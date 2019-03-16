MONGOLIA DEVELOPMENT OF SECONDARY URBAN CENTRES

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The proposed investment programme aims to support the government in establishing green, resilient, inclusive, and competitive urban centres in selected aimags (provinces) of Mongolia. The program, jointly financed with the Asian Development Bank, will comprise a sequenced set of investments to promote inclusive rural-urban transformation, including the most urgent and critically needed infrastructure.
The investment program is a part of a larger ASDIP Programme (Aimag and Soum Centers Green and Resilient Regional Development Investment Program). The ASDIP assumes financing of a holistic regional development programme whose goal is to increase economic activity in selected regions of Mongolia while at the same time reducing pressure on the environment from overgrazing by livestock. The project will provide basic infrastructure to those areas of secondary and tertiary urban centres, which currently lack infrastructure. In addition, the project will require strengthening and renovation of existing urban infrastructure, construction of waste water treatment plants where these plants are missing, construction of affordable housing, renovation (including improvement of energy efficiency) of public buildings such as schools and hospitals, flood protection, drainage and construction of renewable energy generating facilities in the form of photovoltaic (PV) panels on top of or next to public buildings.
The project is a Framework Loan operation. If located in the EU, some of the schemes might have fallen under Annex II of the EIA Directive and would need to be screened by the Competent Authority. Should any scheme be screened in, the Promoter shall deliver the Environmental Impact Study, and if applicable the social assessment, to the Bank, before Bank funds can be allocated under the loan.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.