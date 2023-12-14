© Ingeteam

Ce financement permettra de stimuler les activités de RDI de l’entreprise espagnole.

Ingeteam utilisera ce prêt pour mettre au point des solutions visant à relever les défis liés à l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau.

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Ingeteam ont signé un prêt de 46 millions d’EUR pour le financement, dans le cadre d’un programme d’investissement de deux ans, des activités de recherche-développement et d’innovation (RDI) de la société espagnole spécialisée en génie électrique et dans la mise au point d’équipements électriques, de moteurs, de générateurs et de convertisseurs.

Le prêt de la BEI, appuyé par le programme InvestEU, soutiendra la recherche visant à mettre au point de nouvelles solutions qui permettront à Ingeteam de relever les nouveaux défis posés par l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, le stockage de l’énergie, la mobilité électrique et la production d’énergie distribuée.

La stratégie de RDI de l’entreprise espagnole (qui possède des usines au Pays basque et en Navarre) est axée sur la maturation des technologies et la mise au point de nouveaux produits dans différents domaines tels que les machines rotatives, l’électronique de puissance de basse et moyenne tension et l’électronique de contrôle. Ingeteam prévoit également d’investir dans la R-D visant l’amélioration de l’empreinte carbone de ses équipements et son intégration numérique.

Ce prêt s’inscrit dans le droit fil de priorités stratégiques de la BEI, à savoir l’innovation, la transition numérique et le capital humain. Il est également conforme aux objectifs en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, qui constituent un axe d’activité transversal de la banque de l’UE. Compte tenu du rôle d’Ingeteam en tant que fournisseur d’équipements pour les entreprises énergétiques de l’Union européenne, l’opération contribue également à l’objectif du plan REPowerEU d’accroître la sécurité énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux de soutenir à nouveau Ingeteam à l’aide d’un financement garanti par InvestEU qui lui permettra d’asseoir sa compétitivité dans des domaines stratégiques contribuant à la transition énergétique et à l’autonomie stratégique de l’UE. Cette opération renforce notre engagement à soutenir l’innovation et le déploiement de technologies de pointe, tout en stimulant la croissance d’une entreprise espagnole et en préservant des emplois qualifiés. »

Adolfo Rebollo, PDG d’Ingeteam : « Depuis sa création, Ingeteam s’est résolument engagée en faveur de la technologie et de l’innovation. C’est pourquoi il est si important pour nous de pouvoir compter sur le soutien financier de la BEI, qui nous permet de continuer à investir dans la recherche-développement et l’innovation, et à accompagner nos clients sur la voie d’un avenir électrique durable grâce à nos technologies relatives à l’électronique de puissance, à l’électronique de commande et aux machines rotatives. »

Il s’agit du troisième accord de financement conclu entre la BEI et Ingeteam. En 2015 et 2019 déjà, la banque de l’UE a financé les investissements de RDI d’Ingeteam pour la réalisation de différents projets relevant de ses plans stratégiques.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme appuyant des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2022, l’activité du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), en Espagne représentait un volume de financement total signé supérieur à 9,9 milliards d’EUR, dont un soutien record à des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a prêté plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette priorité de la BEI, qui est la banque européenne du climat, a permis à l’Espagne de bénéficier au cours du même exercice d’un montant record de 3,197 milliards d’EUR affectés au financement de projets à l’appui des énergies durables et des ressources naturelles (plaçant le pays au deuxième rang de l’UE en matière de volume de financement). Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition au profit des énergies durables et à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe du fait de l’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds alloués aux projets relevant du plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. Ce volume de financement supplémentaire s’ajoute au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies durables et représente une augmentation de 50 % par rapport à la dotation initiale de 30 milliards d’EUR affectée à REPowerEU et annoncée en octobre 2022.

La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin de stimuler le financement de l’industrie manufacturière de l’UE spécialisée dans des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements de plus de 150 milliards d’EUR dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, veuillez cliquer ici.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Ingeteam

Ingeteam emploie quelque 5 000 personnes dans 21 pays et compte plus de 80 années d’expérience dans la résolution de problèmes concrets avec des solutions créatives pour électrifier la société de manière innovante et durable, grâce à une technologie de pointe spécialisée dans la conversion de l’énergie électrique. Ingeteam vise à consolider sa position de cheffe de file dans les domaines de la production d’énergie renouvelable (éolienne, photovoltaïque et hydroélectrique), du stockage, des équipements de contrôle et de puissance pour les réseaux de transport intelligents ainsi que de la consommation efficiente et propre de l’énergie électrique grâce à ses bornes de recharge de véhicules électriques, ses systèmes de traction ferroviaire, ses convertisseurs et moteurs pour la marine, la sidérurgie et le secteur minier, ses redresseurs pour la production d’hydrogène vert et ses moteurs et ses pompes submersibles.