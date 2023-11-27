L’opération sera réalisée par l’intermédiaire du fonds Ca' Granda, géré par la société de gestion d’actifs du groupe Banca Finnat et auquel participeront la fondation IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, CDP Real Asset SGR et la fondation Cariplo.

Il s’agit de la première opération financière de la Banque européenne d’investissement (BEI) réalisée directement auprès d’un fonds immobilier entièrement dédié au logement social.

Soutenir la construction de nouveaux logements sociaux au centre de Milan, en favorisant l’accès des familles à revenu faible et moyen à des logements durables et de qualité : tels sont les principaux objectifs du prêt de 34 millions d’EUR octroyé par la Banque européenne d’investissement (BEI) au fonds Ca’ Granda, géré par Investire SGR (groupe Banca Finnat) et auquel participent la fondation IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, CDP Real Asset SGR (par l’intermédiaire de Fondo Investimenti per l’Abitare ou FIA) et de la fondation Cariplo.

Grâce aux ressources de la BEI, plus de 200 appartements seront réaménagés dans le quartier de Sarpi, dans le centre-ville de Milan. Les unités de logement seront d’abord démolies afin de donner lieu à une reconstruction selon les normes les plus strictes en matière d’efficacité énergétique et de durabilité environnementale. Elles seront ensuite affectées au « segment intermédiaire » de la population, qui n’a accès ni au marché privé ni au logement social. Le projet aura un impact significatif sur la revitalisation urbaine et la régénération de la zone, en enrichissant la mixité sociale dans le centre-ville.

Il s’agit de la première opération financière de la BEI en Italie réalisée directement avec un fonds immobilier en faveur du logement social. Elle a été rendue possible en partie grâce aux objectifs éthiques et à l’engagement fort du Policlinico di Milano en faveur de la durabilité environnementale : le fonds Cà Granda a été créé pour garantir la pérennité des valeurs de solidarité et d’inclusion sociale qui sont la raison d’être des actifs immobiliers de la fondation Policlinico elle-même.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a financé à hauteur de plus de 6,5 milliards d’EUR des projets de logement social et abordable dans onze pays européens, en soutenant la construction de logements, la rénovation et le réaménagement d’actifs immobiliers existants.

L’opération confirme l’engagement de la banque européenne du climat en faveur du logement social durable et des objectifs définis dans le plan national intégré pour l’énergie et le climat, ainsi que de ceux de REPowerEU, que la BEI s’est engagée à soutenir par un financement supplémentaire de 45 milliards d’EUR entre 2022 et 2027.

Le prêt a été annoncé et signé ce matin aux Archives historiques du Policlinico di Milano, situées au 28 via Francesco Sforza, à l’occasion de l’événement intitulé « Le partenariat accélérateur pour la régénération urbaine et sociale », auquel ont participé : Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Italie, Marco Giachetti, président de la fondation IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Giancarlo Scotti, directeur général de CDP Real Asset SGR, Sergio Urbani, directeur général de la Fondazione Cariplo et Dario Valentino, PDG d’Investire SGR.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Italie : « Cette opération permet à la BEI de démontrer son engagement en faveur du logement social, en contribuant à fournir des logements abordables aux familles milanaises. Ce projet permettra non seulement d’améliorer la qualité de vie des habitants, mais aussi d’améliorer l’efficacité énergétique et, partant, la durabilité environnementale. »

Giancarlo Scotti, directeur général de CDP Real Asset SGR : « Nous nous félicitons tout particulièrement du financement octroyé par la BEI au fonds Ca' Granda, dont nous sommes un partenaire financier par l’intermédiaire de notre fonds FIA. Le soutien des ressources européennes, aux côtés de celles des investisseurs institutionnels nationaux, confirme l’existence d’un engagement commun sur des projets capables de réduire la crise du logement dans nos villes, notamment par la régénération urbaine et l’inclusion sociale. »

Dario Valentino, PDG d’Investire SGR: « Le fonds Ca' Granda, créé grâce à l’apport des actifs immobiliers du Policlinico di Milano, redonne à Milan avec un effet multiplicateur ce qui a été reçu au fil des siècles grâce à la générosité des Milanais en remerciement des services fournis par l’hôpital, en catalysant les ressources nationales du fonds d’investissement pour le logement géré par CDP Real Asset SGR et en activant la finance durable de la BEI. L’initiative confirme une fois de plus la grande capacité d’Investire SGR à structurer des opérations financières complexes à fort impact social. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

CDP Real Asset SGR Spa est une société de gestion d’actifs dont le capital est détenu, depuis sa création, à 70 % par CDP Spa et à 30 % à parts égales par l’ACRI et l’ABI. Elle gère des fonds d’investissement alternatifs à capital fixe réservés aux investisseurs professionnels dans quatre secteurs : logement social - FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare) et FNAS (Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale) ; amélioration et regénération urbaine - FIV (Fondo Investimenti per la Valorizzazione) et Fondo Sviluppo ; tourisme - FNT (Fondo Nazionale del Turismo) ; infrastructures – FoF Infrastrutture.

Investire SGR est l’un des principaux opérateurs en Italie dans le secteur de la gestion d’actifs avec plus de 50 fonds immobiliers sous gestion, représentant quelque 7 milliards d’EUR d’actifs sous gestion. Il est aussi une référence en Italie dans la catégorie d’actifs du logement social avec 11 plateformes actives dédiées aux projets et aux acteurs territoriaux à l’appui du programme national de Fondo Investimenti per l’Abitare (géré par CDPI SGR), un programme d’investissement de plus de 1,1 milliard d’EUR principalement dédié à la location à loyer réglementé et à la régénération urbaine.

La fondation IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, mieux connue sous le nom de Policlinico di Milano, peut se prévaloir d’un niveau d’excellence dans différents domaines de soins et de sa forte approche interdisciplinaire. Fondée en 1456, elle est l’un des plus anciens hôpitaux d’Italie. Au cours de ses six siècles d’activité, elle a marqué l’histoire de la médecine et préfiguré de multiples innovations, toujours en phase avec son époque. Sa mission s’oriente depuis toujours vers l’intégration des soins à la recherche et à la formation. Institut scientifique d’hospitalisation et de soins, outre à apporter une assistance médicale aux malades, elle mène des recherches dans les domaines biomédical et sanitaire à des fins cliniques et translationnelles, qui prévoient le transfert rapide des thérapies des laboratoires jusqu’au chevet du patient. Le ministère de la santé a reconnu la polyclinique de Milan comme le premier établissement public pour la quantité et la qualité de sa production scientifique. Enfin, grâce à son rôle de premier plan dans la ville de Milan, elle revêt une dimension internationale qu’elle développe à travers ses relations médicales et scientifiques avec les principaux centres de recherche dans le monde entier.