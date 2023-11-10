La contribution de la Banque européenne d’investissement d’un montant maximum de 35 millions d’USD, engagée en amont de la première levée de ressources, a joué un rôle de catalyseur en attirant d’autres investisseurs pour la première clôture du fonds.

Le fonds investira dans des petites et moyennes entreprises à forte croissance dans la région des Caraïbes.

Les investissements cibleront quatre secteurs tertiaires clés : les services financiers, les services de communication, les services aux consommateurs et les services hôteliers.

Portland Caribbean Fund III a mené à bien sa première clôture, grâce à la participation en fonds propres anticipée de 35 millions d’USD de la Banque européenne d’investissement (BEI) en tant qu’investisseur de référence. Le fonds vise une taille de 350 millions d’USD et investira dans des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille moyenne (ETI) prometteuses dans les Caraïbes.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Les petites et moyennes entreprises sont un moteur important de la croissance économique dans les pays des Caraïbes. Par son soutien au secteur privé, BEI Monde vise à stimuler le développement socio-économique, à renforcer l’écosystème de l’investissement en fonds propres et à encourager l’entrepreneuriat dans la région. Nous sommes fiers que notre partenariat de longue date avec Portland ait soutenu de nombreuses entreprises caribéennes prospères, offrant des emplois à des milliers de personnes. »

Michael Lee-Chin, président de Portland Private Equity : « Nous sommes honorés de voir la BEI poursuivre sa relation avec nous en intervenant en tant qu’investisseur de référence de ce fonds en cette période critique. Nous nous félicitons du soutien que nous apportons de longue date, et avec efficacité, dans cette région délaissée par les bailleurs de fonds. Notre troisième fonds PCF viendra étayer le leadership de notre entreprise dans des domaines clés tels que l’investissement dans une optique de genre et l’application d’objectifs climatiques fondés sur la science dans nos opérations de financement. »

La région des Caraïbes est actuellement mal desservie par les fournisseurs privés de capital-risque, ce qui entrave le potentiel des PME et des ETI à se développer et à renforcer leur efficacité et leur compétitivité. Le fonds aura pour objectif d’investir dans des entreprises de quatre grands secteurs : services financiers, services de communication, services aux consommateurs et services hôteliers.

La BEI a investi dans deux fonds précédents de Portland, AIC Caribbean Fund et Portland Caribbean Fund II, qui ont maintenu près de 18 000 emplois grâce à leurs investissements sous-jacents dans les Caraïbes.

Informations générales

Depuis 1978, la BEI soutient des projets dans les Caraïbes en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant de l’assistance technique pour garantir que ces projets produisent un impact social, économique et environnemental positif. La BEI est un investisseur de référence de Portland Private Equity depuis 2007.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Portland Private Equity

Portland est un gestionnaire de fonds de capital-investissement de premier plan engagé dans la création de richesses durables pour toutes et tous grâce à la croissance de structures entrepreneuriales remarquables et responsables. Portland concentre son activité sur les grands pays délaissés et insuffisamment desservis du bassin des Caraïbes et d’Amérique latine et a conçu une plateforme d’exécution régionale unique et étendue. www.portlandpe.com