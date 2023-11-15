BEI Monde met 400 millions d’EUR à disposition en soutien aux efforts déployés par la Turquie pour remettre en état les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à la suite des tremblements de terre de février 2023.

Garanti par l’Union européenne, ce prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par l’Équipe Europe en réponse aux séismes lors de la conférence des donateurs du 20 mars 2023.

Le prêt contribuera à améliorer les conditions de vie, l’approvisionnement en eau et la santé publique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à un traitement plus efficace des eaux usées, et à créer des emplois dans la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne (UE), a signé un accord de prêt d’un montant de 400 millions d’EUR avec la Turquie. Ce prêt, entièrement garanti par l’UE, servira à remettre en état les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les provinces touchées par les tremblements de terre qui ont secoué le sud-est du pays le 6 février 2023. Il sera mis à disposition par BEI Monde, la branche de la BEI chargée des opérations en dehors de l’UE, et acheminé par l’intermédiaire d’İller Bankası (ILBANK).

La signature du prêt fait suite à la conférence des donateurs organisée le 20 mars 2023 par la Commission européenne et la présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne, au cours de laquelle l’Équipe Europe s’est engagée à débloquer 3,6 milliards d’EUR pour venir en aide aux populations turque et syrienne.

Le projet que le prêt de la BEI servira à financer comprend la remise en état, la construction et l’extension des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les régions dévastées. Outre le rétablissement de conditions de vie normales pour les habitants de la région, le prêt permettra d’améliorer la santé publique et l’approvisionnement en eau ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à un traitement plus efficace des eaux usées. Il contribuera également au développement socio-économique en appuyant la création d’emplois.

Werner Hoyer, président de la BEI : « À la suite des séismes qui ont dévasté la Turquie au début de l’année, la BEI, en tant que banque de l’UE, s’est jointe à la communauté internationale pour venir en aide aux populations touchées. S’inscrivant dans le cadre de l’enveloppe engagée par l’Équipe Europe, notre financement de 400 millions d’EUR permettra de répondre aux besoins actuels en soutenant la modernisation des infrastructures liées à l’eau. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement : « Je suis ravi que la Banque européenne d’investissement apporte cette importante contribution financière, assortie d’une garantie de l’UE, à l’appui des municipalités touchées par les tremblements de terre dévastateurs de février. C’est l’illustration de la solidarité de l’UE avec la population turque. Je tiens à rappeler que l’Équipe Europe s’est engagée à débloquer plus de 3 milliards d’EUR en faveur de la Turquie, dont 1 milliard d’EUR de subventions provenant du budget de l’UE. »

Recep Türk, directeur général d’ILBANK : « Après le tremblement de terre, ILBANK a engagé des négociations financières avec des institutions financières internationales afin de soutenir la région touchée. Dans le cadre de ces négociations, il a été convenu que quatre institutions financières internationales, dont la BEI, apporteraient un financement. Dans ce contexte, la signature de l’accord de prêt entre le ministère du Trésor et des finances de la République de Turquie et la BEI, pour un montant de 400 millions d’EUR, marque une étape importante pour les projets relevant de ce programme de financement qui sera mis en œuvre par ILBANK. »

Mehmet Şimşek, ministre turc du Trésor et des finances : « Nous saluons le soutien de la BEI à nos efforts de reconstruction. Nous sommes également reconnaissants de la solidarité de l’UE à l’égard de la Turquie. Nos dépenses pour reconstruire la région touchée par les tremblements de terre de février se montent à environ 3 % du PIB cette année. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.