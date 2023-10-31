Le Groupe BEI participe à la première émission par Sabadell Consumer Finance de titres adossés à des actifs pour un montant total de 380 millions d’EUR.

L’Instituto de Crédito Oficial investit 95 millions d’EUR pour faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des autoentrepreneurs en Espagne .

L’opération soutient des projets verts tout en promouvant des régions espagnoles moins développées.

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ont investi dans les tranches de premier rang et mezzanine d’une nouvelle émission de titres adossés à des actifs par Sabadell Consumer Finance. L’objectif en est de répondre aux besoins de fonds de roulement et de liquidités, et de remédier aux contraintes d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles. Une partie des fonds sera acheminée vers des projets verts.

Bon nombre des bénéficiaires finals de cet accord en faveur des PME seront basés dans des régions moins développées, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE et où il est particulièrement difficile d’accéder aux financements.

Dans le cadre de l’opération de titrisation, la BEI acquiert différentes tranches d’un montant de 350 millions d’EUR, tandis que le FEI investit 30 millions d’EUR. L’ICO participe à cette opération pour un investissement total de 95 millions d’EUR. Cet accord permettra au groupe Banco Sabadell d’acheminer 936 millions d’EUR en faveur de l’économie réelle.

Le Groupe BEI participera à hauteur de 380 millions d’EUR au total à une opération de titrisation unique reposant sur une structure conçue pour atteindre une efficacité optimale.

L’opération vise globalement à faciliter l’accès au financement pour les PME et les ETI tout en favorisant et en accélérant les investissements du secteur privé. Elle répondra aux besoins de fonds de roulement et de liquidités et remédiera aux contraintes d’investissement auxquelles ces entreprises sont confrontées compte tenu notamment des conséquences de la pandémie de COVID-19, de la guerre en Ukraine, des tensions inflationnistes persistantes et de la hausse des taux d’intérêt.

L’opération de titrisation comporte une composante verte découlant de l’investissement de 30 millions d’EUR du FEI. Banco Sabadell constituera un nouveau portefeuille de prêts pour les PME d’un montant total de 60 millions d’EUR, dont environ un tiers servira à financer des projets verts.

« Le Groupe BEI s’associe régulièrement à l’ICO et à Banco Sabadell pour faciliter l’accès au financement pour les PME et les ETI, renforçant ainsi leur compétitivité et leur résilience. Ensemble, nous franchissons une nouvelle étape pour mettre en place des solutions de crédit attrayantes qui aident à soutenir l’activité des entreprises et les investissements », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « L’opération apportera une valeur ajoutée importante en favorisant une croissance et une convergence équitables entre les régions de l’UE, ce qui constitue l’un des principaux objectifs de l’activité de prêt de la BEI. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec le Groupe BEI et Banco Sabadell pour former une alliance public-privé visant à acheminer des fonds vers les entreprises espagnoles. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2022-2027 du groupe ICO, dont les plans d’action visent à soutenir la croissance des PME espagnoles et la cohésion sociale et territoriale », a déclaré Antonio Cordero, directeur des finances et de la stratégie de l’ICO.

« Les PME et les petites ETI sont un moteur essentiel du développement économique et de l’emploi. Au FEI, nous sommes fiers de contribuer à mobiliser de nouvelles solutions de financement et à stimuler la croissance économique verte et socialement inclusive en Espagne. L’investissement du FEI témoigne de notre engagement à soutenir une transformation verte et durable de l’économie espagnole », a ajouté Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI.

Eduardo Currás De Don Pablos, directeur général adjoint et responsable des services bancaires aux entreprises chez Banco Sabadell : « Le Groupe BEI, composé de la BEI et du FEI, et l’Instituto del Crédito Oficial sont des partenaires clés de longue date pour soutenir le développement des entreprises en Espagne. Pour Banco Sabadell, la collaboration avec ces organisations revêt depuis toujours une grande importance et lui permet d’offrir à ses clients les meilleures conditions de financement pour leurs projets. Cette ligne de crédit est particulièrement importante et opportune, compte tenu de l’ampleur de l’activité, de la période de reprise et des investissements futurs de nos clients. »

Informations générales

À propos du Groupe BEI

Le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé l’année dernière en Espagne pour 9,9 milliards d’EUR de nouveaux financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

La mission première du Fonds européen d’investissement (FEI) est d’aider les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, il contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, comme la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

À propos de l’ICO

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est la banque nationale de promotion économique de l’Espagne, rattachée au ministère des affaires économiques et de la transformation numérique. Il appuie des projets d’entreprises innovants et durables en Espagne et sur d’autres marchés en accordant des prêts et d’autres formes de financement, contribuant ainsi à une croissance durable. En sa qualité de banque nationale de promotion économique, il octroie des financements à des entreprises, en particulier aux PME et aux autoentrepreneurs.

À propos de Banco Sabadell

Fort de 140 ans d’histoire, Banco Sabadell est le quatrième groupe bancaire privé d’Espagne par la taille. Son actif total dépasse 251 milliards d’EUR à ce jour et il a la confiance d’environ 12 millions de clients avec lesquels il entretient des relations durables. Le groupe possède une solide implantation en Espagne et occupe une position nettement prépondérante dans les services bancaires aux entreprises. Il poursuit la transformation de son activité de banque de détail vers un modèle bancaire numérique.

Depuis sa création, Banco Sabadell s’emploie à aider particuliers et entreprises à concrétiser leurs projets, en anticipant leurs besoins et en faisant en sorte qu’ils prennent les meilleures décisions économiques. Son action s’inscrit dans le cadre d’une gestion responsable et d’un engagement sans faille envers l’environnement et la société. www.grupbancsabadell.com