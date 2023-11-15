Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MOLDOVA SME RESILIENCE FACILITY - MAIB

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2023 : 50 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Moldavie : les MPME reçoivent un coup de pouce financier de BEI Monde et Maib, avec le soutien de l’UE
Projet apparenté
MOLDOVA SME RESILIENCE FACILITY (LE)

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2024
Statut
Référence
Signé | 22/12/2023
20230544
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOLDOVA SME RESILIENCE FACILITY - MAIB
BC MOLDOVA AGROINDBANK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The facility will provide long-term finance for small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Moldova.

The aim is to improve access to finance and financial inclusion to SMEs and mid-caps, which are key factors to reinforce economic resilience in the country.

Additionnalité et impact

The proposed loan to BC Moldova Agroindbank SA (MAIB) is the first sub-operation under the lending envelope Moldova SME Resilience Facility. The lending envelope aims to finance the activities of micro small and medium enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Moldova, with the goal of contributing to economic resilience, capital investment, employment generation, and alleviating the consequences of the war in neighbouring Ukraine. MSMEs account by far for most of the firms in the country, but their value addition and employment capacity are constrained, among other factors, by limited access to financial resources. In fact, the provision of adequate financing to MSMEs and Mid-Caps is hindered by market failures, namely externalities and information asymmetries. To address these shortfalls, the proposed operation will enhance access to finance for MSMEs and Mid-Caps, in that it will enable the selected financial intermediaries to make funding available at attractive terms and conditions, such as long tenors, flexible disbursements and local currency, which are scarce in the market. The financial intermediaries will also benefit from the signalling effect of partnering with the EIB, which would help them to attract interest by other DFIs and further diversify the sources of funding.  

The operation is consistent with EU external policy objectives (in particular the overarching priority to foster jobs and sustainable and inclusive growth), country development objectives and will contribute to a number of Sustainable Development Goals (SDGs), most notably SDG8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG10 (Reduced Inequalities). 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The intermediary institution has to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

The intermediary institution has to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects are in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the applicable EU public procurement rules.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
15 novembre 2023
22 décembre 2023
Projets associés
Projet apparenté
MOLDOVA SME RESILIENCE FACILITY (LE)
Autres liens
Communiqués associés
Moldavie : les MPME reçoivent un coup de pouce financier de BEI Monde et Maib, avec le soutien de l’UE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Moldavie : les MPME reçoivent un coup de pouce financier de BEI Monde et Maib, avec le soutien de l’UE
Autres liens
Projet apparenté
MOLDOVA SME RESILIENCE FACILITY (LE)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes