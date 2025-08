Les services de conseil du Groupe Banque européenne d’investissement contribueront à remédier à la pénurie de logements qui touche actuellement quelque 270 000 personnes en Tchéquie.

Ils aideront l’État tchèque à élaborer un cadre stratégique pour le secteur du logement intermédiaire et examineront les possibilités d’investissement pertinentes.

En outre, les partenaires s’emploieront à répertorier et à examiner une réserve de projets d’investissement potentiels susceptibles d’attirer différents types de financement, y compris de la BEI.

Les services de conseil de la Banque européenne d’investissement (BEI) et les ministères tchèques des finances et du développement régional travailleront main dans la main pour soutenir le développement du secteur du logement intermédiaire en Tchéquie. Dans le cadre d’un accord annoncé aujourd’hui à Prague, les services de conseil de la BEI aideront l’État tchèque à élaborer un cadre stratégique pour ce secteur. Ils examineront également comment stimuler les investissements dans des projets de logements locatifs. Cette mission est financée par la plateforme de conseil InvestEU.

Selon une étude commandée fin 2022 par le ministère tchèque du travail et des affaires sociales, environ 270 000 personnes souffrent d’une pénurie de logements décents et abordables dans le pays. Ce problème est particulièrement aigu dans les villes, où de nombreux ménages à revenu faible ou intermédiaire peinent à acheter ou à louer un appartement.

Les spécialistes de la BEI évalueront le marché du logement afin d’avoir une vue d’ensemble de la demande et de recenser les déficits d’investissement et les obstacles à la réalisation de projets de logements intermédiaires. Ils ou elles examineront également des exemples de bonnes pratiques en vigueur en Europe et s’en inspireront pour formuler des recommandations à l’État tchèque. Sur la base de ces recommandations, l’État prévoit d’élaborer un cadre stratégique pour le secteur ainsi que des modèles d’investissement ciblés. Enfin, l’équipe de conseil de la BEI et ses homologues tchèques répertorieront une réserve de projets potentiels de logements intermédiaires dans l’ensemble du pays et évalueront leur maturité et leur pertinence.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de la surveillance des opérations en République tchèque : « Le logement intermédiaire n’est pas seulement une nécessité fondamentale, mais aussi un facteur essentiel pour améliorer le bien-être général de la population. En garantissant la mise à la disposition de toutes et tous de logements de qualité et abordables, nous pouvons lutter activement contre les inégalités et favoriser une plus grande inclusion sociale au sein de nos collectivités. Je suis fier que l’État tchèque s’appuie sur l’expertise de la BEI pour atteindre cet objectif important, et je suis convaincu que notre travail soutiendra le développement du secteur du logement intermédiaire en Tchéquie, en attirant des investissements de sources tant publiques que privées. »

Ivan Bartoš, vice-Premier ministre chargé du numérique et ministre du développement régional : « Les initiatives d’investissement visant à promouvoir le logement intermédiaire font partie intégrante des politiques de logement dans de nombreux pays européens. Je souhaite que la République tchèque adopte également de telles initiatives. La Banque européenne d’investissement (BEI) est un partenaire central de cette démarche, car elle offre une expertise inestimable tirée de sa vaste expérience en la matière dans de nombreux pays. Tirer parti de ce savoir-faire devrait faciliter l’établissement d’un cadre stratégique englobant l’ensemble du secteur, ce qui renforcera notre capacité à attirer des financements de partenaires internationaux. J’apprécie grandement les conseils que nous recevrons pour répertorier une réserve de projets viables, ce qui nous permettra de passer rapidement à la mise en œuvre des projets. »

Selon une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 75 % des personnes vivant en République tchèque sont propriétaires de leurs logements. La proportion de ménages qui louent sur le marché public subventionné est très faible, elle représente 1,4 %. En général, les foyers tchèques font face à des dépenses liées au logement qui sont supérieures à la moyenne des autres pays de l’OCDE. En outre, les prix des logements en République tchèque ont augmenté plus rapidement que le revenu disponible des ménages, en particulier dans les zones urbaines. De ce fait, les nouveaux arrivants, notamment la jeune génération, peinent à entrer sur le marché du logement.

Il n’a pas été répondu à la forte et croissante demande de logements dans les villes tchèques par une augmentation suffisante de l’offre. L’activité de construction reste inférieure aux niveaux d’avant 2009, ce qui exacerbe la situation. Le parc immobilier des villes tchèques est souvent vieillissant et nécessite des améliorations en matière d’efficacité énergétique. Cependant, la vague de rénovations de l’Union européenne et l’initiative en faveur du logement abordable offrent une occasion qui, si elle est saisie efficacement, pourrait atténuer la pénurie à l’avenir.

Informations générales

À propos de la BEI et de ses services de conseil

La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI offre un large éventail de services de conseil couvrant toutes les étapes du cycle des projets, en vue de faciliter la mise en œuvre de projets d’investissement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Les activités de conseil constituent le troisième pilier de la stratégie du Groupe BEI fondée sur l’octroi de prêts, le panachage de ressources et la prestation de conseils. Dans le cadre de sa fonction de conseil, le Groupe BEI soutient la Commission européenne, les pays de l’UE ainsi que les pouvoirs publics, les entreprises privées et les partenaires financiers dans la poursuite des grands objectifs de l’UE – accélérer la transition écologique et numérique et lutter contre les inégalités sociales et économiques sur le continent.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail.