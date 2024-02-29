© GEFA BANK

Le concours de la BEI, d’un montant de 150 millions d’EUR, permettra de mettre en place un nouveau portefeuille de prêts de 420 millions d’EUR à l’appui d’investissements, notamment dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Les fonds serviront à soutenir des entreprises employant jusqu’à 3 000 salariés en Allemagne et dans le reste de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et GEFA BANK GmbH, partenaires de plus de dix ans, renouvellent leur coopération pour soutenir les investissements des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) employant jusqu’à 3 000 personnes. La BEI met à la disposition de GEFA BANK une ligne de crédit de 150 millions d’EUR à l’appui d’un nouveau portefeuille de plus de 420 millions d’EUR, afin de lui permettre de financer de nouveaux projets mis en œuvre par des PME et des ETI.

Au moins 30 % du portefeuille devrait appuyer des investissements qui contribuent à la protection du climat, dont les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique. Aussi le programme permettra-t-il à des petites et moyennes entreprises et à des entreprises de taille intermédiaire de bénéficier plus facilement de conditions de financement avantageuses pour leurs investissements durables. L’avantage lié aux conditions de prêt de la BEI sera transféré aux emprunteurs.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI supervisant les opérations de financement en Allemagne : « Nous nous réjouissons de coopérer avec GEFA BANK pour soutenir l’économie réelle en Allemagne en mettant des prêts de longue durée à la disposition des entreprises de petite et moyenne dimension. Ensemble, nous donnons une impulsion à la transformation écologique de ces entreprises, et contribuons ainsi à renforcer notre tissu industriel et à accélérer l’abandon des énergies fossiles en Allemagne. »

Un total de 420 millions d’EUR sera mis à la disposition des entreprises dans le cadre de cette coopération.

La BEI soutient également la stratégie de développement durable de son partenaire. En tant que spécialiste du financement de biens d’équipement pour les petites et moyennes entreprises, GEFA BANK entend jouer un rôle de premier plan dans la transformation de l’économie. Pour ce faire, elle met au point et propose des produits et des services de financement sur mesure qui permettent aux entreprises de réaliser des projets durables et d’investir dans des technologies respectueuses du climat.

Albrecht Haase, porte-parole de la direction de GEFA BANK : « Notre coopération de longue date avec la BEI est un élément essentiel pour la mise en œuvre de notre stratégie de développement durable. Elle nous permet d’offrir à notre clientèle des solutions attrayantes qui facilitent, ou souvent même rendent possible, l’accès à des technologies respectueuses de l’environnement. Les petites et moyennes entreprises peuvent ainsi investir dans une démarche respectueuse du climat tout en restant compétitives, en particulier dans la conjoncture actuelle difficile. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

GEFA BANK

Forte d’une expérience de 75 ans sur le marché et de nouvelles activités atteignant près de 2,5 milliards d’EUR en 2023, GEFA BANK compte parmi les principaux fournisseurs allemands de financement des ventes et des biens d’équipement.

La filiale en propriété exclusive du groupe bancaire international Société Générale permet aux petites et moyennes entreprises allemandes d’investir dans des technologies modernes et durables grâce à des solutions de crédit-bail, de prêt et de location-vente. En outre, GEFA BANK veille à ce que ses activités et ses processus internes respectent des normes de durabilité élevées afin de réduire son empreinte carbone. Ses efforts ont été récompensés par le Prix allemand du développement durable 2024 pour les entreprises actives dans le secteur du crédit-bail et de la location. Elle a également obtenu la médaille d’or d’EcoVadis en matière de durabilité en 2022 et 2023.

Outre des financements, GEFA BANK offre des solutions de dépôt au jour le jour et de dépôt à terme à sa clientèle d’entreprises et de particuliers.