œuvre », a déclaré Francesco Mandruzzato, directeur de Lendlease Investment Management et PDG d’Academo. « Le soutien d’institutions prestigieuses telles que la CDP et la BEI en tant que bailleurs de fonds et le fonds Equiter Infrastructure II en tant qu’investisseur complète de manière définitive le groupe de partenaires appuyant la mise en œuvre de ce projet au cours des trois prochaines années. »

« Le campus MIND sera un projet majeur pour l’université et la ville dans les années à venir. Il aura un large impact national et international, créant un campus universitaire durable et multidisciplinaire avec des services et des infrastructures axés sur l’innovation scientifique et technologique de pointe où les étudiants, les enseignants et le personnel technique et administratif pourront s’engager dans un échange d’idées sans cesse renouvelé. Nous jetons les bases de notre avenir et travaillerons en étroite collaboration et de manière inclusive avec toutes les parties prenantes concernées », a déclaré Elio Franzini, recteur de l’université de Milan.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros, contribuant ainsi à promouvoir l’action pour le climat, à renforcer la compétitivité, à stimuler l’innovation et à améliorer la cohésion sociale et territoriale du pays.

Programme InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, visant ainsi à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements privés supplémentaires.

Cassa Depositi e Prestiti

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et à des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.

Lendlease

Lendlease (www.lendlease.com) est un groupe immobilier mondial intégré opérant en Australie, en Asie, aux États-Unis et en Europe. Coté à la bourse Australian Securities Exchange et basé à Sydney, Lendlease vise à créer de meilleurs quartiers urbains où les collectivités peuvent s’épanouir. En Italie, Lendlease est responsable du développement du pôle d’innovation MIND (Milano Innovation District), qui fait partie du projet de reconversion couvrant la zone urbaine qui a accueilli l’Expo 2015, et du développement d’une zone à usage mixte s’étendant sur plus de 1 million de m2 dans le quartier milanais de Santa Giulia.

Equiter Infrastructure II

Equiter Infrastructure II est un fonds d’infrastructure italien qui investit dans les infrastructures du marché intermédiaire italien, en adoptant une vision à long terme et une analyse d’investissement judicieuse (couvrant l’impact et l’innovation) et se concentrant sur des actifs existants et nouveaux. Le fonds a été créé en 2020 grâce à un partenariat entre Equiter S.p.A. et Ersel Asset Management SGR S.p.A.. Equiter Infrastructure II est classé article 8 au sens du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Academo Srl

Academo Srl est le concessionnaire chargé de la conception, de la construction et de la gestion du nouveau campus de l’université de Milan sur la base d’un accord signé en juin 2023. Il est géré par Lendlease et Ersel Asset Management SGR pour le compte du fonds Equiter Infrastructure II, avec d’autres partenaires participant déjà au projet tels que Renco Spa et Coopservice, également détenteurs d’intérêts.

Université de Milan

L’université de Milan figure parmi les plus jeunes grandes universités italiennes. Fondée en 1924, elle a réuni lors de sa création des institutions ayant plus de 200 ans d’histoire, ce qui en fait la prestigieuse héritière des plus hauts niveaux d’études en médecine, sciences et sciences humaines. À la fois université généraliste et institution d’enseignement et de recherche, l’université de Milan est connue pour le large éventail de disciplines qu’elle couvre. Au sein de ses 31 départements, la proximité et l’échange méthodologique et culturel mutuel entre différents domaines de connaissances en constante évolution créent un environnement stimulant pour le travail et l’étude. Elle compte parmi les meilleures universités italiennes pour la productivité scientifique selon les classements de Shanghai, Taïwan et Leiden, et est également la seule université italienne membre de la Ligue européenne des universités de recherche (LERU), dont elle est un membre fondateur.

[1] Financement destiné à couvrir la TVA due sur les coûts liés au projet.

[2] Le programme « Leadership in Energy and Environmental Design » (LEED) est un système de certification volontaire qui permet d’évaluer la durabilité environnementale des bâtiments. Il a été mis en place en 1998 par le U.S. Green Building Council (USGBC).