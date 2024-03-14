L’initiative de 100 millions d’euros aidera les agriculteurs et les entreprises de l’agroalimentaire à se préparer à des conditions météorologiques extrêmes, à la multiplication des périodes de sécheresse et à l’intensification des précipitations.

Pour la BEI, ce concours est le plus important jamais accordé à l’appui des investissements des entreprises au Rwanda.

En outre, une assistance technique financée par l’Allemagne aidera à évaluer les risques climatiques et à en rendre compte, ainsi qu’à accroître les financements disponibles pour des projets verts.

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde, en l’occurrence) et Bank of Kigali ont signé ce jour une initiative de financement d’un montant de 100 millions d’euros à l’appui de l’agriculture durable qui aidera les agriculteurs et les entreprises agricoles du Rwanda à mieux résister aux incidences économiques, sociales et commerciales des changements climatiques. Cette initiative relève du partenariat Global Gateway de l’Union européenne et vient compléter celle de l’Équipe Europe en faveur de l’investissement dans une transformation agricole durable et inclusive au Rwanda. Elle portera à 384 millions d’euros le total du soutien européen au secteur.

Ce concours est le plus important jamais accordé par la Banque européenne d’investissement à l’appui du secteur privé au Rwanda. Ce programme apportera dans le pays une aide substantielle aux petits exploitants, aux entreprises et aux structures qui dépendent d’une agriculture vulnérable aux aléas climatiques.

L’initiative vise à lever les contraintes de crédit qui freinent depuis longtemps les investissements du secteur privé dans l’agriculture, en facilitant l’accès à des prêts spécifiques à long terme. Elle sera mise en œuvre en étroite collaboration avec l’Union européenne, qui soutient les programmes agricoles au Rwanda, y compris le développement de la chaîne de valeur, notamment dans l’horticulture et l’aquaculture. Elle cadre avec le programme d’action de la COP 28, qui place les systèmes alimentaires et agricoles au premier plan de l’action pour le climat.

Renforcer la capacité de financement de projets verts par les institutions financières locales

Lors de la cérémonie de signature, la Banque européenne d’investissement et Bank of Kigali ont également annoncé leur intention de fournir une assistance technique dans le cadre du soutien plus large que la BEI apporte à l’écologisation du système financier rwandais. La BEI partagera avec Bank of Kigali son savoir-faire en tant que banque européenne du climat afin de l’aider à renforcer son approche de la gestion des risques climatiques et le financement de projets verts.

Il s’agira du deuxième projet d’assistance technique mis en œuvre en Afrique dans le cadre du programme Greening Financial Systems de la Banque européenne d’investissement pour l’écologisation des systèmes financiers, financé par l’Allemagne par l’intermédiaire du Fonds Initiative internationale pour le climat de la BEI. Le premier a été mis en œuvre au Kenya par la BEI et la Banque centrale du Kenya.

Diane Karusisi, PDG de Bank of Kigali : « Ce partenariat représente une avancée majeure dans l’amélioration de la durabilité agricole du Rwanda et souligne la détermination de Bank of Kigali à renforcer la résilience économique face aux changements climatiques. Grâce à cette collaboration, nous impulsons des changements porteurs de transformation pour assurer un avenir à l’épreuve des changements climatiques pour le Rwanda et au-delà. Cet engagement, qui ne se limite pas à un simple soutien financier, met en lumière notre engagement en faveur de la croissance verte. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’accord que nous avons signé ici aujourd’hui contribuera à accroître encore l’impact des investissements liés au climat grâce à la mise en place d’une taxinomie verte pour le secteur financier, soutenant le renforcement des investissements verts conformes aux objectifs de l’accord de Paris de 2015. Il servira à mobiliser des financements climatiques en levant les obstacles qui freinent l’engagement des banques commerciales et permettra à ces dernières de mieux intégrer les meilleures pratiques en la matière dans toutes leurs activités, de catalyser de nouveaux financements pour des projets verts ainsi que d’améliorer l’évaluation, le suivi et l’information sur les risques liés au climat. »

