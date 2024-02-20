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GREEN AGRICULTURE VALUE CHAIN - BANK OF KIGALI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Rwanda : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
14/03/2024 : 50 000 000 €
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Projet apparenté
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 décembre 2023
Statut
Référence
Signé | 14/03/2024
20230482
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN AGRICULTURE VALUE CHAIN - BANK OF KIGALI
BANK OF KIGALI PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of a loan to Bank of Kigali for on-lending to eligible small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps with a focus on agriculture value chain projects.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.

Additionnalité et impact

The operation concerns financing to Bank of Kigali for on-lending to individual farmers, SMEs, Mid-Caps and cooperatives across selected agricultural value chains. As such, it will tackle the long-standing credit constraints in the agri-food sector, by improving access to credit and tailoring loan terms to the specificities of agricultural cycles.

 

The operation will support Rwanda's Covid-19 recovery efforts through interventions that restore the livelihoods, supporting business continuity and associated employment. Through its thematic themes (climate & environment and gender) the operation will help reduce negative environmental externalities (e.g. through resource efficiency and adoption of technologies for pollution abatement in air, soil and water) and climate externalities (e.g. reduction of GHG emissions though sustainable and/or organic primary crop production, animal and aquaculture production) and increase resilience of local communities, as well as contribute to gender equality.

 

The credit line will provide longer maturity borrowing than typically available in the market thus enabling Bank of Kigali to increase its outreach to the private bioeconomy and other agriculture value chain actors. The EIB will provide input in the design of the project including its alignment with Team Europe initiatives in the agriculture sector and in the observance of the Bank's environmental and social standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 février 2024
14 mars 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN AGRICULTURE VALUE CHAIN - BANK OF KIGALI
Date de publication
29 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
188188032
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230482
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Rwanda
Disponible au public
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