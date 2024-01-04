© Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation a signé un accord de prêt de 420 millions d’EUR avec la BEI pour le développement d’une nouvelle plateforme pour des véhicules exclusivement électriques.

Les investissements concernent la R-D, le développement de logiciels et la mise en œuvre de technologies de production de nouvelle génération pour des véhicules 100 % électriques.

Le financement soutient la stratégie adoptée par la marque pour devenir un constructeur de véhicules exclusivement électriques d’ici à 2030, tout en visant à réduire les obstacles à l’adoption des véhicules de ce type.

Dans le droit fil de l’impulsion donnée par l’Europe en faveur d’une transition écologique, Volvo Car Corporation et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de financement de 420 millions d’EUR, à l’appui de la décision du constructeur automobile suédois de passer au tout électrique et de devenir neutre en carbone. L’opération devrait contribuer à la décarbonation du transport routier, source majeure d’émissions et de pollution à l’échelle mondiale.

Le concours de la BEI soutiendra le développement d’une nouvelle plateforme pour des voitures exclusivement électriques, ainsi que les travaux de recherche-développement (R-D) nécessaires et le déploiement de technologies de fabrication avancées et économes en ressources pour ces véhicules. L’Union européenne introduit progressivement des réglementations environnementales strictes régissant le transport routier, le but étant que, d’ici au milieu de la prochaine décennie, tous les véhicules de transport de personnes neufs vendus ne produisent aucune émission.

Le projet devrait déboucher sur des technologies encore plus sûres et plus durables pour les véhicules électriques, avec à la clé notamment un poids réduit et une recharge plus rapide, ce qui peut contribuer à réduire les freins à l’achat d’une voiture électrique. Dès lors, l’opération est pleinement conforme à l’objectif de la BEI consistant à financer une transition juste et rapide vers une économie à zéro émission nette, tant en Europe que dans le reste du monde.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Je pense que la Suède peut être fière du rôle de premier plan joué par Volvo Cars dans l’avènement d’un secteur automobile plus durable. Construire des voitures fonctionnant à l’électricité au lieu des combustibles fossiles n’est qu’une pièce du puzzle. La production des véhicules est elle-même encore très émettrice de carbone, ce que Volvo Cars œuvre activement à changer. En tant que banque européenne du climat, c’est l’une des nombreuses facettes de la transition écologique que nous finançons, et nous sommes heureux de nous associer à Volvo Cars pour accélérer ce changement. »

Johan Ekdahl, directeur financier de Volvo Cars : « Volvo Cars continue de travailler dur pour concrétiser son ambition de devenir une entreprise neutre pour le climat d’ici à 2040. Nous entendons le faire notamment en éliminant de notre gamme les modèles produisant des émissions à l’échappement et en investissant pour devenir un constructeur 100 % électrique d’ici à 2030. Nous entretenons une relation de longue date avec la BEI et nous sommes heureux qu’elle continue de nous soutenir dans cette transformation passionnante. »

Volvo Car Corporation, qui a son siège à Göteborg, en Suède, a été créée en 1927.