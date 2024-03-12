Un programme pour des prairies et un aménagement urbain durables bénéficiera à des millions de personnes, luttera contre le problème du surpâturage et réduira les émissions de carbone.

La banque de l’UE met à disposition 54,4 millions d’EUR pour l’aménagement urbain dans toute la Mongolie.

BEI Monde travaillera avec ses partenaires mongols pour inverser la déforestation, renforcer l’action climatique, protéger la biodiversité et étendre la gestion durable des forêts.

BEI Monde a signé son accord de financement le plus important jamais conclu à l’appui d’investissements en Mongolie. Il permettra de soutenir une initiative pionnière visant à lutter contre la dégradation et le surpâturage des prairies sur tout le territoire mongol en soutenant des investissements dans des villes et une agro-industrie locale résilientes aux changements climatiques et à faibles émissions de carbone. Le dispositif contribuera à mieux protéger les prairies fragiles menacées par un surpâturage non durable, la fréquence accrue des conditions météorologiques extrêmes et la raréfaction des précipitations, ainsi qu’une hausse moyenne de la température de 2,1 °C au cours des 70 dernières années.

Au titre de la première tranche, la BEI fournira 54,4 millions d’EUR, assortis d’une subvention à l’investissement de 9,5 millions d’EUR de la Commission européenne, afin de soutenir le programme d’investissement pour un développement régional vert et résilient dans les centres des aimags et des soums (ASDIP). D’un montant de 735 millions d’USD, ce programme est cofinancé par la Banque asiatique de développement, l’État mongol et le Fonds vert pour le climat.

Ce nouveau prêt de la BEI et la subvention à l’appui du programme ASDIP serviront à moderniser les infrastructures de base dans les villes régionales du pays. Cela passera notamment par la construction d’usines de traitement des eaux usées et de logements abordables, ainsi que par la rénovation énergétique et la remise à neuf de bâtiments publics, d’écoles et d’hôpitaux. Le programme améliorera également la protection contre les inondations et le drainage des eaux de pluie. Il aura aussi pour effet d’accroître l’utilisation de l’énergie solaire sur la toiture des bâtiments publics.

Le programme augmentera les financements disponibles pour les investissements durables du secteur privé dans l’agriculture et l’agro-industrie locales. Un soutien spécifique aux groupes d’éleveurs sera également prévu afin de mieux gérer les prairies par la réduction du surpâturage et l’adoption de pratiques d’élevage plus durables.

Du fait de son vaste champ d’application, le programme ASDIP devrait entraîner, à long terme, la création de plus de 160 000 emplois directs et indirects et la protection de plus de 29 millions d’hectares de prairies régénérées.

On estime que le programme permettra d’éviter l’émission de plus de 126 millions de tonnes d’équivalent CO 2 sur 40 ans et que plus de 369 000 personnes en bénéficieront.

Le programme ASDIP contribuera à la diversification économique grâce à l’amélioration des infrastructures, des échanges commerciaux et des liens entre la production et la transformation des produits agricoles, avec à la clé une hausse des revenus dans les provinces mongoles.

Signature d’un protocole d’accord sur la foresterie

Le nouveau protocole d’accord permettra à la BEI de soutenir le partenariat UE-Mongolie pour les forêts. Il aidera le pays à mieux préserver ses forêts et facilitera l’essor d’une économie et d’une société durables et inclusives dans le cadre d’une gestion forestière saine tenant compte des besoins des populations locales.

Le partenariat UE-Mongolie pour les forêts soutient la plantation d’arbres dans le cadre de l’initiative « Un milliard d’arbres » du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI finance conjointement un projet avec la Banque asiatique de développement qui contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de la Mongolie grâce à des améliorations environnementales dans les provinces. Ce projet adopte une approche intégrée unique et innovante pour améliorer les liens entre les zones urbaines et rurales et favoriser un aménagement urbain et une gestion des pâturages durables dans le pays. Il modernisera les infrastructures, au profit du développement économique et social et de la compétitivité des principaux centres urbains. Le protocole d’accord sur la foresterie que nous avons également signé aujourd’hui fournira une plateforme de coopération en vue de réduire la déforestation et la dégradation des forêts, ce qui aura une incidence positive sur les efforts déployés par la Mongolie en matière d’action pour le climat et sur le développement économique du point de vue de la production et du commerce de produits forestiers. »

Axelle Nicaise, ambassadrice de l’Union européenne en Mongolie : « Alors que la Mongolie et l’UE célèbrent, cette année, le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques, le fort engagement de la Banque européenne d’investissement dans le pays constitue une nouvelle illustration de l’engagement de l’UE à travailler plus étroitement avec nos partenaires mongols. La situation dramatique que connaît la Mongolie avec les rudesses hivernales du dzud cette année confirme l’urgence de mettre en place de nouveaux dispositifs donnant la priorité au développement durable dans les aimags et les soums, de favoriser le développement régional et de prendre des mesures décisives pour lutter contre les effets des changements climatiques. Il s’agit précisément des objectifs poursuivis par les projets signés aujourd’hui. »

Javkhlan Bold, ministre mongol des finances : « Le programme d’investissement pour un développement régional vert est étroitement aligné sur le mouvement national pour la révolution alimentaire engagé par le président de la Mongolie, sur l’accord de Paris, ainsi que sur la nouvelle politique de revitalisation de la Mongolie et ses objectifs de redressement rural et de développement vert, à savoir le document définissant la politique de développement à long terme du pays. La mise en œuvre du programme créera un environnement facilitant la vie dans les zones rurales, améliorera la coordination entre les zones urbaines et rurales ainsi que les réseaux de transports et d’infrastructures, répondra aux besoins en produits alimentaires de nécessité nationale et soutiendra la création d’entreprises agricoles écologiques capables de remplacer les importations. Je vous remercie pour votre contribution précieuse au développement de la Mongolie et je suis convaincu qu’à l’avenir, notre coopération sera encore plus étroite. »

Myagmarjav Ganbaatar, vice-ministre mongol de l’environnement et du tourisme : « Dans le cadre du protocole d’accord, nous renforcerons le boisement fondé sur des solutions naturelles et la restauration des écosystèmes et, en tenant compte des pratiques agricoles, nous mettrons en place une agroforesterie et des partenariats public-privé à grande échelle dans le secteur forestier. Nous nous réjouissons à l’idée de coopérer à la création de subventions respectueuses de l’environnement d’une manière mutuellement bénéfique. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les opérations de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de BEI Monde en Mongolie

Depuis le début de ses opérations en Mongolie en 2014, la banque de l’UE y a mis à disposition des financements d’un montant de 144 millions d’EUR. Parmi les projets financés par la BEI, citons le soutien au programme d’investissement de la municipalité d’Oulan-Bator dans les domaines de l’eau, des eaux usées et de l’assainissement, le projet du parc éolien de Sainshand et l’investissement signé ce jour pour moderniser les centres urbains du pays.

À propos de l’initiative Global Gateway de l’UE

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres, la BEI entend soutenir, d’ici la fin de 2027, des investissements à hauteur de 100 milliards d’EUR, soit environ un tiers de l’objectif de l’initiative, y compris en Asie.