Ce partenariat, établi grâce au soutien de l’Union européenne (UE), vise à renforcer l’appui du Groupe de méso-finance COFINA aux chaînes de valeur agricoles, dont notamment le cacao en Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de ce partenariat, 24 coopératives agricoles sont déjà bénéficiaires, dont 22 dans le secteur du cacao, et environ 6 000 emplois de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) seront soutenus grâce aux financements du Groupe COFINA.

Cet accord inclut des objectifs ambitieux en matière d’action climatique, de durabilité environnementale et d’inclusion financière, notamment pour les femmes. Il participe aux Initiatives « Equipe Europe » sur le cacao durable et la transition bas carbone, ainsi qu’aux initiatives « Global Gateway » sur le développement de systèmes alimentaires durables et la sauvegarde des forêts.

En septembre 2023, la Banque européenne d’investissement (BEI) via BEI monde, sa branche dédiée au développement et le Groupe COFINA concluaient un partenariat financier de 25 millions d’euros (16,5 Mds FCFA), pour renforcer le soutien au secteur privé dans les chaines de valeur agricoles, dont 16 millions d’euros en Côte d’Ivoire (10,5 Mds FCFA) avec le concours du Fonds européen de développement durable plus (EFSD+).

Ce 2 mai 2024, COFINA-CI et BEI monde annoncent que 24 prêts ont été déjà octroyés par COFINA-CI à des coopératives agricoles éligibles pour la BEI, dont 22 dans le secteur du cacao, représentant un montant total cumulé de près 2,1 millions d’euros (1,4 Mds FCFA). Cette annonce est la première concrétisation du partenariat financier signé 7 mois auparavant.

Une Assistance Technique financée par la Délégation de l’Union européenne accompagnera COFINA et ses clients, en particulier les coopératives cacaoyères, dans la prise en compte des futures exigences environnementales et sociales européennes pour le cacao exporté dans l’Union européenne.

BEI et COFINA, un partenariat financier à fort impact

COFINA-CI est la principale filiale du groupe financier ouest et central africain Compagnie Financière Africaine (COFINA), qui a démarré ses activités en 2014 avec pour ambition de répondre à la problématique de l'accès au financement des PME à travers une activité de « mésofinance », à mi-chemin entre la banque traditionnelle et la microfinance. Son objectif est d’offrir des services financiers de proximité aux particuliers-entrepreneurs et PME exclus des circuits financiers traditionnels.

Grâce à l’appui de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI) et COFINA-CI ont signé en 2023 une ligne de crédit de 16.1 millions d’euros (10,5 Mds FCFA) pour l’octroi de financements à des PME et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) en Côte d’Ivoire actives dans les chaînes de valeur agricoles, ayant un impact positif sur l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes ainsi que sur l’action climatique et la durabilité environnementale.

Le projet vise à soutenir le développement du secteur privé dans le secteur agricole et à faciliter l'accès aux marchés et au financement pour les PME agroalimentaires et les petits producteurs.

Le prêt de la BEI est déployé par COFINA-CI sur la période 2023-2025 en ciblant en priorité les chaînes de valeur agricoles, pour au moins 70% du prêt, dont en particulier le secteur du cacao qui constitue une priorité de l’Union Européenne pour la Côte d’Ivoire. Cette priorité sectorielle est combinée à deux priorités transversales, en matière de soutien à l’entreprenariat féminin et à l’emploi des femmes, pour au moins 30% des prêts, et de financement des investissements verts, pour au moins 30% du prêt.

La priorité donnée au secteur du cacao s’inscrit dans la perspective d’une évolution de la réglementation européenne visant à lutter contre la déforestation induite par les produits exportés sur le territoire de ses Etats Membres. Ces nouvelles règles sur le point d’entrer en vigueur exigent que le cacao soit produit de manière durable, avec des exigences de contrôle accrues concernant l’absence de déforestation et de travail des enfants. Elles nécessitent une accélération de l’évolution du secteur ainsi que la mise en place de systèmes de traçabilité et de certification visant à déterminer l'origine des produits à chaque niveau du circuit de commercialisation, sans lesquels le cacao pourrait être interdit à l’exportation dans l’UE.

En renforçant le secteur agricole, ces financements contribuent à la sécurité alimentaire, à la réduction de la dépendance aux importations et à la stabilité économique générale de la Côte d’Ivoire, tout en encourageant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, l'adoption de technologies modernes, et la création d'emplois dans les zones rurales.

Cette coopération permettra également au Groupe COFINA de renforcer ses financements aux entreprises donnant des moyens d’action aux femmes en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services renforçant leur participation à l’économie, conformément à l’initiative « 2X Challenge », dont les critères sont alignés sur les objectifs de genre de l'OCDE.

BEI et COFINA, un partenariat technique fort

Dans le contexte de renforcement des exigences européennes relatives au cacao exporté dans l’Union Européenne, une Assistance Technique (AT) accompagnera COFINA-CI dans le développement et le suivi des opérations de financement dans la chaîne de valeurs cacao adaptées aux conditions du prêt, en soutien notamment aux PME et aux coopératives, Elle permettra ainsi de renforcer la capacité de COFINA à mieux servir les acteurs dans la chaine de valeurs Cacao, tout en alignant ses procédures sur les exigences sociales et environnementales de la BEI, et d’accompagner COFINA et ses clients, en particulier les coopératives cacaoyères, dans la prise en compte des futures exigences environnementales et sociales de l’UE pour le cacao exporté sur le territoire de ses Etats Membres.

