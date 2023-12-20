La BEI a signé un accord avec l’Université jagellonne pour contribuer au développement du Collegium Medicum, la faculté de médecine.

Le prêt de 244 millions de PLN facilitera la construction et l’aménagement d’installations médicales et éducatives modernes et centralisées.

Ce partenariat stratégique souligne la volonté de la BEI de favoriser le progrès et l’innovation dans les infrastructures d’enseignement et de soins de santé de l’Université jagellonne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Université jagellonne de Cracovie ont annoncé la signature de leur premier accord de financement, qui apportera des avantages tangibles dans le domaine de l’enseignement médical en Pologne. Le prêt de la BEI, d’un montant de 244 millions de PLN, est destiné à soutenir la construction et l’aménagement de nouvelles installations d’enseignement et de recherche sur le campus médical de l’université, situé dans le district de Prokocim à Cracovie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement coopère désormais avec une nouvelle université polonaise. Cette fois-ci, nous sommes fiers d’apporter notre soutien à l’université la plus ancienne du pays, qui est aussi l’une des plus prestigieuses. Nous espérons que le financement de la Banque jouera un rôle important dans le développement du Collegium Medicum de l’Université jagellonne et qu’il permettra d’améliorer la qualité des services médicaux. L’innovation, la transition numérique et le progrès scientifique comptent parmi les domaines prioritaires de la BEI destinés à améliorer la compétitivité des économies de l’UE. »

Tomasz Grodzicki, vice-recteur du Collegium Medicum de l’Université jagellonne : « Notre coopération avec la Banque européenne d’investissement ouvre la voie à la mise en œuvre de l’investissement stratégique dans le campus de Cracovie-Prokocim du Collegium Medicum. Les fonds obtenus nous permettront d’achever la construction d’un centre moderne d’enseignement et de recherche-développement, de former le personnel médical et de mener des travaux de recherche scientifique innovants. »

L’investissement total (estimé à 490 millions de PLN) contribuera à transformer l’actuel campus de Prokocim du Collegium Medicum de l’Université jagellonne. Grâce au concours de la BEI, ce campus, qui héberge actuellement un hôpital universitaire, les locaux de la faculté de pharmacie et des dortoirs pour étudiants, deviendra un centre hospitalier universitaire complet. En favorisant un environnement dynamique pour l’éducation et la recherche, cette initiative stratégique devrait permettre d’améliorer les infrastructures d’enseignement et de santé de l’université.

Le projet s’inscrit dans le droit fil des grands objectifs de la BEI, plus particulièrement l’innovation, la transition numérique et le capital humain. En soutenant de manière stratégique le développement du capital humain dans le secteur de la santé, le projet génère non seulement d’importantes externalités économiques et sociales, mais aussi des incidences plus larges sur la santé et la diffusion des connaissances.

En outre, ce financement en faveur de l’enseignement et de la recherche dans le domaine médical souligne la détermination de la BEI à appuyer les principales politiques européennes, nationales et régionales. Il s’agit notamment de la participation active à la création de l’espace européen de la recherche, en mettant l’accent sur le rôle essentiel du projet dans la promotion des objectifs stratégiques à de multiples niveaux de gouvernance et dans la promotion d’une approche collaborative en faveur des soins de santé et des avancées scientifiques.

L’Université jagellonne (Uniwersytet Jagielloński) de Cracovie est une université publique fondée en 1364 par le roi Casimir III le Grand. Il s’agit de la plus ancienne université de Pologne. À l’échelle mondiale, elle occupe la 13e place au classement des plus anciennes universités encore en activité. Elle est considérée comme l’établissement universitaire le plus prestigieux de Pologne.

La BEI est convaincue qu’investir dans l’innovation, la transition numérique et le capital humain est essentiel pour le développement économique de l’Union européenne. En 2022, le soutien de la Banque à cet objectif en Pologne s’est monté à 560 millions d’EUR, tandis que l’appui du Groupe BEI à ce secteur de 2018 à 2022 a atteint 4,65 milliards d’EUR.