© In Ovo

La BEI a signé un accord de prêt de 40 millions d’EUR avec In Ovo pour la période 2023-2026, en vue du déploiement de sa technologie « Ella », qui permet d’éviter l’abattage de poussins nouveau-nés.

Cet accord a été rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires au cours de la période 2021‑2027.

In Ovo investira également dans une série d’autres innovations visant à améliorer le bien-être animal et la durabilité dans la filière avicole.

In Ovo, entreprise néerlandaise innovante dans le domaine agricole, a signé un accord de prêt de 40 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). L’entreprise d’essaimage de l’université de Leyde vise à faire passer à l’échelle supérieure sa technologie exclusive Ella®. La machine de tri à haut débit d’In Ovo est capable de déterminer le sexe des poussins dans l’œuf à un stade précoce. Elle permet aux écloseries de faire naître uniquement des poules pondeuses. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’éliminer les poussins mâles directement après l’éclosion. À l’échelle mondiale, on estime que 6,5 milliards de poussins mâles sont tués chaque année dans le cadre de la production de poules pondeuses. La technologie permet in fine d’améliorer le bien-être animal et de réduire les émissions de CO 2 le long de la chaîne de production des œufs.

Le financement de la BEI en faveur de ce projet est rendu possible grâce au soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui des priorités stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La technologie d’In Ovo entraîne une amélioration du bien-être animal et de la durabilité dans la filière avicole. Dès lors, elle cadre bien avec les grandes priorités de la BEI. Ces dernières années, nous avons apporté notre soutien à plusieurs innovations importantes en provenance des Pays-Bas et nous espérons bien continuer, en particulier s’il s’agit de technologies aussi pertinentes pour l’environnement. »

Wouter Bruins, fondateur d’In Ovo : « Nous sommes très enthousiastes et honorés à l’idée de recevoir ce soutien prestigieux et fantastique de la BEI. Il nous permettra de continuer à développer notre gisement de technologies et de devenir un acteur mondial ayant un impact positif sur les animaux tout au long de la chaîne de production alimentaire. »

Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire : « Il est prioritaire pour nous de veiller à ce que les normes européennes en matière de bien-être animal soient parmi les plus rigoureuses au monde. Avec cette technologie, nous éviterons l’abattage systématique de millions de poussins mâles dans toute l’Union européenne. Il s’agit d’une étape majeure dans le renforcement des normes en matière de bien-être animal dans l’Union. »

In Ovo investira les fonds dans l’amélioration de la technologie Ella et le déploiement de davantage de machines de tri. L’entreprise rendra ainsi sa technologie plus accessible pour les écloseries, ce qui permettra à la filière d’adopter un système de production dans lequel aucun poussin nouveau-né ne devra être abattu. En plus d’investir dans Ella, le prêt accélérera le développement d’Eve, la nouvelle plateforme technologique d’In Ovo qui améliore la santé et le bien-être des animaux en optimisant les aspects environnementaux du processus d’éclosion. Enfin, In Ovo travaille sur un gisement d’autres innovations en vue de continuer à améliorer la durabilité de la filière avicole.