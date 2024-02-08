L’opération favorisera le développement des sources d’énergie renouvelables, la fiabilité du réseau et la sécurité énergétique.

La liaison tyrrhénienne assurera la connexion entre la Sicile, la Sardaigne et la péninsule italienne, grâce à un double câble sous-marin de 970 km de long et d’une capacité de 1 000 MW.

Le contrat de financement signé porte sur un total de 500 millions d’EUR, qui vient s’ajouter au montant de 1,4 milliard d’EUR déjà versé au titre des prêts signés en novembre 2022 et mars 2023.

En marge de la deuxième édition du Forum de la BEI à Luxembourg, qui a réuni des chefs d’État, des commissaires européens, des chefs d’entreprise, des universitaires et des représentants de la société civile, la Banque européenne d’investissement (BEI) et Terna ont signé le contrat relatif à la dernière tranche du financement de 1,9 milliard d’EUR destiné à la liaison thyrrénienne, la connexion électrique sous-marine qui reliera la péninsule italienne, la Sicile et la Sardaigne. Dans le cadre du Forum, une réunion entre Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Giuseppina Di Foggia, PDG de Terna, s’est en outre tenue afin de discuter des collaborations futures pour soutenir la transition énergétique et la réalisation des objectifs de REPowerEU.

Cette dernière tranche de 500 millions d’EUR, qui vient s’ajouter aux précédents contrats de financement signés le 8 novembre 2022 (première tranche, d’un montant de 500 millions d’EUR) et le 30 mars 2023 (deuxième et troisième tranches, d’un montant total 900 millions d’EUR), est elle aussi destinée à soutenir la construction et la mise en service des branches Est et Ouest de la liaison tyrrhénienne. En reliant la Sicile, la Sardaigne et la péninsule italienne au moyen d’un double câble sous-marin de 970 kilomètres de long et dont la capacité sera de 1 000 MW, le projet contribuera à promouvoir le développement des sources d’énergie renouvelables, la fiabilité du réseau et la sécurité énergétique en Italie.

Afin de réaliser cette infrastructure fondamentale pour la sécurité du réseau électrique italien, Terna prévoit un investissement total d’à peu près 3,7 milliards d’EUR, dont environ 50 % seront financés par la BEI, ce qui témoigne de l’importance stratégique du projet. Quelque 250 entreprises participeront à la mise en place de la liaison tyrrhénienne, qui sera pleinement opérationnelle en 2028 et aura des répercussions majeures pour les territoires concernés.

Tout comme les tranches précédentes du financement de la BEI destinées à la liaison tyrrhénienne, le prêt a une durée d’environ 22 ans à compter de la première date de versement ; il se caractérise par une durée plus longue et des coûts plus compétitifs que ceux du marché, et s’inscrit donc dans la politique d’optimisation de la structure financière de Terna.

Cette nouvelle opération porte l’encours total des financements de la BEI en faveur de Terna à quelque 3,8 milliards d’EUR.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’EUR.

Terna

Le groupe Terna est l’un des principaux opérateurs européens et mondiaux de transport d’électricité. Il exploite la grille nationale de transport à haute tension, gérant quelque 75 000 km de lignes et plus de 900 sous-stations électriques réparties sur l’ensemble du territoire italien. Sa mission consiste à garantir, 24 heures sur 24, et 365 jours par an, le fonctionnement en toute sécurité, la qualité et l’efficience du système électrique italien, ainsi que des conditions d’accès égales à tous les opérateurs du marché. Centre d’excellence comptant plus de 5 700 professionnels, Terna joue un rôle de premier plan dans le processus de transition énergétique vers une décarbonation complète et la pleine intégration dans le réseau de l’énergie provenant de sources renouvelables.