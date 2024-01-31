La BEI et RESA, principal gestionnaire de réseaux énergétique en province de Liège annoncent un accord financier de EUR 190 millions, soutenant le Plan industriel de transition énergétique 2023-2026 de l’opérateur

Il contribuera aux premiers investissements sur le réseau électrique régional, pour moderniser, renforcer et numériser les réseaux, et contribuer à la sécurité d'approvisionnement, tout en réduisant l’impact sur le climat

Ce partenariat vise une transition énergétique inclusive et poursuivant la mission de RESA, il s’inscrit dans la ‘Feuille de route pour le climat’ de la BEI et le plan REPowerEU de l’UE

Dans le cadre de la transition énergétique, RESA et la BEI annoncent la signature d’une convention de prêt de 190 millions d’euros nécessaires à la concrétisation du premier volet du plan industriel de l’opérateur pour les années 2023 à 2026.

La transition énergétique exige des investissements conséquents dans les infrastructures de réseaux de distribution d’énergie. En effet, compte tenu des prévisions avancées par les différents scénarii et projections, tant au niveau européen que national, et à la lumière des tendances de consommation déjà observées, une électrification massive des usages est manifeste et incontournable (pompes à chaleur, véhicules électriques, etc.).

Par conséquent, il est impératif d’optimiser les infrastructures pour assurer une gestion souple et efficace de l’énergie, garantissant une disponibilité continue d’énergie et de tension : autant lorsque celle-ci est générée durant les heures d’ensoleillement, caractérisée par une faible demande, qu’en dehors des heures d‘ensoleillement lorsque la consommation est dense.

Afin de permettre aux réseaux de s'adapter aux modifications des habitudes de consommation en faveur des énergies décarbonées, RESA devra investir près de 820 millions d’euros indexés d’ici 2050 (hors subsides projets). Cela s’ajoute aux enveloppes annuelles d’investissements de l’ordre de 80 millions d’euros par an ; soit un investissement total de près de 3 milliards d’euros durant les vingt-cinq prochaines années.

Pour financer partiellement ce plan industriel de transition énergétique pour la période 2023 à 2026, l’intercommunale RESA et la BEI ont conclu une convention de prêt à hauteur de 190 millions d’euros qui serviront, à côté d’une enveloppe de 60 millions d’euros amenée par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD), à concrétiser les premiers investissements sur le réseau électrique. Il s’agira principalement du renforcement de la puissance des installations aériennes et des câbles souterrains, transformateurs et postes électriques ainsi que le déploiement des compteurs digitaux pour l’autonomisation du réseau.

Pour Kris Peeters, Vice-président de la BEI : «"La BEI, en tant que banque européenne du climat, est résolue à faire progresser le plan REPowerEU, pour promouvoir la durabilité du secteur énergétique européen et réduire la dépendance énergétique de l’UE. Le soutien financier accordé à RESA pour son plan industriel de transition énergétique traduit notre volonté de favoriser une croissance durable et inclusive par le développement de réseaux énergétiques de pointe, essentiels dans la lutte contre le changement climatique."

Pour Gil SIMON, Directeur général de RESA : « Cette collaboration avec la BEI, la première du genre pour RESA, démontre avant tout la crédibilité de notre institution, de sa gouvernance et de la gestion saines de ses finances. Elle permettra de renforcer notre capacité à concrétiser à court terme, nos objectifs en matière de transition énergétique et la mise en œuvre de solutions énergétiques plus résilientes et à même à traverser cette nouvelle ère énergétique de manière inclusive, socialement équitable et économiquement viable ».

Informations générales

À propos de RESA

RESA est le principal gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège (Belgique). S’appuyant sur ses 100 ans d’expertise au service de la collectivité, RESA achemine l’énergie auprès de milliers de professionnels et particuliers au travers de ses réseaux.

Animée par des valeurs de proximité, de responsabilité, de fiabilité et d’équité, RESA apporte jour après jour des solutions efficaces, responsables et équitables en matière d’énergie et s’engage, à travers son plan industriel, à relever les défis de la transition énergétique, intimement liés à ses missions.

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.