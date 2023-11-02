La BEI examinera les activités de la Banque bulgare de développement et de la société Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria EAD.

L’évaluation recensera les lacunes du marché financier et les aspects pouvant être rationalisés.

La BEI proposera des recommandations s’appuyant sur les meilleures pratiques pour renforcer la gouvernance et l’impact des institutions.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va apporter un soutien consultatif au ministère bulgare de l’innovation et de la croissance afin d’améliorer l’efficacité des institutions de financement du développement sous sa supervision, de sorte qu’elles puissent mieux soutenir l’économie bulgare.

Dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, les services de conseil de la BEI, avec l’appui d’experts externes, procéderont à une évaluation détaillée des activités de la Banque bulgare de développement (BDB) et de la société Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria EAD (FMFIB).

La BEI évaluera la nécessité de rationaliser et éventuellement de réorienter certaines des activités de la BDB et de la FMFIB qui pourraient faire double emploi avec celles des acteurs du marché ou être déjà couvertes par ces derniers. L’analyse s’intéressera aux possibilités pour les deux entités d’intervenir dans de nouveaux secteurs – tels que la transition énergétique ou les infrastructures sociales – qui peuvent être insuffisamment desservis s’agissant des financements proposés sur le marché.

L’évaluation recensera également les possibles lacunes en matière d’efficacité et problèmes de gouvernance et proposera des améliorations afin d’accroître la stabilité et l’indépendance des institutions de financement du développement, en s’appuyant sur les meilleures pratiques internationales. Leur capacité à mobiliser des financements supplémentaires auprès du Groupe BEI pourrait ainsi s’en trouver renforcée.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI supervisant les services de conseil et les opérations de la BEI en Bulgarie : « Nous avons un excellent partenariat avec le ministère de l’innovation et de la croissance et nous sommes heureux de mettre notre savoir-faire à disposition. Cet accord bénéficiera dans une large mesure non seulement aux institutions de financement, dont les performances s’en trouveront accrues, mais également à tout l’environnement des entreprises dans le pays. Nous espérons que ce travail ouvrira la voie à de futurs partenariats afin d’accélérer la transition verte et la transition numérique de l’économie bulgare. »

Milena Stoycheva, ministre de l’innovation et de la croissance : « Cette collaboration avec la BEI constitue une étape essentielle vers la rationalisation du travail de nos institutions de financement du développement. Nous sommes convaincus que l’évaluation et les recommandations de la BEI contribueront à optimiser l’approche de la BDB et de la FMFIB, en l’alignant sur les meilleures pratiques internationales. Par cet exercice, nous nous employons à renforcer non seulement la gouvernance et l’efficience de ces institutions, mais également leur capacité à contribuer à la croissance économique de la Bulgarie. »

Informations générales

La BEI propose un large éventail de services de conseil, à la disposition des promoteurs de projets publics et privés. Les services de conseil de la BEI accompagnent la mise au point de projets et soutiennent les administrations publiques. Ils améliorent l’accès au financement et l’environnement pour les entreprises en général.

La plateforme de conseil InvestEU est le point d’entrée unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires qui ont besoin d’un soutien consultatif et d’une assistance technique en lien avec les fonds d’investissement de l’UE gérés de manière centralisée. Gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE, la plateforme de conseil InvestEU fait partie du programme InvestEU.

Le ministère de l’innovation et de la croissance a pour mission de soutenir la compétitivité de l’économie afin d’assurer la croissance et le développement des régions bulgares et de promouvoir et d’accélérer l’innovation et l’investissement dans l’ensemble du pays et dans tous les secteurs de l’économie.

La Banque bulgare de développement (BDB) est un établissement de crédit détenu intégralement par l’État bulgare. Elle a été créée en 1999 sous le nom de la Banque d’encouragement, avec pour mission principale de soutenir les petites et moyennes entreprises. C’est la seule banque bulgare à fournir à la fois des financements directs et des financements par l’intermédiaire d’autres établissements de crédit.

La société Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria EAD (FMFIB) opère en tant que fonds de fonds. Elle alloue des fonds publics ciblés provenant de programmes de l’Union européenne et de cofinancements nationaux au moyen de dispositifs de financement spéciaux (instruments financiers). La FMFIB est une société qui a pour actionnaire unique l’État bulgare. Ce dernier exerce ses droits par l’intermédiaire du ministre de l’innovation et de la croissance.