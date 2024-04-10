La titrisation synthétique menée par le Groupe BEI permettra à Erste Bank de prêter jusqu’à 196 millions d’euros à des PME en Autriche.

Cette opération est la première en Autriche qui relève du label européen en matière de titrisations synthétiques simples, transparentes et standardisées (STS).

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fourni à Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) une garantie concernant une tranche mezzanine de 49 millions d’euros d’une opération de titrisation synthétique. L’opération devrait contribuer à alléger les contraintes de capital tel que le prévoit le règlement de l’UE sur les exigences de fonds propres. Il s’agit de la première opération de titrisation synthétique en Autriche à être considérée comme une opération simple, transparente et standardisée (STS) au titre du règlement européen sur la titrisation.

L’allègement des contraintes de fonds propres renforcera la capacité de prise de risque de Erste Bank et lui apportera une marge de manœuvre supplémentaire pour l’octroi de prêts. Erste Bank constituera ainsi un nouveau portefeuille de prêts admissibles qui seront accordés à des petites et moyennes entreprises (PME) et à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Autriche. Le volume du portefeuille sera égal à quatre fois le montant de la garantie de la BEI, soit 196 millions d’euros au maximum. Grâce à cette opération, le nouveau portefeuille dynamisera les investissements des PME en Autriche.

Il s’agit d’une titrisation synthétique par laquelle le FEI émettra une garantie couvrant une tranche mezzanine d’un montant total de 49 millions d’euros qui concerne un portefeuille granulaire de prêts aux PME et aux ETI détenu par Erste Bank, d’un montant de 907 millions d’euros. La garantie sera fournie par le FEI et sera couverte par une contre-garantie de la BEI pour la totalité du montant. L’opération comporte une période de reconstitution de deux ans et un mécanisme de marge excédentaire synthétique équivalant à la perte attendue à un horizon d’un an du portefeuille de référence.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations de la Banque en Autriche : « Cette opération avec Erste Bank renforce le soutien aux petites et moyennes entreprises, un secteur important de l’économie autrichienne. Je suis heureux que nous puissions compter sur le partenaire de confiance qu’est Erste Bank pour fournir les moyens financiers dont les entreprises autrichiennes ont besoin en ces temps difficiles. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Nous sommes très heureux de renforcer notre coopération avec Erste Bank qui repose sur notre savoir-faire éprouvé en matière de titrisation et sur la boîte à outils mise en place avec la BEI pour favoriser des possibilités de financement pour les petites entreprises en Autriche. »

Hans Unterdorfer, membre du conseil d’administration d’Erste Bank responsable des grandes entreprises : « Il s’agit de la troisième opération de titrisation synthétique d’Erste Bank menée avec le Groupe BEI et de la toute première titrisation synthétique STS réalisée en Autriche. Nous apprécions vivement le partenariat et la coopération productive avec le Groupe BEI ; il nous soutient dans la poursuite de notre objectif : toujours fournir les meilleures solutions au marché dans le cadre d’un partenariat fiable à long terme avec les entreprises autrichiennes. Grâce à ces ressources du Groupe BEI, nos clients peuvent accélérer des initiatives cruciales telles que la transition écologique de l’économie et la poursuite de la transformation numérique, favorisant ainsi des progrès clés en matière de développement à l’appui de l’économie et de la société autrichiennes. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché.

Erste Bank

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) est la première banque d’épargne d’Autriche. Avec ses 46 caisses d’épargne régionales, Erste Bank constitue l’un des plus grands groupes bancaires d’Autriche, desservant environ 4,2 millions de clients par l’intermédiaire de plus de 765 agences, notamment. Erste Bank fait partie du Groupe Erste, premier groupe bancaire d’Europe centrale et orientale. Pour l’exercice 2023, Erste Bank et les caisses d’épargne ont enregistré un résultat d’exploitation de 2,4 milliards d’euros et un bénéfice avant impôts de 2,1 milliards d’euros, pour des actifs totalisant 30 milliards d’euros à la fin de la période.