Cette coopération entre la BEI et le Groupe COFINA s’inscrit dans le cadre de l'Action extérieure de l'Union européenne et de l'Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI). Elle contribue à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et au programme indicatif pluriannuel de l'UE pour l'Afrique subsaharienne 2021-2027, qui soutient une intégration économique régionale et continentale plus forte grâce à une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois.

Il s’agit d’une des premières opérations conduites dans le cadre du nouvel Accord 2023-2027 entre la Commission européenne et la BEI pour le financement du secteur privé en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique.

"Ce partenariat avec la Banque européenne d’investissement représente une opportunité stratégique pour notre institution panafricaine de mésofinance de soutenir activement les petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire, ainsi que les acteurs de la chaîne de valeur cacao. Notre mission étant de créer de la valeur ajoutée pour nos partenaires et de participer durablement au développement de notre continent africain, nous sommes déterminés à offrir des solutions financières inclusives qui favorisent l'autonomisation des agriculteurs et particulièrement des femmes entrepreneurs, contribuant ainsi au succès économique de notre pays, où l'agriculture joue un rôle essentiel." Sié Amed TOURE, Directeur Général de COFINA Côte d’Ivoire

« Je me réjouis que la Banque européenne d’investissement soutienne un projet aussi important pour le développement des chaînes de valeur agricoles, dont notamment le cacao durable en Côte d’Ivoire. En contribuant à la fois financièrement et techniquement à ce projet, la BEI démontre son engagement à développer une vision stratégique d'envergure au bénéfice des populations locales. Notre engagement pour l'Afrique se traduit non seulement à travers ce projet mais plus généralement à travers la BEI Monde, notre branche dédiée au développement. Notre ambition est de soutenir l'initiative Global Gateway de l'UE et des secteurs clés dans les pays du continent africain tels que la santé, l'économie numérique, les énergies renouvelables, l'agriculture et le développement urbain, notamment l’eau et les transports » Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI.

« Soutenir ce partenariat entre la BEI et COFINA-CI est d’une grande importance pour l’Union européenne. Cela démontre d’une part notre engagement en format équipe Europe pour soutenir la transition de la Côte d’Ivoire vers une agriculture durable, et d’autre part notre volonté de contribuer à l’inclusion financière des PME agroalimentaires et des petits producteurs exclus des circuits financiers traditionnels, avec une attention particulière aux femmes. En visant plus spécifiquement le secteur du cacao, ce projet viendra également appuyer la mise en conformité de la production cacaoyère nationale avec nouvelle réglementations européenne visant à lutter contre la déforestation. Le soutien aux investissements durables, pilier de la stratégie Global Gateway, permettra à de nombreux acteurs de contribuer au développement d’une économie bas-carbone inclusive. Je me réjouis de voir ce partenariat se concrétiser, vers un objectif commun de durabilité et d’inclusivité. » Francesca di Mauro, Ambassadrice de l’UE en Côte d’Ivoire.

Information générale

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt de l'Union européenne (UE), détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements sains afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis plus de 55 ans. A travers EIB Global, la banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

EIB Global est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos de COFINA

Le Groupe COFINA est un groupe financier panafricain qui a démarré ses activités en 2014, via des institutions de microfinance établies dans huit pays d'opération : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinée- Conakry, Congo-Brazzaville, Gabon, Sénégal et Togo.

Le Groupe COFINA a été créé pour répondre à la problématique de l'accès au financement en apportant du financement aux PME à travers une activité de « mésofinance », à mi-chemin entre la banque traditionnelle et la microfinance, au service du « chaînon manquant ». L’objectif est d’offrir des services financiers de proximité aux particuliers/entrepreneurs et PME exclus des circuits financiers traditionnels. En offrant à sa clientèle des micro-crédits, des produits de micro-assurance / bancassurance, des produits de m-banking et e-banking, des financements de logements sociaux ainsi que des financements structurés et opérant selon les standards internationaux, le Groupe COFINA soutient les entrepreneurs ou les PME, dont les besoins de financement sont devenus trop importants pour les institutions de microfinance. En quelques années, COFINA a réussi à développer une marque bien identifiée au Sénégal et en Côte d'Ivoire et à devenir un acteur reconnu entre le secteur de la microfinance et le secteur bancaire.

À propos des priorités de l’Union européenne en Côte d’Ivoire

Lancée fin 2021, la stratégie Global Gateway est une initiative de la Commission Européenne contribuant au développement durable des pays partenaires émergents dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports ; ainsi que le renforcement des systèmes de santé, d’éducation et de recherche à travers le monde entier.

Avec le nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, baptisé « Global Europe », l’Union européenne, ses Etats membres - y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement - ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI), réunis en Team Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’opérationnalisation de cette stratégie sur le terrain tant en Côte d’Ivoire, qu’au Sénégal, à travers l’identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets.