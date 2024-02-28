De nouveaux financements d’un montant total de 291 millions d’EUR seront mis à la disposition des entreprises bulgares dans le cadre d’une titrisation inédite entre le Groupe BEI et Allianz Bank Bulgaria.

La BEI et United Bulgarian Bank s’associent pour proposer 150 millions d’EUR de nouveaux prêts aux entreprises .

La banque de l’UE offrira des services de conseil en matière d’investissements dans l’eau, la gestion des déchets et la biodiversité et concernant la transition écologique du site charbonnier de Maritsa Iztok.

Un nouveau programme pilote de conseil aidera les startup à obtenir un financement en fonds de participation de croissance.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui constituent le Groupe BEI, ont annoncé à Sofia des accords avec des partenaires bulgares afin de renforcer l’économie nationale et de soutenir l’objectif de neutralité carbone du pays.

Le Groupe BEI a renforcé sa coopération avec Allianz Bank Bulgaria (ABB) dans le cadre d’une opération de titrisation synthétique qui accroîtra les financements à destination des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) bulgares. Il s’agit du premier accord de ce genre entre les deux parties.

Séparément, la BEI a annoncé un accord avec United Bulgarian Bank (UBB) – qui fait partie du groupe belge KBC – visant à débloquer de nouveaux financements destinés aux entreprises de taille moyenne afin qu’elles puissent développer leurs activités et mettre en œuvre de nouveaux projets.

Des accords concernant la fourniture de conseils font également partie de l’ensemble du dispositif de soutien envisagé. En collaboration avec le ministère de l’environnement et de l’eau, la BEI apportera ses conseils concernant des projets relatifs à l’eau, aux déchets solides et à la biodiversité. Parallèlement, les équipes des services de conseil de la BEI aideront le ministère de l’énergie à fédérer des initiatives visant à moderniser et à réaffecter les installations du complexe charbonnier Maritsa Iztok. Enfin, les experts de la Banque et le ministère de l’innovation et de la croissance lanceront un programme pilote visant à faciliter l’accès des startup bulgares à l’aide financière au démarrage.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « En cette période d’incertitude économique et de hausse des taux d’intérêt, nous avons uni nos forces avec ABB et UBB pour améliorer les conditions d’accès des entreprises bulgares à des prêts abordables afin qu’elles puissent développer leurs activités et investir dans des solutions vertes et numériques. Nous fournirons également des services de conseil de grande qualité et nous nous appuyons sur une excellente coopération avec les autorités bulgares pour offrir une expertise à des secteurs qui sous-tendront le développement durable de la Bulgarie dans les années à venir. »

Opération Groupe BEI-ABB

L’accord conclu prévoit un allègement d’exigences de fonds propres pour ABB, ce qui libérera une capacité de prêt qui sera utilisée pour soutenir les entreprises bulgares tout en contribuant à la transition du pays vers la neutralité climatique.

Le FEI fournira une protection sur une tranche mezzanine de 29 millions d’EUR (à son tour contre-garantie par la BEI) et une protection sur une tranche de premier rang de plus de 175 millions d’EUR garantie uniquement par le FEI. Le portefeuille comprend des prêts à la consommation, des prêts aux PME et des crédits-bails pour un solde total d’environ 207 millions d’EUR.

En vertu de cet accord, ABB s’est engagée à accorder de nouveaux prêts pour un montant total de 291 millions d’EUR à des PME et des ETI sur une période de trois ans. L’aide de la BEI devrait instaurer des conditions plus favorables pour les PME. Quelque 64 millions d’EUR de ce financement seront consacrés à des projets à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale, soulignant comment ABB et le Groupe BEI soutiennent la transition vers une économie sobre en carbone.

Georgi Zamanov, président-directeur général d’ABB : « Cet accord constitue une nouvelle étape dans notre coopération avec la BEI. Il renforcera le financement des petites et moyennes entreprises en Bulgarie en soutenant leur développement durable. Il s’agit d’une étape importante non seulement pour nos clients, mais aussi pour le développement économique global du pays, notamment en matière de création de nouveaux emplois. »

Opération BEI-UBB

L’accord de garantie vise à mobiliser de nouveaux financements représentant environ 150 millions d’EUR en faveur des ETI, en leur facilitant l’accès à des prêts de soutien à leurs fonds de roulement et à leur développement, ainsi qu’à de nouveaux investissements.

Dans le cadre d’un accord de partage des risques de 75 millions d’EUR, la BEI garantira 50 % des nouveaux prêts à l’investissement et à l’appui des fonds de roulement qui seront consentis ces deux prochaines années par UBB à des entreprises bulgares comptant jusqu’à 3 000 employés. La garantie de la BEI devrait se traduire par des conditions plus avantageuses et plus souples pour les bénéficiaires.

