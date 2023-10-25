© Shutterstock

À l’occasion du forum Global Gateway, la Banque européenne d’investissement a signé ce jour la subvention d’investissement de 40 millions d’EUR accordée par la Commission européenne à GÉANT, coordinateur des réseaux nationaux pour la recherche et l’enseignement de l’Europe, et AFR-IX, qui mettra en œuvre le projet d’infrastructure susceptible de renforcer la connectivité numérique entre l’Afrique du Nord et l’Union européenne à travers le câble sous-marin « Medusa » (investissement total de 342 millions d’EUR).

Il s’agit d’une étape supplémentaire importante dans la mise en œuvre concrète de ce projet, après l’annonce de la coopération en novembre 2022 (communiqué de presse) et la signature récente d’un accord de contribution entre la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement visant à mobiliser 40 millions d’EUR pour cette initiative de connexion numérique à haut débit au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage.

Ces accords, qui s’inscrivent dans le cadre du plan économique et d’investissement pour le voisinage méridional de l’Union européenne, constituent aussi une belle concrétisation de la stratégie « Global Gateway » de l’Europe, qui vise à stimuler une transition numérique intelligente, propre et sûre, tout en renforçant la prospérité et la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. Le câble à fibres optiques assurera une connectivité de haute qualité, via un câble sous-marin et des liaisons terrestres directes avec des universités et des centres d’enseignement et de recherche en Afrique du Nord. En outre, « Medusa » permettra de tisser des liens plus solides avec les institutions homologues de l’UE et renforcera l’échange de connaissances scientifiques, pour le plus grand bénéfice de l’innovation, de la recherche et de la création d’emplois dans la région.

Les parties signataires ont réitéré leur attachement à la réussite du projet, soulignant son potentiel de transformation du paysage numérique de la région méditerranéenne et de réalisation des objectifs plus larges d’intégration régionale et de développement.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Le projet de câble sous-marin Medusa ne constitue pas seulement un progrès sur le plan technologique ; il représente un axe de coopération et incarne une vision commune entre l’Afrique du Nord et l’UE. En améliorant l’accès au numérique, ce projet vise à favoriser la croissance économique, l’innovation et la collaboration transfrontalière, ainsi qu’à offrir des perspectives à toutes et tous. Je suis fier que la BEI, la banque de l’UE, y contribue. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen : « La connectivité est l’essence même des plans économiques et d’investissement que nous avons conçus pour répondre aux besoins de nos partenaires. Grâce au projet de câble sous-marin Medusa, qui porte sur un investissement de 342 millions d’EUR, nous connectons pour la première fois les rives nord et sud de la Méditerranée. Il illustre de belle manière notre mode de collaboration pour mettre en œuvre des projets percutants et pérennes, qui permettent à quelque 4,5 millions d’étudiants et 500 universités, établissements d’enseignement et centres de recherche de se connecter et de renforcer leurs liens respectifs. En outre, le projet Medusa soutiendra le développement économique et social de la région en attirant d’autres investissements. »

Informations générales :

Le projet « Medusa », élaboré par AFR-IX telecom avec des équipements d’Alcatel Submarine Networks (ASN), sera l’initiative de plus vaste envergure pour la Méditerranée à ce jour en matière de câble sous-marin. S’étendant sur 7 100 km, ce câble sous-marin de pointe, en fibre optique et de haute capacité, reliera les deux rives de la mer Méditerranée. Le projet devrait être opérationnel entre 2025 et début 2026. Il aura une durée de vie de 25 ans.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le forum Global Gateway réunit pour la première fois des représentants des États membres de l’Union européenne et de gouvernements du monde entier, de parties prenantes importantes du secteur privé, de la société civile, d’institutions financières et d’organisations internationales, ainsi que des leaders d’opinion afin de promouvoir l’investissement à l’échelle mondiale dans des infrastructures transformatrices – matérielles et immatérielles – qui contribueront à la réalisation des ODD.

Global Gateway est l’offre positive de collaboration de l’UE qui vise à réduire le déficit d’investissement dans le monde, à mettre en place des connexions intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Cette stratégie illustre bien l’approche de l’Équipe Europe, qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Globalement, elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés, entre 2021 et 2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances et en comblant le déficit d’investissement mondial.