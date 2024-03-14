© Ignitis

Un prêt de 105 millions d’euros servira à financer l’agrandissement d’une importante centrale hydroélectrique.

Le financement soutiendra également la transition verte en Lituanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 105 millions d’euros au groupe Ignitis, une entreprise de services collectifs lituanienne, pour financer l’agrandissement d’une importante centrale hydroélectrique. Le projet concerne l’installation d’une cinquième unité pompe-turbine dans la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Kruonis, qui deviendra ainsi l’une des plus grandes installations de stockage d’énergie d’Europe.

L’agrandissement de l’installation concourt à l’objectif que s’est fixé la Lituanie de répondre intégralement à la demande en électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030. La progression nécessaire des sources d’énergie renouvelables intermittentes (énergies éolienne et photovoltaïque principalement) passera par une flexibilité beaucoup plus grande du réseau, notamment par une capacité de stockage et un contrôle de la fréquence et de la tension, ce que peuvent assurer les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage. L’investissement soutient l’objectif du groupe Ignitis de quadrupler sa capacité de production verte, de 1,2 GW en 2022 à 4-5 GW, à l’horizon 2030.

Jonas Rimavičius, directeur financier du groupe Ignitis : « Nous nous réjouissons de la signature de cet accord avec la BEI pour financer l’agrandissement de la centrale de Kruonis car il ouvre de nouvelles perspectives et appuie la mise en œuvre de solutions énergétiques durables. Les investissements nécessaires permettront également d’accroître la production d’électricité et de faciliter le développement de la production d’électricité verte. »

Avec la cinquième unité (110 MW), la capacité de la centrale de Kruonis sera portée à 1 010 MW. L’installation devrait être achevée d’ici à la fin de 2026.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations en Lituanie : « Il est essentiel de faire avancer la transformation énergétique par l’innovation et les infrastructures pour assurer notre avenir. En investissant dans des sources d’énergie renouvelables et des technologies durables, non seulement nous assurons la sécurité énergétique mais, en outre, nous ouvrons la voie à une économie à faible intensité de carbone. La banque européenne du climat est déterminée à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE et le partenariat avec Ignitis en est une bonne illustration. »

Les technologies de stockage jouent un rôle facilitateur dans la transition énergétique et contribuent à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en énergie en réduisant la dépendance à l’égard des importations d’énergie et en garantissant la stabilité des prix. Le projet contribuera à intégrer la production d’électricité bas carbone et ainsi à réduire les émissions de carbone et la pollution atmosphérique, avec à la clé des répercussions positives pour le climat et la santé.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque témoigne ainsi de sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Groupe BEI a annoncé avoir mis pas moins de 654 millions d’euros à disposition pour le financement de projets en Lituanie en 2023. Ce volume représente une augmentation substantielle par rapport à 2022 et porte à près de 2,4 milliards d’euros le total des financements du Groupe BEI dans le pays au cours des cinq dernières années.

À propos de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Kruonis

La croissance rapide de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables passe par un recours efficace aux installations de stockage flexibles et de grande capacité, telles que la centrale de Kruonis exploitée par Ignitis Gamyba. D’une puissance de 900 MW, cette installation unique dans les pays baltes peut fournir de l’électricité en continu à l’ensemble du territoire de la Lituanie pendant 12 heures. La centrale de Kruonis fournit également des services de réserve pour le rétablissement de la fréquence et des services de contrôle de la tension non liés au maintien et à l’ajustement de la fréquence, assurant l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité dans le pays. Elle fournit également des services essentiels pour la prévention et la prise en charge des urgences dans le système énergétique.