Les nouvelles ressources mises à disposition aideront les agriculteurs et les agro-entreprises à se préparer à des conditions météorologiques extrêmes et à l’intensification des sécheresses et des précipitations.

Pour la BEI, ce concours est le plus important jamais accordé à l’appui des investissements des entreprises au Rwanda.

L’initiative contribuera à améliorer l’accès au financement climatique pour les entreprises appartenant à des femmes.

Le nouveau partenariat annoncé à la COP 28 s’impose comme un modèle pour l’action climatique en faveur des petits exploitants vulnérables.

Au Rwanda, les agriculteurs et les entreprises agricoles vont pouvoir mieux résister aux impacts économiques, sociaux et entrepreneuriaux des changements climatiques grâce à une nouvelle initiative de financement climatique d’un montant de 100 millions d’EUR. Ce programme apportera dans le pays une aide substantielle aux petits exploitants, aux entreprises et aux structures qui dépendent d’une agriculture vulnérable aux aléas climatiques.

À la COP 28 à Dubaï, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la banque rwandaise Bank of Kigali ont confirmé ce jour qu’elles mettaient au point une nouvelle initiative de financement ciblée sur l’agriculture durable. Il s’agit là du premier programme de financement à l’appui des entreprises consacré à la résilience climatique au Rwanda, et du concours le plus important jamais apporté par la BEI pour des investissements du secteur privé dans ce pays. Grâce à cette initiative, 100 millions d’EUR de nouveaux investissements climatiques pourront être débloqués du côté des petits exploitants agricoles et de l’agro-industrie, et les entreprises appartenant à des femmes pourront accéder plus facilement au financement.

« C’est avec une grande satisfaction que nous assistons à la venue d’autres partenariats pour le financement climatique, au-delà d’Ireme Invest. Tous ont eu pour objectif la concrétisation de notre ambitieux plan d’action pour le climat visant à réduire les émissions de carbone de 38 % d’ici 2030. Pour y parvenir, 11 milliards d’USD seront nécessaires, et nous encourageons tout le monde à participer à cette initiative. Bank of Kigali a ouvert la voie pour les banques commerciales au Rwanda en institutionnalisant le financement vert », a déclaré Teddy Mugabo, PDG de Rwanda Green Fund.

Au titre de cette nouvelle initiative, qui devrait être lancée en début d’année prochaine, les agriculteurs, les entreprises de l’agro-industrie et les coopératives agricoles pourront accéder à 100 millions d’EUR de nouveaux financements, mobilisés dans le cadre d’un partenariat entre la BEI et Bank of Kigali. L’initiative vise à lever les contraintes de crédit qui freinent depuis longtemps les investissements de l’agriculture privée, en facilitant l’accès à des prêts spécifiques à long terme. Elle sera mise en œuvre en étroite collaboration avec l’Union européenne, qui soutient les programmes agricoles au Rwanda, y compris le développement de la chaîne de valeur, notamment dans l’horticulture et l’aquaculture.

« Les changements climatiques ont des répercussions non seulement sur la production agricole, mais également sur la stabilité économique globale de l’agro-industrie au Rwanda. L’accès au financement est essentiel pour renforcer la résilience et assurer la pérennité des moyens de subsistance affectés par l’urgence climatique. Ces derniers mois, des experts de Bank of Kigali et de la BEI ont mis au point ce programme global de financement à l’appui du secteur privé qui accélérera l’adaptation aux changements climatiques, favorisera le développement durable et améliorera les perspectives économiques pour les femmes », a expliqué Diane Karusisi, PDG de Bank of Kigali.

« L’amélioration de l’accès au financement pour les petits exploitants et l’agro-industrie au Rwanda est cruciale pour la résilience climatique. Elle permet à des millions de familles d’agriculteurs de passer à des pratiques agricoles durables qui atténuent l’impact du dérèglement climatique. La Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir collaborer avec Bank of Kigali et l’Union européenne pour mettre en place cette initiative inédite de 100 millions d’EUR, dans le cadre du partenariat Global Gateway », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

« Ce nouveau partenariat entre la Banque européenne d’investissement et Bank of Kigali, soutenu par l’Union européenne, montre comment des partenaires financiers engagés peuvent contribuer à l’action face à l’urgence climatique et soutenir des communautés vulnérables menacées par les changements climatiques », a précisé Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.

