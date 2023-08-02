SABADELL SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES II

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation will provide Sabadell with a loan to finance projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mi-caps in Spain.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries, a well-known and financially solid promoter with a proven track-record in allocating EIB funds. The operation will have a special focus on Cohesion regions, which represent about 60% of Spanish GDP.
The project aims to promote and accelerate private sector investments as well as facilitating access to finance for SMEs and Midcaps, a backbone in terms of growth and employment for the Spanish economy. In particular, it will help addressing the working capital, liquidity needs and investment constraints of SMEs and Midcaps located in Spain, who are currently facing an unprecedented energy crisis as a result of the war in Ukraine. The soaring inflation and rise in interest rates pose a risk to the emerging post-pandemic economic recovery in Spain. SMEs and Midcaps which have already been in a fragile position following the pandemic, are poorly positioned to withstand a second major shock. Due to the reliance on the tourism and service sector, Spain was already one of the countries more affected by the C19 outbreak, and unemployment rates are also significantly above the European Union average (Spain's unemployment rate stood at 12.8% at the end of March-2023 versus an EU rate of 6.0% (Source: Eurostat)).
The operation will also have a high contribution to Cohesion (60%), given that a substantial part of the GDP in Spain is generated in cohesion regions. While less developed regions have caught up in terms of GDP per capita over the last two decades narrowing the gap with wealthier regions, divergences in terms of income and living conditions still persist across the European Union. In addition, the current energy crisis is expected to have a very asymmetrical impact aggravating regional disparities, as it has been the case during previous crisis including the C19 outbreak. SMEs and Midcaps in these regions are more vulnerable to financial distress and without continuing to address their short-term liquidity and investment needs, the adverse economic effect of the pandemic could be long-lasting.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.