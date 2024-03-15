© 2021, CD94_Eric Legrand

Un apport de 72 millions d’euros de la BEI sur 25 ans pour plus de 12 collèges du département

A l’issue des travaux, les collèges présenteront un haut niveau de performance énergétique permettant de réduire leur empreinte carbone et de réaliser des économies en matière de coûts de fonctionnement

Il s’agit du premier prêt de la BEI en faveur du département des Pyrénées-Atlantiques

La signature du contrat de financement de 72 millions d’euros sur 25 ans entre le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques (« CD64 ») et la BEI vise à soutenir la modernisation et l'adaptation des infrastructures éducatives à l'évolution de la demande locale afin d’améliorer la qualité de l'enseignement secondaire dans le département.

Grâce à ce financement, le territoire des Pyrénées-Atlantiques pourra améliorer la qualité des infrastructures de plus de 12 collèges. Le projet comprend également des composantes transversales liées, notamment, à la transition numérique, à l'amélioration des cours de récréation comme avec des travaux de renaturation et à l'installation de panneaux photovoltaïques.

A l’issue des travaux, les collèges présenteront un haut niveau de performance énergétique permettant d’atteindre les objectifs de sobriété et de réaliser des économies en matière de coûts de fonctionnement. Ils incluront en outre des mesures d’adaptation au changement climatique.

Ce projet s’inscrit pleinement dans les efforts déployés par le Département en matière d’éducation (programme pluriannuel d’investissement (PPI) de plus de 100 millions d’euros pour la rénovation des collèges), mais aussi dans sa transition écologique définie dans sa stratégie bas carbone.

Le projet porte principalement sur la construction, la reconstruction ou la rénovation de collèges. Il permettra au département de soutenir l'adaptation de son réseau d’établissements à l'évolution de la demande locale. Cet investissement renforcera la résilience des infrastructures scolaires face aux risques du changement climatique et améliorera l'efficacité énergétique des bâtiments scolaires. Il a pour objectif de fournir des espaces accueillants au travers d'installations répondant aux besoins des élèves du secondaire contribuant ainsi à l’amélioration du climat scolaire dans ces établissements.

Le projet bénéficiera à environ 4 760 élèves inscrits dans l'enseignement secondaire inférieur du département (22,5 % de l'ensemble des élèves scolarisés dans les collèges du département). Plus de 50 000 m2 d'espaces éducatifs seront construits, agrandis ou rénovés dans le cadre de ce projet.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement souligne : « L’investissement dans l’éducation figure parmi les priorités de la BEI, la banque de l’Union européenne. Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde le Département des Pyrénées-Atlantiques en nous permettant de l’accompagner pour la première fois dans le financement de ses infrastructures publiques à destination de la jeunesse. En contribuant aussi à la transition climatique des collèges par une meilleure efficacité énergétique. »

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des secteurs public et privé des prêts destinés à appuyer des investissements de qualité contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans la transition énergétique et verte avec un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique. Partenaire des collectivités territoriales, la BEI a consacré l’an dernier plus de 900 millions d’euros d’investissements dans le secteur de l’éducation, en forte hausse. Dans l’enseignement secondaire, elle a signé des contrats de financement de projets de construction et de rénovation de collèges dans cinq départements et de lycées dans la région Île-de-France.