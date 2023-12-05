· La BEI est la première institution financière internationale à lancer une approche pour une résilience juste qui sera mise en place à compter de 2024.

La BEI renforce son soutien à une transition juste à l’échelle mondiale, notamment au moyen de partenariats pour une transition énergétique juste et d’initiatives de l’Équipe Europe dans neuf pays pilotes.

Les nouvelles approches visent à soutenir les personnes les plus touchées par les politiques climatiques et les plus vulnérables face aux changements climatiques.

Lors de la COP 28, l’édition 2023 de la conférence des Nations unies sur le climat, BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans le développement, a présenté sa nouvelle approche visant à accroître les financements et les services de conseil en faveur d’une transition et d’une résilience justes à l’échelle mondiale. La BEI sera la première institution financière internationale à mettre en place une approche pour une résilience juste à compter du début de l’année 2024. S’appuyant sur le travail considérable accompli par la BEI au sein de l’Union européenne pour soutenir les communautés pénalisées par les efforts de décarbonation, BEI Monde a également annoncé qu’elle étendait son soutien pour une transition juste à l’ensemble du monde.

BEI Monde collaborera avec des partenaires publics et privés pour recenser les possibilités et relever les défis liés à une transition et à une résilience justes. Elle appuie des projets au moyen de prêts directs et de prêts intermédiés via des fonds, des banques et des organismes de microfinancement. En outre, BEI Monde cherche à établir des partenariats sur les plans financiers, techniques et des connaissances pour aider à préparer des projets pour une transition et une résilience justes dans le monde entier.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La décarbonation de nos économies et le renforcement de leur résilience face aux changements climatiques doivent s’opérer d’une manière socialement responsable pour être couronnés de succès. Dans le cadre de la nouvelle approche de BEI Monde pour une transition et une résilience justes, nous soutenons les pays et les personnes qui pâtissent le plus de la crise climatique et de la mise en œuvre de politiques vertes. Nous voulons faire en sorte que l’action climatique fonctionne pour tout le monde. J’invite nos partenaires à nous rejoindre dans cette entreprise décisive visant à appuyer des projets d’investissements durables qui ne laissent personne de côté. »

Pionnière d’une résilience juste

Une résilience juste vise à faire en sorte que les politiques et les projets d’adaptation aux changements climatiques tiennent compte des besoins de tout le monde afin d’éviter les effets non désirés. Il est urgent de mettre en place des politiques justes renforçant la résilience face aux changements climatiques et garantissant l’adaptation à leurs effets, étant donné que la hausse des températures exacerbe les inégalités géographiques et sociales, avec des conséquences dévastatrices.

À compter de 2024, BEI Monde concentrera son soutien à une résilience juste sur les pays les moins avancés, les États fragiles et touchés par des conflits et les petits États insulaires en développement. Elle ciblera également les actions d’adaptation aux changements climatiques impliquant les personnes qui dépendent des ressources naturelles et des écosystèmes ou en bénéficient pour leur subsistance, les populations autochtones, les femmes, les personnes non binaires, les jeunes, les migrants et d’autres groupes sur lesquels pèsent de manière disproportionnée les répercussions des changements climatiques dans le monde. BEI Monde adoptera une approche plus intégrée à l’égard de l’adaptation aux changements climatiques et de l’inclusion sociale et y associera des indicateurs connexes.

Une transition juste qui ne laisse personne de côté

Dans l’Union européenne, la BEI soutient depuis longtemps les communautés pénalisées par le passage à un avenir zéro carbone. BEI Monde s’appuie à présent sur cette expérience et étend ses activités pour une transition juste aux régions les plus touchées par les efforts de décarbonation et qui affichent l’intention d’opérer une transition vers des économies plus durables.

Dans un premier temps, BEI Monde concentrera ses activités pour une transition juste sur neuf pays pilotes : la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, l’Ukraine, l’Afrique du Sud, l’Indonésie et le Viêt Nam. Elle soutiendra les travailleurs qui pâtissent de la transition écologique ainsi que des projets dans le domaine des infrastructures à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le développement des petites et moyennes entreprises, l’éducation, la formation et la reconversion, ainsi que la restauration de l’environnement.

Ce faisant, BEI Monde soutient des partenariats pour une transition énergétique juste et collabore aux initiatives de l’Équipe Europe pour mettre fin à la production d’énergie à partir du charbon. Au-delà des pays pilotes, BEI Monde aidera les communautés et les travailleurs touchés par la fermeture de centrales à combustibles fossiles ou par l’arrêt des activités d’extraction de ces combustibles. BEI Monde accorde la priorité à la réhabilitation et décontamination de sites, à l’assainissement des sols, à la restauration des écosystèmes et aux infrastructures vertes.

La BEI à la COP 28

Pour un aperçu des activités de la BEI à la COP 28, consultez notre site web. La BEI occupe un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la zone bleue et organise une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Nous vous invitons à suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance. En outre, la BEI partage un pavillon avec le groupe des banques multilatérales de développement. Le programme complet est disponible ici.

Informations générales

En 2019, la BEI a adopté sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, y compris le gaz naturel. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

En 2021, la BEI a publié son premier plan d’adaptation aux effets des changements climatiques visant à renforcer les investissements et le soutien technique afin de protéger les projets contre les effets des conditions météorologiques extrêmes et d’accroître la résilience climatique des infrastructures existantes et nouvelles.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.