Wandercraft reçoit un financement de la Banque européenne d’investissement de 25 millions d’euros.

La mise au point de l’exosquelette personnel de Wandercraft, le premier et le seul doté de stabilisation autonome, conçu pour un usage au quotidien, reçoit un coup d’accélérateur.

Cette opération bénéficie d’une garantie dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne.

Wandercraft, société française de technologie médicale, reçoit un concours de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 25 millions d’euros pour la mise au point de son nouvel exosquelette personnel, le premier et le seul autostabilisé, conçu pour un usage quotidien par les personnes à mobilité très réduite.

Ce financement servira également à accélérer l’accès des patients à Atalante X, le premier exosquelette autostabilisé au monde, conçu pour répondre aux besoins de rééducation des patients et commercialisé par Wandercraft depuis 2019. Atalante X est utilisé dans près de 100 centres de rééducation et de recherche clinique en Europe et aux États-Unis. Il a été testé par des centaines de patients dans le monde, aussi bien dans le cadre d’essais cliniques qu’en conditions réelles.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Les exosquelettes de Wandercraft peuvent changer à jamais la vie des personnes dont la capacité de déplacement est limitée. Nous sommes fiers d’appuyer des innovations naissantes dans le secteur de la santé et d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des patients à l’échelle mondiale. »

Matthieu Masselin, PDG de Wandercraft : « Chez Wandercraft, notre objectif est d’améliorer les résultats pour les patients et de créer un monde où nous pouvons tous et toutes nous lever et marcher. Qu’il s’agisse de redonner à un parent la capacité d’accompagner son enfant jusqu’à l’autel le jour de son mariage ou de simplement de se tenir debout et serrer la main d’une personne après l’avoir rencontrée, nous avons hâte d’aider les patients à expérimenter tout l’éventail de possibilités qu’offre la vie. Grâce à ce concours de la BEI, nous pourrons accélérer encore nos progrès déjà rapides dans la réalisation de cet objectif et renforcer notre capacité à changer la vie de personnes plus nombreuses, encore plus vite. »

Le 13 décembre 2023, Wandercraft a reçu la confirmation que l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments (FDA) donnait son feu vert à Atalante X pour les personnes présentant des lésions médullaires aux niveaux T5 à L5. Cela faisait suite à l’autorisation obtenue précédemment pour Atalante X pour les personnes hémiplégiques victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC), ce qui en fait l’un des rares exosquelettes actuellement sur le marché ayant obtenu l’agrément de la FDA et le seul doté d’un mécanisme de cheville motorisé imitant une démarche naturelle.

Le nouveau prêt de la BEI de 25 millions d’euros bénéficie d’une garantie de la Commission européenne au titre du programme InvestEU.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’Union européenne. Elle emprunte des volumes considérables de fonds sur les marchés des capitaux, qu’elle prête à des conditions très favorables à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI s’emploie à placer l’Union européenne au premier plan de la prochaine vague d’innovation, en particulier dans le secteur de la santé. Banque européenne du climat, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds soutenant la transition écologique vers un modèle de croissance plus durable et à faible intensité de carbone.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de Wandercraft

Wandercraft est un fabricant mondial qui met au point et commercialise des solutions robotiques avancées afin de permettre aux personnes présentant des troubles de la marche de se lever et de remarcher. La société s’est appuyée sur son expertise en ingénierie pour concevoir Atalante X, le premier exosquelette autostabilisé au monde qui imite une démarche naturelle et permet une déambulation multidirectionnelle en ayant les mains libres. Atalante X est déjà utilisé par de nombreux hôpitaux et établissements de santé en Europe et aux États-Unis. Différents schémas de marche sont conçus pour accompagner la rééducation et permettre une plus grande autonomie.