Il a poursuivi en soulignant que le partenariat d’investissement de 100 millions d’euros avec Bank of Kigali illustrait parfaitement la manière dont le financement de l’agriculture contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable. « La BEI collabore avec ses partenaires pour multiplier les prêts à la filière agricole au Rwanda afin d’assurer une plus grande sécurité alimentaire, de meilleurs revenus pour les agriculteurs, l’autonomisation des femmes et la création d’emplois durables. Cette démarche cadre avec l’engagement de la BEI de financer des solutions innovantes et à fort impact pour une agriculture plus écologique, plus efficace, à l’épreuve des changements climatiques et durable en Afrique subsaharienne. »

Belen Calvo Uyarra, ambassadrice de l’Union européenne auprès du Rwanda : « Ce nouveau partenariat entre la Banque européenne d’investissement et Bank of Kigali, soutenu par l’Union européenne, montre comment des partenaires financiers engagés peuvent combler une lacune en soutenant le développement du secteur privé dans la filière agricole, l’un des moteurs de l’économie du pays, et faciliter l’accès aux marchés et aux financements pour les petites et moyennes entreprises agroalimentaires et les petits exploitants, tout en s’attachant à lutter contre les répercussions de l’urgence climatique et à soutenir les populations vulnérables menacées par les changements climatiques. »

Comme l’explique le rapport La finance en Afrique publié par la BEI en 2023, face à la prévalence accrue des risques climatiques dans le bilan des banques, le climat est devenu un élément important du processus d’évaluation des risques tant pour les nouveaux prêts que pour les portefeuilles existants.

La dernière enquête de la BEI montre que 59 % des banques d’Afrique ont mis en place une stratégie en matière de changements climatiques et que 22 % prévoient d’en adopter une. Elles s’emploient désormais à offrir une gamme élargie de produits financiers verts plutôt que de se limiter à atténuer les risques.

Au cours de la dernière décennie, la Banque européenne d’investissement, le principal bailleur de fonds pour l’action en faveur du climat, a contribué à renforcer les compétences techniques en matière de financement climatique de plus de 40 000 professionnels de la finance africains. En outre, elle a mis à disposition plus de 225 millions d’euros au cours des dix dernières années pour des investissements du secteur privé dans tout le Rwanda, en partenariat avec des entreprises, des banques, des partenaires financiers et des établissements de microcrédit du pays.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Bank of Kigali Plc

Bank of Kigali Plc, la plus grande banque commerciale rwandaise par son actif total, occupe une position particulière dans le secteur bancaire. Reconnue pour sa solide performance financière et la grande qualité de ses actifs, elle bénéficie d’une renommée exceptionnelle sur son marché domestique. Elle est la première banque rwandaise à avoir été évaluée par les agences internationales. Les notes AA-/A1 qui lui ont été attribuées par Global Credit Rating Co. témoignent de son importance systémique et de sa solide assise financière.

La note de sa dette à long terme a été relevée à AA+ (perspectives stables) en 2022, tandis que celle de sa dette à court terme est restée inchangée à A1+. Au fil des ans, Bank of Kigali n’a cessé de recevoir de prestigieuses distinctions, au nombre desquelles des récompenses bancaires internationales et régionales multiples et successives, décernées par des organismes réputés comme Euromoney, The Banker, Global Finance Magazine et EMEA Finance. Plus récemment, elle s’est vu décerner le prix « Best Bank in Rwanda 2023 » par Global Finance pour la troisième année consécutive, preuve de son engagement sans faille pour l’excellence dans le secteur bancaire.

À propos du programme d’assistance technique « Greening Financial Systems »

Le programme Greening Financial Systems de la BEI consacré à l’écologisation des systèmes financiers est financé dans le cadre de l’initiative internationale pour le climat (IKI, pour Internationale Klimaschutzinitiative) au nom du ministère fédéral allemand de l’économie et de la lutte contre les changements climatiques. Le programme représente une contribution conjointe du ministère allemand et de la BEI au travail du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), et en particulier à l’initiative « Readiness Support for Greening Central Banks » (soutien à l’écologisation des banques centrales).