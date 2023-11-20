La Banque européenne d’investissement (BEI) a inauguré officiellement ce jour son nouveau pôle régional au Caire, en Égypte, en vue de renforcer les échanges et la coopération avec ses partenaires privés et publics au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L’ouverture de ce pôle régional de BEI Monde avait été annoncée par Mostafa Madbouly, Premier ministre de la République arabe d’Égypte, Rania Al-Mashat, ministre égyptienne de la coopération internationale, et Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement. La cérémonie d’inauguration officielle a rassemblé quelque 150 personnalités égyptiennes, régionales et internationales des milieux politique, économique et bancaire.

« La Banque européenne d’investissement est le principal partenaire financier international de l’Égypte. Elle apporte des financements et une assistance technique appuyant l’action pour le climat, les entreprises, ainsi que les secteurs de l’énergie, de l’eau et des transports, permettant ainsi d’améliorer les perspectives et les services offerts dans toute l’Égypte depuis plus de 40 ans. L’Égypte se félicite de la décision de la BEI d’installer son pôle régional ici au Caire et je salue la prise de fonction de Guido Clary à la tête de celui-ci. La présence renforcée de la BEI au Caire permettra d’approfondir notre partenariat avec elle et ouvrira de nouvelles voies dans les années à venir », a déclaré Rania Al-Mashat, ministre égyptienne de la coopération internationale.

« Il est essentiel de consolider la présence locale de BEI Monde pour mieux relever les défis en matière d’investissement et accroître l’impact de son engagement aux côtés de partenaires investisseurs publics et privés. Le nouveau pôle régional renforcera encore la coopération de la Banque européenne d’investissement avec l’Égypte et d’autres pays allant du Liban au Maroc », a affirmé Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« L’Union européenne se félicite de la décision d’approfondir l’action de la BEI, la banque de l’UE, par l’intermédiaire du nouveau pôle régional. La BEI dispose d’un savoir-faire unique dans les domaines financier, technique, environnemental et social, et elle soutiendra de nouveaux investissements en Égypte et ailleurs dans la région qui amélioreront les conditions de vie et les perspectives économiques », s’est réjoui l’ambassadeur Christian Berger, chef de la délégation de l’Union européenne en Égypte.

Tirer parti de décennies de collaboration et de présence en Égypte

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde ; elle a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’Union européenne. Depuis 1979, elle a prêté plus de 15 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés porteurs de transformations en Égypte.

Ces dernières années, la BEI a soutenu les secteurs des entreprises, de l’eau, des énergies renouvelables et des transports durables à travers le territoire égyptien.

Le nouveau pôle régional s’inscrit dans le prolongement de la présence permanente de la BEI au Caire depuis 2002. Il partage ses locaux avec la délégation de l’Union européenne au Caire.

Guido Clary à la tête du pôle régional de la BEI

Nommé chef du pôle régional de la BEI, Guido Clary dirigera une équipe de spécialistes financiers et techniques au Caire et collaborera avec ses collègues des six bureaux actifs dans cette région du monde, en lien avec le siège de la BEI à Luxembourg.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.