Le nouveau site d’Otua soutiendra l’économie circulaire en permettant la récupération de matériaux réutilisables à partir de déchets automobiles.

Le projet respecte les objectifs du plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire et contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale « España circular 2030 ».

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe basque Otua ont signé un accord de prêt de 40 millions d’EUR qui servira à financer la construction d’une nouvelle usine de recyclage des plastiques issus des déchets automobiles, ainsi que la modernisation des installations existantes utilisées pour le recyclage des déchets métalliques.

Avec cette opération, la BEI entend favoriser la transition vers une économie circulaire grâce à un prêt à long terme qui contribue à couvrir les coûts initiaux élevés et tient compte des longues périodes d’amortissement des investissements nécessaires à ce type de projets de gestion des déchets. Ce financement a été accordé avec le soutien du programme InvestEU.

Antonio Lorenzo, chef de la division Entreprises et services publics réglementés Pays ibériques de la BEI : « L’accord de prêt signé avec Otua illustre une nouvelle fois la manière dont la BEI promeut une gestion efficace des déchets et la création d’emplois, contribuant ainsi au développement d’une économie circulaire appelée à jouer un rôle clé dans la transition écologique. La mise en service de ces installations de gestion des déchets s’accompagne de besoins de financement spécifiques auxquels la BEI peut apporter une réponse très appropriée. »

La construction de la nouvelle usine d’Otua et l’acquisition d’équipements de recyclage avancés permettront de récupérer des matières premières secondaires de haute qualité, d’éviter que des déchets recyclables ne partent à la décharge et de participer à la décarbonation de la gestion des déchets. Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan d’action de l’UE pour une économie circulaire et contribuera à la mise en œuvre de la stratégie nationale « España circular 2030 » et du plan « Euskadi 2030 » pour la prévention et la gestion des déchets.

Amaia Trebiño, directrice financière d’Otua : « La signature de cet important accord de financement avec la BEI marque une étape importante dans l’histoire de notre entreprise. Cet accord nous permettra de tenir l’un de nos engagements stratégiques, à savoir favoriser l’exploitation circulaire des matériaux plastiques issus des véhicules hors d’usage et, par conséquent, l’accroissement de leur durabilité. Nous sommes ravis de la confiance que la BEI place en nous. Cela va permettre à Otua de participer activement à la résolution d’un problème qui engage l’avenir de la planète. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré un volume de financement total signé de 11,4 milliards d’EUR en Espagne, dont quelque 6,8 milliards d’EUR pour des projets liés à l’action climatique et à la durabilité environnementale. Concernant l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant un important volume de fonds publics et privés à l’appui d’une économie durable. Il contribue également à mobiliser des investissements supplémentaires au bénéfice des grandes priorités de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE qui contribuent à rendre le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. Le soutien qu’apporte cette garantie augmente la capacité de prise de risques des partenaires financiers et vise à mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Otua

Groupe industriel situé au Pays basque, Otua compte plus de 50 ans d’expérience dans le recyclage, la recherche et la distribution.

Otua, avec ses plus de 250 000 m² consacrés au recyclage, est un chef de file européen spécialisé dans l’offre d’un service intégré couvrant toutes les phases du recyclage, de l’obtention et de l’évaluation de déchets jusqu’à leur valorisation. D’ici à 2030, le groupe doit relever un nouveau défi : faire face au volume considérable actuel de déchets issus de véhicules hors d’usage.