La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 45 millions d’euros à l’école d’ingénieurs pour la rénovation du bâtiment historique de Supélec, dernière étape du programme de campus mené par CentraleSupélec à Paris-Saclay.

CentraleSupélec obtient un financement de 45 millions d’euros sur 25 ans auprès de la BEI pour son projet d’entière réhabilitation du bâtiment Bréguet. Ce projet mobilise un investissement total de 137 millions d’euros avec des financements complémentaires apportés par la Région Île-de-France, au titre du CPER et du Programme Investissement d’Avenir.

L’opération de rénovation de grande ampleur du bâtiment Bréguet constitue la dernière phase du programme de campus CentraleSupélec à Paris-Saclay. Débuté en 2015, ce programme a vu la livraison en 2017 des bâtiments Eiffel (45 000 m2) et Bouygues (23 000 m2), tous deux ayant également obtenu des financements de la BEI.

Bâtiment historique de Supélec, Bréguet a fermé ses portes fin 2023 pour être entièrement réhabilité et s’imposer comme le nouvel écrin de l’innovation à CentraleSupélec. La rénovation prévoit de complètement repenser l’organisation des espaces occupant 36 000 m2 sur plusieurs niveaux afin de les adapter aux besoins actuels et futurs de l’école tout en respectant son héritage architectural. Elle veillera à assurer une parfaite complémentarité avec les autres bâtiments du campus Paris-Saclay.

Les espaces se répartiront comme suit :

8000 m2 dédiés à la recherche pour offrir une unité de lieu aux membres permanents et collaborateurs du laboratoire Génie électrique et électronique de Paris (Geeps) et rassembler les équipes des laboratoires Signaux et Systèmes (L2S) et SONDRA ;

7000 m2 dédiés à l’accueil des entreprises pour favoriser, d’une part, la recherche appliquée et d’autre part, l’accélération des projets entrepreneuriaux des élèves et diplômés de l’école, afin de renforcer la proximité de CentraleSupélec avec le monde économique

de nombreux espaces dédiés à l’enseignement, avec des espaces adaptés et spécifiquement conçus

la Présidence de l’Université Paris-Saclay s’installera également dans ce bâtiment.

La réhabilitation a été conçue pour réduire de manière significative l’impact carbone et environnemental de l’école : elle prévoit une division par trois de la consommation énergétique par m2 grâce à la végétalisation de nombreux espaces, l’utilisation de matériaux performants, le réemploi des matériaux, etc. Elle contribuera aux objectifs d’investissements de la BEI dans le financement de l’action en faveur du climat et de la soutenabilité environnementale en fournissant une infrastructure économe en énergie et en appliquant les principes de l’économie circulaire.

La bâtiment Bréguet ouvrira ses portes à la rentrée 2026, après deux ans et demi de travaux (désamiantage, rénovation et restructuration) réalisés par un groupement piloté par Autumn (groupe Patriarche) et conçus par les architectes Atelier Kempe Thill et Patriarche.

Le soutien à l’innovation, l’éducation et aux infrastructures d’enseignement comptent parmi les priorités de la BEI. Ce projet s’inscrit directement dans la stratégie de l’Union européenne visant à améliorer la formation et les compétences, gage de compétitivité future des économies européennes et d’un rayonnement majeur au niveau international.

« Ce prêt illustre très concrètement le soutien de la BEI à l’éducation et à l’innovation, estime son vice-président Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. La banque d’investissement de long terme de l’Europe a fait du financement des infrastructures dans l’éducation et la formation une priorité avec un impact attendu sur la compétitivité de l’économie et l’emploi. La réhabilitation de ce bâtiment historique contribuera au dynamisme des activités de cette grande école d’ingénieurs et à l’attractivité du plateau de Saclay qui dispose aujourd’hui d’un écosystème attractif d’une grande richesse scientifique ».

« Ce financement de la BEI est un levier essentiel pour achever le développement de notre campus. La transformation du bâtiment Bréguet est un catalyseur important de la stratégie de développement prévue par notre Plan Stratégique, à savoir diplômer deux fois plus d’ingénieurs, d’entrepreneurs, de chercheurs et de professionnels en exercice via une offre de formation élargie et ainsi devenir une School of Engineering au standard mondial », commente Romain Soubeyran, Directeur de CentraleSupélec

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, elle a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’UE. Elle emprunte des volumes considérables de fonds sur les marchés des capitaux, qu’elle prête à des conditions très favorables à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Sur la période 2020-2022, la Banque a mis à disposition près de 10 milliards d’EUR à l’appui de l’éducation dans l’enseignement secondaire (collèges et lycées), dans la quasi-totalité des régions de France. Dans l’enseignement supérieur, elle a également financé la rénovation du campus de Polytechnique en 2022 (70 millions d’euros) et celle du campus de la Business school de l’INSEAD en 2023 (60 millions d’euros). Banque européenne du climat, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds soutenant la transition écologique vers un modèle de croissance plus durable et à faible intensité de carbone.

A propos de CentraleSupélec

CentraleSupélec est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 4 campus en France (Paris-Saclay, Metz, Rennes et Reims). Elle compte plus de 5 000 étudiants, dont 3 800 élèves ingénieurs, et regroupe 18 laboratoires ou équipes de recherche. Fortement internationalisée (25 % de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle a cofondé l’Université Paris-Saclay en 2020 et préside le Groupe des Écoles Centrale (CentraleSupélec, Centrale Lyon, Centrale Lille, Centrale Nantes et Centrale Méditerranée) qui opère les implantations internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)).