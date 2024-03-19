© Gropyus

La BEI accorde à GROPYUS un prêt d’amorçage-investissement de 40 millions d’EUR bénéficiant du soutien d’InvestEU à l’appui de l’automatisation intégrale de la production de logements collectifs durables.

GROPYUS construit des bâtiments hybrides de plusieurs étages associant le bois à d’autres matériaux à des prix abordables.

Le bois remplace le béton armé et contribue à la décarbonation du parc immobilier.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance l’entreprise de technologie immobilière germano-autrichienne GROPYUS, au moyen d’un prêt de 40 millions d’EUR. Les entreprises de technologie immobilière (« PropTech ») répondent aux défis de la construction et de l’immobilier en mettant en œuvre des solutions basées sur les technologies et des modèles économiques innovants. GROPYUS a mis au point un nouveau procédé pour construire des immeubles collectifs hybrides de plusieurs étages associant le bois à d’autres matériaux en appliquant une approche numérique intégralement automatisée et industrialisée. Le financement de la BEI permettra de poursuivre le développement de produits et d’intensifier la production, pour aboutir à un niveau d’automatisation allant jusqu’à 86 %. GROPYUS parviendra ainsi à réduire de près de moitié la durée de la construction, ce qui facilitera sa planification et réduira sensiblement le montant de la facture pour les clients.

L’opération de la BEI se présentera sous la forme d’un prêt d’amorçage-investissement de type apport de fonds propres, et bénéficiera d’une garantie au titre du programme européen InvestEU, visant l’objectif de décarbonation de l’UE en matière de parc immobilier également. Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI sont bien adaptés aux entreprises innovantes à croissance rapide. Ils complètent les levées de fonds et sont moins coûteux qu’un apport de fonds propres.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI supervisant les opérations en Allemagne : « Pour que la transition écologique progresse également dans le secteur du logement, nous avons besoin d’entreprises comme GROPYUS qui misent sur des matériaux biosourcés tout en favorisant l’efficacité en matière de construction en Allemagne et en Autriche. L’Europe a un besoin urgent de logements respectueux du climat, c’est pourquoi la BEI est fière de soutenir l’automatisation de la production de logements modulaires. »

Markus Fuhrmann, PDG et cofondateur de GROPYUS : « Depuis la création de GROPYUS, nous nous sommes donné pour mission de hisser le secteur de la construction à un niveau de pointe dans les domaines du développement de produits, de l’automatisation et du numérique. C’est seulement ainsi que nous serons en mesure de proposer dans un avenir proche des logements abordables, durables et de haute qualité. Il s’agit d’un défi international, c’est pourquoi nous nous félicitons que la BEI ne se contente pas de reconnaître le potentiel de notre approche, mais qu’elle nous accorde aussi son soutien au terme d’une instruction longue et intense. »

GROPYUS a mis en place une première ligne de fabrication dans une ancienne usine de lamellé-collé à Richen, dans le Bade-Wurtemberg. Cette installation de production fait actuellement l’objet d’un agrandissement conséquent, pour en faire un site de production hautement automatisé et entièrement intégré sur le plan numérique. Avec cette nouvelle ligne de production, l’entreprise est en mesure de produire un élément de paroi en 17 minutes et un élément de plafond en 16 minutes.

GROPYUS adopte une approche nouvelle dans l’industrie de la construction et considère les bâtiments comme des produits associés à une chaîne de valeur totalement intégrée – de la conception à la production des éléments de construction et de l’assemblage sur le chantier jusqu’à l’exploitation technique du bâtiment en passant par le système d’exploitation du bâtiment élaboré spécialement.

GROPYUS, avec le premier bâtiment résidentiel hybride associant le bois à d’autres matériaux et issu d’une fabrication en série à Weissenthurm, près de Coblence (Rhénanie-Palatinat), a prouvé qu’elle pouvait proposer des logements respectueux du climat à faible coût. Le coup d’envoi du prochain projet à Immendingen est imminent. Le projet se compose de neuf bâtiments comprenant une centaine de logements de deux à quatre chambres. La construction se déroule en cinq tranches. D’autres projets pour cette année sont en cours de planification.

À l’heure où les coûts de construction et de location augmentent, la construction industrialisée et basée sur le numérique peut grandement contribuer à mettre à disposition des logements intermédiaires supplémentaires, en particulier dans les agglomérations en pleine croissance, améliorant ainsi les conditions de vie de nombreuses personnes.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, favorisent le développement durable et améliorent la cohésion sociale et territoriale. Ils stimulent l’innovation et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

InvestEU

Le programme InvestEU mobilise d’importantes ressources privées et publiques pour des financements à long terme dans l’UE, lesquels renforcent durablement l’économie. Il encourage également les investissements privés qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE, tels que le pacte vert pour l’Europe et la transformation numérique. InvestEU rassemble tous les instruments financiers de l’UE sous une même bannière, ce qui rend le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers qui peuvent recourir à la garantie budgétaire de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR, pour l’octroi de leurs prêts. Cette garantie vise à augmenter la capacité de prise de risque des partenaires et à permettre ainsi de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

GROPYUS

GROPYUS réinvente l’immeuble collectif. Fondée en 2019, cette entreprise de technologie immobilière élabore des projets immobiliers conçus comme des produits optimisables et en constante évolution, et intègre le numérique dans tous les aspects du cycle de vie de l’immobilier. Les immeubles hybrides à plusieurs étages associant le bois à d’autres matériaux sont des bâtiments au bilan positif pour le climat ; leur conception s’appuie sur le numérique et la fabrication de leurs composants est intégralement automatisée. Les normes les plus rigoureuses en matière de conception, de production et de construction assurent la qualité la plus élevée, garantissent la sécurité en matière de coûts et de planification pour les concepteurs de projets et réduisent les temps de construction jusqu’à 50 %. En coopération avec des acteurs bien établis tels que Vonovia, GROPYUS prépare le secteur de l’immobilier à un avenir numérique durable. Quelque 400 collaboratrices et collaborateurs travaillent sur les sites de Vienne, Berlin, Steinhaus, Richen, Dornbirn et Ruggell. GROPYUS a été fondée entre autres par Markus Fuhrmann (co-fondateur du service de livraison de plats cuisinés coté en bourse Lieferheld/Delivery Hero), Philipp Erler et Bernd Oswald.

Pour ses capacités d’innovation, GROPYUS a déjà reçu en 2023 le prix « PropTech of the Year » de l’association professionnelle ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.), le prix « Austrian PropTech of the Year » de l’association professionnelle apti (Austrian PropTech Initiative) et le prix Ernst & Young « Scale-up » dans les catégories PropTech (technologie immobilière) et Real Estate (immobilier).