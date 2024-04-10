BEI Monde a signé avec Maib , principale banque de Moldavie, un prêt de 50 millions d’euros destiné pour l’essentiel à financer les investissements verts des petites entreprises.

La Banque européenne d’investissement – par l’intermédiaire de BEI Monde – a annoncé la signature de deux accords avec Maib, la principale banque de Moldavie, à l’occasion de la Conférence UE-Moldavie sur le secteur privé, qui s’est tenue à Chisinau : un prêt de 50 millions d’euros et un instrument de partage des risques, appuyé par l’Union européenne, permettant de mobiliser un portefeuille de prêts de 44 millions d’euros supplémentaires aux MPME.

Le prêt de 50 millions d’euros accordé par la BEI à Maib devrait améliorer l’accès au financement et stimuler les investissements verts. Au moins 10 % du montant du prêt seront consacrés à des projets écologiques, contribuant ainsi à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale. Les MPME et les ETI moldaves bénéficieront de prêts à des conditions avantageuses, comme de longues durées, des taux d’intérêt intéressants et la possibilité qu’ils soient libellés soit en monnaie étrangère soit en leu moldave.

Avec la signature de la garantie sur portefeuille partielle, qui bénéficie de l’appui du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) de l’Union européenne, BEI Monde complète et renforce son offre de soutien financier au secteur privé moldave. Cette opération avec partage des risques permettra d’octroyer 44 millions d’euros supplémentaires de prêts aux MPME.

Macar Stoianov, vice-président du conseil d’administration de Maib : « Nous sommes ravis de nous associer à la Banque européenne d’investissement et reconnaissants de la confiance qu’elle nous accorde. Maib bénéficie d’un solide savoir-faire en matière de prêt aux entreprises moldaves dans tous les secteurs et nous pouvons faire en sorte que ces fonds stables à long terme soient utilisés à bon escient pour des projets sur le terrain afin de stimuler le développement économique du pays. L’appui de l’UE à la garantie sur portefeuille contribuera grandement au financement des MPME en Moldavie. L’intégration européenne figure au premier rang des priorités du pays et Maib se réjouit de jouer un rôle actif à cet égard. Outre des prêts, Maib propose à sa clientèle d’entreprises une solution de banque en ligne de premier ordre, un réseau de centres d’affaires avec des chargés de clientèle à l’écoute, une ligne d’assistance téléphonique dédiée et une gamme complète de services de paiement. Une fois encore, nous tenons à remercier l’Union européenne et la BEI pour leur partenariat. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Moldavie : « Ce concours financier encouragera l’esprit d’entreprise à l’échelle locale, favorisera la création d’emplois et renforcera la résilience des entreprises moldaves, ce qui est encore plus important aujourd’hui dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les MPME sont l’épine dorsale de l’économie moldave et représentent 60 % des emplois dans le secteur privé. À mesure que le pays progresse vers l’adhésion à l’UE, il devient plus urgent de renforcer et de diversifier l’économie moldave. Avec nos partenaires de l’UE, nous restons déterminés à aider la Moldavie à rendre son économie plus compétitive, plus innovante et plus inclusive. »

Adrienn Kiraly, directrice de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement : « Nous nous réjouissons d’assister à la signature de l’accord de prêt de la BEI avec Maib et de la garantie sur portefeuille partielle appuyée par l’Union européenne. Ensemble, ces instruments permettront d’octroyer plus de 90 millions d’euros de prêts à l’appui des MPME moldaves et contribueront à renforcer encore l’initiative phare en matière d’accès au financement relevant du plan économique et d’investissement de l’UE. Par ce soutien, nous entendons accroître la résilience des entreprises moldaves tout en créant des emplois et des possibilités économiques. »

Informations générales

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BEI Monde et la Moldavie : depuis qu’elle a établi sa présence en Moldavie en 2007, la BEI a consacré environ 1,29 milliard d’euros à des projets, en soutenant les objectifs stratégiques de l’UE dans de nombreux secteurs, comme les transports, l’énergie, les MPME, l’agriculture et les infrastructures municipales. La BEI coopère avec la Moldavie dans le cadre de la Politique européenne de voisinage et a récemment renforcé son soutien pour aider le pays dans son processus d’adhésion à l’UE. En 2023, la Banque a signé des prêts pour un montant total de 120 millions d’euros à l’appui de projets tant publics que privés.

Maib est la principale banque de Moldavie. À fin 2023, sa part de marché représentait 34,3 % pour les dépôts et 37,4 % pour les prêts dans l’ensemble du système bancaire. Prêteur discipliné avec un ratio de prêts non productifs de 2,7 %, Maib est bien capitalisée et affichait un ratio d’adéquation des fonds propres de 24,2 % au 31 décembre 2023. Banque d’importance systémique pour le pays, elle dessert près d’un tiers de la population et est l’un des principaux employeurs privés en Moldavie, avec un effectif de plus de 2 400 personnes. Depuis 2018, le principal actionnaire de Maib est un consortium composé de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), d’Invalda INVL (un groupe de gestion d’actifs de premier plan dans les États baltes) et d’Horizon Capital (un fonds de capital-investissement axé sur les marchés émergents).