Aider l’agriculture rwandaise à s’adapter aux changements climatiques

Le Rwanda a enregistré une hausse de température de 1,4° C depuis 1970, soit plus que la moyenne mondiale. La plupart des régions du pays devraient connaître une intensification des précipitations, provoquant des inondations et des glissements de terrain de plus grande ampleur et plus fréquents.

Le nouveau programme de financement pour l’action en faveur du climat soutiendra des investissements visant à accroître la productivité agricole, permettant aux petits exploitants d’acquérir des technologies et techniques agricoles modernes, d’augmenter les rendements des cultures et de s’adapter aux effets des changements climatiques.

Ces nouveaux investissements aideront également les petits exploitants à faire face aux perturbations climatiques et météorologiques extrêmes et favoriseront un approvisionnement alimentaire plus stable et plus sûr.

L’amélioration de l’accès au financement aidera en outre les petits exploitants et l’agro-industrie à diversifier les sources de revenus, à renforcer la résilience face aux chocs provoqués par les aléas climatiques et à créer des moyens de subsistance plus durables.

L’agriculture est un secteur clé de l’économie rwandaise, qui contribue à plus de 60 % de l’emploi. Toutefois, l’accès au financement dans ce secteur est restreint en raison, entre autres, d’un manque de garanties et d’antécédents de crédit ainsi que d’un accès limité aux marchés des capitaux.

De meilleures perspectives économiques pour les femmes

L’écart entre les hommes et les femmes dans l’accès aux prêts pour l’agriculture reste important au Rwanda : 74,5 % des hommes y ont accès, contre seulement 25,5 % des femmes. Les entreprises agroalimentaires détenues ou dirigées par des femmes sont les plus pénalisées. Or au Rwanda, environ 71 % des femmes occupant un emploi travaillent dans l’agriculture.

La nouvelle initiative comprendra des financements spécifiquement destinés aux entreprises détenues et gérées par des femmes, ainsi qu’à celles employant des femmes ou s’adressant à celles-ci. Elle viendra à l’appui d’investissements visant à accroître la productivité agricole, à améliorer l’accès au financement dans l’ensemble du secteur agricole et à renforcer l’autonomisation économique des femmes.

Au moins 30 % du montant total mis à disposition sera destiné à des cheffes d’entreprise ou à des entreprises employant en majorité des femmes.

Informations générales

À propos de la BEI

En 2019, la BEI a adopté la version actualisée de sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, y compris le gaz naturel. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Bank of Kigali

Bank of Kigali Plc, la plus grande banque commerciale rwandaise par son actif total, occupe une position particulière dans le secteur bancaire. Reconnue pour sa solide performance financière et la grande qualité de ses actifs, elle bénéficie d’une renommée exceptionnelle sur son marché domestique. Elle est la première banque rwandaise à avoir été évaluée par les agences internationales. Les notes AA-/A1 qui lui ont été attribuées par Global Credit Rating Co. témoignent de son importance systémique et de sa solide assise financière.

La note de sa dette à long terme a été relevée à AA+ (perspectives stables) en 2022, tandis que celle de sa dette à court terme est restée inchangée à A1+. Au fil des ans, Bank of Kigali n’a cessé de recevoir de prestigieuses distinctions, au nombre desquelles des récompenses bancaires internationales et régionales multiples et successives, décernées par des organismes réputés comme Euromoney, The Banker, Global Finance Magazine et EMEA Finance. Plus récemment, elle s’est vu décerner le prix « Best Bank in Rwanda 2023 » par Global Finance pour la troisième année consécutive, preuve de son engagement sans faille pour l’excellence dans le secteur bancaire.