Cet accord sous-tend les investissements durables des entreprises bulgares et dégage des perspectives, pour les entreprises de taille moyenne, de développer leurs activités et de mettre en œuvre de nouveaux projets qui renforceront l’économie et doperont l’emploi.

Dobromir Dobrev, directeur général d’UBB pour les services bancaires aux entreprises et les marchés : « Le nouvel instrument de la BEI destiné aux entreprises comptant jusqu’à 3 000 employés sera certainement couronné de succès. Les besoins financiers de ces entreprises ne sont pas suffisamment pris en compte par d’autres instruments de garantie sur le marché. Nous sommes prêts à soutenir leurs efforts visant à accroître leur efficacité et leur compétitivité et à engager une transition vers un modèle de développement plus durable. »

Accord de fourniture de conseils entre la BEI et le ministère de l’environnement et de l’eau

Un nouvel accord portant sur des services de conseil à l’appui de projets couvrira des projets d’infrastructures régionales liées à l’eau ainsi que d’autres investissements prioritaires relatifs à l’environnement en Bulgarie. Cet accord facilitera l’absorption des subventions de l’Union européenne tout en faisant progresser les initiatives en matière de climat et de durabilité environnementale dans le pays.

Les services de conseil de la BEI se pencheront sur 11 projets d’infrastructures hydrauliques, des projets de collecte séparée des déchets ainsi que sur des inspections de vérification de la biodiversité sur place. Ces projets font partie des investissements prioritaires du programme environnemental de la Bulgarie pour la période 2021-2027.

Julian Popov, ministre bulgare de l’environnement et de l’eau : « Nous avons travaillé efficacement avec la BEI au cours de la période de programmation précédente. Les conseils prodigués par la BEI dans le cadre du programme environnemental 2021-2027 contribueront à la mise en œuvre efficace d’investissements prioritaires dans les infrastructures hydriques et la collecte séparée des déchets ainsi que dans des inspections de vérification de la biodiversité sur place. »

Complexe de Maritsa Iztok

Le ministère de l’énergie prévoit de réaffecter le complexe de Maritsa Iztok – l’un des plus grands sites miniers à ciel ouvert de lignite en Europe, comptant plusieurs centrales au charbon – en vue d’y préserver des emplois et d’attirer des investisseurs. Les services de conseil de la BEI et le ministère évalueront l’état du site, y compris ses atouts, comme les infrastructures existantes et les qualifications de la main-d’œuvre. Cette évaluation ouvrira la voie à l’élaboration d’une feuille de route des investisseurs concernant la transition vers une énergie plus propre. Les services de conseil de la BEI aideront le ministère à veiller à ce que la transition du site se déroule conformément aux besoins économiques et sociaux et aux règles de l’UE.

Rumen Radev, ministre bulgare de l’énergie : « Nous apprécions grandement cette possibilité de nous appuyer sur le savoir-faire de la BEI pour élaborer un plan directeur relatif au complexe de Maritsa Iztok. Ce complexe possède des atouts clés : du personnel technique qualifié, des zones industrielles regroupées et une bonne sécurité des infrastructures. Nous tirerons pleinement parti de ces avantages dans nos plans de développement du potentiel exceptionnel de ce complexe. »

Appui aux startup

Le programme pilote de conseil aidera les startup et les petites entreprises bulgares innovantes à obtenir un financement en fonds de participation de croissance. Le programme se concentrera dans un premier temps sur les entreprises qui envisagent de postuler au programme de l’Accélérateur du Conseil européen de l’innovation, mais il contribuera également à créer un environnement fertile pour que l’ensemble des startup innovantes puissent se développer et prospérer.

Le Conseil européen de l’innovation soutient le déploiement commercial de technologies de pointe par les entreprises de l’Union européenne. Mais les pays disposant d’écosystèmes d’innovation et de capital-risque relativement développés ont jusqu’à présent attiré l’essentiel des financements. Le programme pilote vise à aplanir les disparités et à amplifier l’impact des startup, des investisseurs et des structures de soutien grâce, entre autres, à la connaissance des meilleures pratiques et à une coordination renforcée.

Milena Stoycheva, ministre bulgare de l’innovation et de la croissance : « Le lancement en Bulgarie de ce programme pilote, élaboré en partenariat avec la BEI, est une étape importante pour accorder les mêmes chances aux startup et aux petites entreprises bulgares. En développant cet environnement favorable, nous visons à faire en sorte que les innovateurs bulgares soient non seulement prêts à répondre aux critères clés du Conseil européen de l’innovation, mais aussi à exceller dans l’environnement compétitif européen et mondial. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.